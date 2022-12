Suomalaiset ostavat joulukukkia sadalla miljoonalla – kisa euroista on koko ajan kovempi, sillä markkinoille ovat tulleet myös huoltoasemat

Joulu on vuoden vilkkaimpia sesonkeja kukkakaupoissa. Video kiteyttää, mistä on kyse.

Kukka-alalle joulukaupalla on suuri merkitys. Se on yksi vuoden vilkkaimmista sesongeista.

Mäntsäläläisen kukkatalo Helmililjan jouluvalmistelut ovat alkaneet jo syksyllä. Yrittäjä Rauni Ahola kertoo keränneensä metsästä sammalia, jäkälää, käpyjä ja oksia.

– Varsinainen joulupuuhastelu on alkanut marraskuun puolella, kun tehdään tilaukset ja hankinnat, nauhat ja rusetit, ja aletaan istuttaa koreja.

Joulu on vuoden kiireisimpiä jaksoja kukkakaupassa noin kuukauden ajan. Kauppiaan mukaan vapaapäivätkin voi unohtaa.

Jouluajan kukkamyynti on edelleen tärkeä, mutta ostotavoissa näkyy muutos. Kukkakaupoista haetaan yksilöllisiä sidontatöitä ja istutuksia. Sen sijaan paljon ruukkukukkia ja osa leikoistakin ostetaan päivittäistavarakaupoista, marketeista ja jopa huoltoasemilta.

– Joulun osuus kokonaismyynnistämme on pienentynyt, mutta on se meille tärkeä sesonki ja siihen panostetaan. Niin myös tämän vuoden joulusesonkiin, Ahola sanoo.

Ennen joulua ostetaan eniten ruukkukasveja, lähempänä joulunpyhiä leikkokukkia. Jouluaatto on tänä vuonna viikonloppuna, joten leikkokukkien myyntiaika on lyhyt.

– Lyhyt joulu tarkoittaa, että juhlapöytää koristellaan kauniilla leikkokukkakimpulla ja -asetelmalla. Tilauksia on jo ihan mukavasti.

Joulukaupan suosikkeja ovat perinteiset, mieluiten kotimaassa kasvatetut kukat. Kuva: Saara Hirvonen / Yle

Lahjatavaroiden myyminen on vaihdellut Helmililjassa vuosien aikana. Myyntiin ovat vaikuttaneet yleinen taloustilanne maailmassa sekä muiden lahjatavaraliikkeiden määrä.

– Tällä hetkellä olemme rajanneet valikoimaa aika voimakkaasti. Myymme lähinnä tuotteita, joita voimme lisätä kukkiin, kuten ruukkuja, koreja, erilaisia koristetikkuja ja nauhoja.

Kukkahävikkiä pyritään vähentämään ostamalla laadukkaita kasveja kotimaisilta tarhoilta.

– Suuri osa kukista tulee ulkomaisena tuontina, mutta niissäkin pyritään pitämään laadussa tarkkaa kuria, Ahola sanoo.

Ihmiset kaipaavat myös harvinaisempia kasveja, kertoo lähes 40 vuotta alalla ollut mäntsäläläinen Rauni Ahola. Hänellä on kädessään ardisia eli puuvartinen esikkokasvi, jota kasvatetaan huonekasvina. Kuva: Saara Hirvonen / Yle

Joulukauppa on koko alalle noin viidennes vuosimyynnistä

Joulun kukkamyynti on ollut viime vuosina Kauppapuutarhaliiton mukaan jonkin verran yli sata miljoonaa euroa. Koko vuoden kukkamyynti Suomessa on noin 500 miljoonaa euroa, joten joulu kattaa siitä noin viidesosan.

– Nämä luvut tarkoittavat kaikkia myytäviä kukkia kaikissa kaupoissa ja ovat meidän karkea arviomme, sanoo viestintäpäällikkö Minna Rantala Kauppapuutarhaliitosta.

Joulu on taloudellisesti merkittävä yrittäjille. Pienille kukkakauppiaille joulumyynti voi olla jopa lähes puolet myynnistä, mutta useille se on 25–30 prosenttia vuoden liikevaihdosta.

– Joulun merkitys on pysynyt samana. Se on tärkeä osa myynnistä kukkakaupoille muiden sesonkien, kuten pääsiäisen, äitienpäivän ja valmistujaisten, ohella. Monelle kukkakauppiaalle myös joulun ympärillä järjestettävät kurssit ovat merkittävä lisä liikevaihtoon, Rantala sanoo.

