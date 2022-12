Mietitkö miltä musiikkimakusi näyttää toisten silmissä? Kuuntele mitä haluat, sanoo metallimusiikista nauttiva opettaja

Opiskelija Miika Piirainen, 25, esittelee musiikkipalvelu Spotifysta vuoden kuunnelluimpia kappaleitaan.

– Ikisuosikki YUP, muutakin kotimaista musaa eli loistava bändi Faija ja Entäs Peltosta on tosi monta biisiä listalla, hän kertoo.

Opiskelukaveri, niin ikään muusikoksi vuoden lopulla Joensuun konservatoriosta valmistuva Matilda Nikkinen, 23, esittelee ihan toisenlaisen vuosikoosteen.

Suosikkityylilajeina on monenlaista poppia.

– Täällä näkyy, että olen ollut hääkeikoilla ja harjoitellut biisejä sekä iskelmälaulua vuoden aikana. Ja koska opiskelen myös klassista laulua, niin täällä on aika kärjessä Jean Sibelius.

Mikään kappale tai artisti omalla listalla ei suoraan yllätä kumpaakaan, vaikka joku biisi voi huvittaa.

Piirainen epäilee nukahtaneensa Entäs Peltosta kuunnellen. Pointer Sisters ja Nyrkkitappelu samalla listalla on ihan luonnollinen yhdistelmä Piiraiselle.

– Kun ryhdyin tosissani soittamaan, niin päätin, että kuuntelen mahdollisimman monipuolisesti erilaista musiikkia. Se tästä listasta näkyy. Ja on täällä Portion Boyskin yllättävän korkealla, se on ihan hyvä, nauraa Piirainen.

Piirainenkin valmistuu vuoden lopulla muusikoksi. Basistin soittotyöt ovat monipuolisia: on punkbändi Kontaten ja Itä-Suomen yliopiston big band RytmiHäiriköt. Piirainen soittaa myös Nikkisen taustabändissä.

Kuunteluminuutteja on karttunut molemmille paljon. ”Aloitan ja lopetan päivän musiikkilla”, kertoo Matilda Nikkinen. Kuva: Tanja Perkkiö / Yle

Matilda-nimellä keikkaileva Nikkinen puolestaan tekee monenlaisia laulukeikkoja niin soolona kuin bändin kanssa.

Ja aikoo osallistua tangomarkkinoille, sillä tavoitteena on ura laulajana.

– Listalla on All by myself, Celiné Dionia, Whitney Houstonia, kaikkea sellaista mitä rakastan laulaa.

Ykkösartistiksi on noussut Sami Saari. Kotimainen pitkän linjan soul-artisti löytyi opintojen kurssin aikana.

Ystävysten musiikkimaku poikkeaa toisistaan, mutta se on kuulemma vain hyvä asia. Soulia, jazzia ja funkkia kuunnellaan yhdessä, sen tyylisestä musiikista löytyy yhteisiä suosikkeja.

Ja artisteja ja biisejä suositellaan puolin ja toisin, vaikka punkkiin Nikkinen ei ole täysin lämmennyt.

Onko musiikkimaulla väliä?

Luokanopettaja Anna-Maija Toivanen, 25, kommentoi puoliksi pahoitellen, että hän on jämähtänyt raskaaseen musiikkiin, vaikka yrittääkin pitää korvansa avoimena uudelle.

– Huomaan aina päätyväni raskaaseen päätyyn. Toisaalta haluan, että voin olla opettaja ja kuunnella raskata musiikkia. Yhä on kummallisia stereotypioita metallimusiikin kuuntelijoista. Esimerkilläni näytän oppilaille, että jokainen saa kuunnella sitä mitä haluaa, vaikka marginaalimusiikkia.

Luokanopettaja Anna-Maija Toivasen viesti musikkimakuaan miettiville.

Anna-Maija Toivanen teki opiskelujensa aikana sekä kandityön, että gradun musiikin merkityksestä.

– On lähes hämmentävää mitä kaikkea musiikki voi saada aikaan. Sen avulla voi käsitellä tunteita, muistaa asioita, oppia paremmin ja vaikka mitä.

Toivasella on tärkeä viesti musiikkimakuaan vuoden lopun tilastojen avulla vertaileville ja niille, jotka miettivät, voiko jotain musiikkia kertoa julkisesti kuuntelevansa tai siitä pitävänsä.

– Voit kuunnella ihan mitä haluat ja mistä itse pidät. Se ei määrittele sinua ihmisenä, vaan saat myös olla juuri sellainen kuin haluat.