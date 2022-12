Joulukinkku kahden takan taktiikalla ja yöunet 13 asteessa – näin porilaispariskunta on pudottanut roimasti sähkönkulutustaan

Porilaiskodin ulkolämpömittarissa näkyy muutama pakkasaste. Viikonlopun lukemat ovat maltilliset, mutta ensi viikolla pakkanen kiristyy.

Alisen perheessä on seurattu mielenkiinnolla, että onko jo aika ottaa ilmalämpöpumppu käyttöön.

– Jos viimeksi sanoin, että tämä on sähkölämmitteinen talo, niin tällä hetkellä tämä on takkalämmitteinen. Tämä oli vähän yllättävääkin, että ilman sähköpattereita ja ilmalämpöpumppua asti on menty tähän asti, Jouko Alinen toteaa.

Porilaispariskunnan omakotitalo on 1980-luvun puolivälissä rakennettu tiilitalo.

Alisten perhe on seurannut sähkönkulutustaan tarkasti kuluvan syksyn ajan. Se on kannattanut, sillä vuoden takaiseen kulutukseen säästöä on tullut noin 73%.

– Viime vuonna marraskuun kulutus oli 1446 kilowattituntia, nyt lukema on 473. Ei ole kerskailtu viime vuonnakaan kulutuksella, mutta silloin sitä ei seurattu niin tarkasti.

Alisten ajatuksena oli kokeilla sähkönsäästöä lokakuun ajan. Uuteen elämäntapaan on jo totuttu niin, että sitä jatketaan.

– Uskon, että matkan päätepiste tulee jossain kohtaa ja kaikki on tehty, mitä pystytään. No, joulu tulee ja jotain koristevaloja sallitaan. Se on inhimillistä ja tärkeää.

Kinkku kypsäksi ilman uunia

Alisten perheessä säästöjä on syntynyt eniten lämmittämällä kotia kahdella takalla. Ruoka valmistetaan takassa, kaasuhellalla ja -grillillä. Keittiössä kahvinkeitin pulputtaa kuten aiemminkin.

Myös jouluruoan valmistamisen suhteen on jo säästäväinen suunnitelma.

– Unelmissa on kinkun valmistus kahden takan taktiikalla. Ensin toinen takka lämpimäksi, ja kun toinen takka hiipuu, siirretään kinkku toiseen. Kyllä tässä on tällaista hauskaa pientä haastetta. Laatikot aiotaan myös lämmittää takassa.

Välipäivien pitsannälkään ratkaisu on pitsakivi grilliin.

”No onhan se hieman ihon alle mennyt, mutta näkisin tämän olevan sellainen matka”

Sähkönsäästötalkoissa uteliaisuus ja kiinnostus oman kodin ominaisuuksiin on eduksi.

– No onhan se hieman ihon alle mennyt, mutta näkisin tämän olevan sellainen matka. Lähdetään tutkimaan asioita siitä näkökulmasta, että meillä on tällainen kansallinen, jopa kansainvälinen tilanne lähteä miettimään, mitä me kulutamme. Siinä mennään hiuksen halkomiseenkin saakka, kun lähdetään tutkimaan kodin kuluttavia laitteita.

Alinen on ehkä jo lähellä hiusten halkomista. Kotia on menty läpi virtamittarilla, mutta puolison tekemisiä ei kytätä.

– Itse on vaikeaa arvioida, onko tämä jo pakkomielle, mutta se on perheen ja kodin yhteinen asia, että seurataan, Alinen pohtii.

Hänen mielestään tärkeintä on olla samaa mieltä, kokea samat asiat tärkeiksi ja sopia miten toimitaan. Näin ei mennä siihen, että vahditaan toistensa tekemisiä.

Yksi yhteistuumin tehty ratkaisu Alisilla on ollut makuuhuoneen lämpötilan laskeminen. Syksystä lämpötilaa on laskettu vielä pari astetta lisää, vaikka sää onkin kylmennyt.

Molemmat ovat tyytyväisiä ja nukkuvat makeasti 13 asteen lämpötilassa.

– Kun aletaan olla 15–20 asteen pakkasissa, niin olemme uudessa vaiheessa. Makuuhuoneen lämpötila 13 astetta on kipuraja. Kollegat ja tuttavat ovat sanoneet, että älä tuolla iällä enää pelleile terveytesi kanssa, mutta kun hyvältä tuntuu ja on untuvapeitto, niin ihminen pärjää hyvin, Alinen myhäilee.