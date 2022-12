Pääkaupunkiseudulta löytyy satavuotiaita linnoitteita, joista ei välttämättä tiedä, vaikka asuisi naapurissa: video näyttää historialliset paikat

Helsinkiläisellä Igor Parrilla on todennäköisesti enemmän kuvamateriaalia pääkaupunkiseudun ensimmäisen maailmansodan aikaisista linnoitteista kuin kellään muulla.

Hän on käyttänyt viimeiset reilut kaksi vuotta Viaporin linnoituksen, tai Krepost Sveaborgin, maarintaman 37:n tukikohdan taltioimiseen Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

– Tästä on tullut minulle sydämen asia, Parri toteaa.

Igor Parri kuvasi ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoitteita ympäri pääkaupunkiseutua. Kuvassa hän on Mustavuoren yhdyshaudassa. Kuva: Igor Parrin albumi

Kaikki alkoi, kun inkerinsuomalais-venäläiset juuret omaava Parri ryhtyi tutkimaan Suomen kulttuurillisia taustoja ja sitä, miten Suomen venäläisyys on maassamme näkynyt ja näkyy edelleen.

– Linnoitukset tulivat minulle täysin uutena asiana, vaikka itse asiassa selvisi, että olen viettänyt nuoruuteni aivan eräiden puolustusasemien naapurissa.

Tukikohta XI, puolustuasema 2, Ormusmäen linnoitusalueella Malmilla. Kuva: Igor Parri

Pikku hiljaa Parrille valkeni, kuinka suuresta kokonaisuudesta kyse olikaan. Suomi oli vielä vuonna 1914 osa suurta Venäjän valtakuntaa. Kun ensimmäinen maailmansota alkoi, se näkyi myös täällä. Venäläiset rakennuttivat Helsingin ympärille vankan linnoitusketjun.

Venäläiset nimittäin pelkäsivät, että viholliset eli saksalaiset nousisivat maihin jossain Pohjanlahden rannikolla ja hyökkäisivät Etelä-Suomen poikki kohti Pietaria. Siksi oli tärkeää, että Helsinki pysyisi puolustajien hallussa.

Viaporin linnoituksen maarintaman rakentaminen oli reilut sata vuotta sitten valtava urakka. Työmailla Helsingin ympäristössä työskenteli ainakin 10 000 ihmistä, joista suuri osa oli suomalaisia työmiehiä. Urakka tarjosi suomalaisille arvokasta työtä vaikeana laman aikana.

Kuuntele, millaista elämä Helsingissä oli ensimmäisen maailmansodan aikana.

Tukikohta XIX, puolustusasema 10. Kuva: Igor Parri

Historiallisia kohteita ympäri pääkaupunkiseutua

Igor Parri innostui ajatuksesta ikuistaa kaikki pääkaupunkiseudulla olevat maarintaman tukikohdat kuviin, etenkin videolle.

– Videomuodossa kukaan ei tietääkseni ole kuvannut niitä näin kattavasti.

Parri on jo jakanut otoksiaan Facebookissa (siirryt toiseen palveluun) ja Youtube-kanavallaan (siirryt toiseen palveluun). Tukikohtien lisäksi hän kuvaa kuvauskelpoisia puolustusasemia. Hän kertoo, ettei projektin tarkoituksena ole pelkästään taltioida ainutlaatuisia kohteita, vaan myös jakaa tietoisuutta niistä.

Parrin perustamassa Facebook-ryhmässä (siirryt toiseen palveluun) sen yli 1 500 jäsentä voivat jakaa kokemuksiaan ja omia kuviaan linnoituksista. Hän on myös on koostanut kohteista kartan (siirryt toiseen palveluun), josta näkee, missä itseä lähimmät kohteet sijaitsevat.

– On mahtavaa voida avata ihmisten silmiä ja kuulla heidän reaktioitaan. Jotkut ovat sanoneet, että ovat asuneet koko ikänsä jonkin tukikohdan läheisyydessä eivätkä ole tienneet, mikä se on.

Tukikohta XX, puolustuasemat 4 ja 6 Kannelmäessä. Kuva: Igor Parri

Ihmisten tietämättömyys kohteista ei kuitenkaan ole täysin yllättävää, sillä Parrin mukaan kohteista ei ole kovinkaan runsaasti tietoa saatavilla eikä niitä hänen mielestään markkinoida tarpeeksi.