Kimpuissa, koreissa, asetelmissa ja istutuksissa käytetään somisteina erilaisia koriste-esineitä palloista rusetteihin ja tontuista nalleihin ja nukkeihin. Kuva: Saara Hirvonen / Yle

Perinteisiä joulukukkia myydään yli viisi miljoonaa kappaletta

Erityisesti perinteiset kotimaiset joulukukat, hyasintit, joulutähdet ja ritarinkukat eli amaryllikset, kuuluvat olennaisena osana suomalaisten jouluun ja niitä ostetaan ahkerasti.

Joulutähtiä myydään noin 1,4 miljoonaa kappaletta, hyasintteja noin 2,5 miljoonaa sipulia ja ritarinkukkia noin 1,2 miljoonaa sipulia.

Tämän vuoden ehdoton joulukukkasuosikki ei ole vielä tiedossa. Perinteisten kukkien rinnalla ostetaan myös jouluruusuja, ardisioita, skimmioita, mähkiä ja atsaleoja.

25 vuotta alalla ollut floristi Kati Koskinen on työskennellyt Helmililjassa 19 vuotta. Hänen mukaansa leikkokimpuissa on tällä hetkellä kolme suosittua päätyylisuuntaa.

– Ensimmäinen on klassikot eli lämpöisen punaisen sävyt, joita maustetaan hopealla, kullalla tai valkoisella. Toisena on valkovihreä kimppu, jossa on hyvin metsäinen tunnelma kimpun pohjana ja valkoista kukkaa. Kolmantena ovat kuivakukat ja bohonatural-tyyli eli vahva kunnioitus luontoa kohtaan materiaaleissa. Käytetään nuden, beigen ja luonnon sävyjä vihreän kanssa.

Floristit Kati Koskinen ja Riikka Jaakkola kokevat, että kukilla välitetään asiakkaiden tunteita ilosta suruun ja kiitoksesta anteeksipyyntöihin. Sidonnan ohella parasta on hyvän mielen tuottaminen. Kuva: Saara Hirvonen / Yle

Kukkakauppias Rauni Aholan mukaan korona-aikana, kun ihmiset olivat paljon kotona, viherkasvibuumi kasvatti uudestaan suosiota. Kotiin haluttiin kaunista ja viihtyisää, koska siellä oltiin paljon ja kaikki muu toiminta oli rajoitettua.

– Kukkiin ja kauneuteen haluttiin panostaa. Nyt olemme selvästi huomanneet, että on syntynyt superharrastajia. He keräilevät ihan tiettyjä kasveja, Ahola kertoo.

Harrastajalle on muodostunut suosikiksi esimerkiksi yksi kasviryhmä, josta haetaan monta hyvin erilaista saman suvun kasvia.

– Ruukkukasveista nukkumaijat saattavat olla sellainen selkeä ryhmä, kaktuksista on aina oltu kiinnostuneita. Erityisesti lapset ovat kiinnostuneita lihansyöjäkasveista. Leikkokukissa eukalyptus on ollut monen vuoden ajan supersuosikki, Ahola listaa.

Kodeissa käytetään aiempaa enemmän myös kasvivaloja, jotta kasvit saadaan viihtymään.

Verkkokauppa vilkastui korona-aikana

Kukkien verkkokauppa lähti nousuun koronan aikana, mutta se on Kauppapuutarhaliiton mukaan tasaantunut. Verkkokauppamyynti korostuu etenkin sesonkeina.

Valtaosa asiakkaista tekee edelleen kukkaostoksensa paikan päällä liikkeissä tai puhelimitse. Kuva: Saara Hirvonen / Yle

Helmililjassa myynti meni korona-aikana selkeästi verkkoon.

– Ennen ajateltiin, ettei kukaan tule hankkimaan verkosta kukkia siihen malliin kuin tänä päivänä. Nyt se on arkipäivää, Ahola sanoo.

Kauppias on tyytyväinen, että liikkeessä oli valmistauduttu asiaan.

– Olimme lähteneet tekemään omaa verkkokauppaa valmiiksi eKukan tarjoamaan verkkopohjaan, eli olimme valmiudessa ottaa tilauksia vastaan, kun sille syntyi tarve.

Korona-ajan rajoitusten väljennyttyä ja poistuttua ihmiset ovat tulleet mieluummin valitsemaan kukkia paikan päälle.

Kauppapuutarhaliitosta arvioidaan, että verkkokauppa tuo kukkakaupoille kahdesta kymmeneen prosenttia liikevaihdosta.

Joka vuosi myyntiin tulee uusia joulukoristeita. Kuva: Saara Hirvonen / Yle