Projektin toteuttaminen vaati sitä, että Parri lähti tutustumaan aihetta käsittelevään kirjallisuuteen.

– Kaikkia kohteita ei ole kattavasti kuvattu oikein missään kirjoissa, vaan niissä on keskitytty näyttävimpiin tai kaupunkikohtaisiin kohteisiin. Olen kaivanut kirjastosta vanhoja julkaisuja ja tehnyt laajaa selvitystyötä myös netissä. Ja sen jälkeen on pitänyt tietysti vielä mennä paikan päälle, mutta se on ollutkin se siistein vaihe.

Kohteisiin Igor Parri on matkannut lähinnä kaupunkipyöriä käyttäen.

– Ne ovat päässeet kanssani aika outoihin paikkoihin, hän sanoo ja nauraa.

Hän toivoo, että pääkaupunkiseudun kaupungeissakin tunnistettaisiin tukikohtien arvo matkailukohteina.

– Ne ovat todella erityisiä verrattuna Euroopan vastaaviin kohteisiin, koska Viaporin linnoituksen tukikohdat ovat verrattain hyvässä ja luonnollisessa kunnossa. Näen, että sen lisäksi että kaupunkilaiset voisivat nauttia näistä enemmän, tässä olisi myös mahdollisuus kansainväliseen huomioon.

Tukikohta XXXIII, puolustusasema 2 Tapiolassa. Kuva: Igor Parri

Kuvatessa riitti vauhtia ja vaaran tuntua

Viaporin linnoituksen linnoitusketju kiertää kehänä Helsingin niemeä. Se ulottuu Espoon Haukilahdesta Helsingin Vuosaareen ja noudattelee löyhästi nykyisen Kehä I -tien linjausta.

Igor Parrin suosikkikohteet löytyvät Itä-Helsingin läheisyydestä, josta hän on kotoisin.

– Kivikon tukikohdan linnoituskokonaisuus on yksi vaikuttavimmista. Se on niin laaja ja poikkeavan hyvin säilynyt. Rajakylän tukikohdassa on taas mielenkiintoinen kallion syvyydessä kulkeva, kaksi puolta yhteen liittävä tunneli, jonka keskellä on bunkkeritiloja.

Igor Parri pitää luonnon kätkemiä tukikohtia ikään kuin aarteina.

– Kun metsään menee, tuntuu siltä, kuin matkustaisi ajassa taaksepäin. Siellä haistaa metsän tuoksut, kuulee sen äänet, näkee vanhan ajan vaikuttavat rakennelmat ja tuntee jopa hieman vaaraa, kun liikkuu pimeässä metsässä tai syvissä juoksuhaudoissa. Se on uskomaton fiilis, parempaa kuin elokuvissa.

Tukikohta XXI, puolustusasema 6 Patolassa. Kuva: Igor Parri

Parri kertoo, että yksi tutkimusretkien antoisimmista kokemuksista oli, kun taustatietojen mukaan erään pitkälle valmistuneen luolan teräsoven piti olla kiinni – mutta se ei ollutkaan.

– Pääsin harvinaisen pitkälle valmistuneen bunkkeriluolan sisälle. Se oli mittava 90:n neliömetrin tila, jossa oli alkuperäinen aaltopeltikatto edelleen paikallaan, vaikkakin huonossa kunnossa.

Pelottavan tilanteesta teki Parrin mukaan valtavan tilan pimeys. Hänestä myös näytti siltä, että siellä asui joku: tilassa oli ikivanha uuni sekä mitä ilmeisimmin ihmisen asettelema Smurffi-lelu, Parri kuvailee.

– Pääsin taltioimaan tilan ainutlaatuisuuden, sillä tilan perältä johtivat myös portaat puolustusaseman keskiosassa sijaitsevaan kallioon louhittuun betonoituun tunneliin. Huikea kokemus, josta ei adrenaliinia puuttunut.

Parrin mukaan luolan teräsovi on sittemmin lukittu jälleen.

Tarkennettu kello 19.05: Jutun kahdeksannen kappaleen kärkilauseeseen lisätty sana maarintama, jotta on selvää, että kohdassa kirjoitetaan maarintaman linnoituksesta, ei Suomenlinnasta (Viapori).

