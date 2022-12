Ukrainan ensimmäiset “sotavauvat” ovat syntyneet – Sofian äiti pelkäsi joutuvansa synnyttämään pommisuojassa

Venäjä on sodan aikana pommittanut useita sairaaloita. Toissa viikolla vastasyntynyt kuoli synnytysosaston pommituksessa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut yli yhdeksän kuukautta. Se tarkoittaa, että viime viikkoina ovat syntyneet Ukrainan ensimmäiset niin sanotut sotavauvat.

Sotavauvoiksi on sanottu niitä vauvoja, joiden äidit ovat tulleet raskaaksi sodan aikana tai juuri ennen sen alkua.

Yksi heistä on viikko sitten läntisessä Lvivissä syntynyt Sofia. Hänen äitinsä Inna kertoo Hollannin yleisradioyhtiö Nosille (siirryt toiseen palveluun) olevansa ennen kaikkea kiitollinen, että kaikki meni lopulta hyvin.

– Odotimme kovasti vauvaa, mutta se oli pelottavaa. Sain tietää raskaudesta vasta kaksi kuukautta sodan alun jälkeen. En tiennyt, pitäisikö paeta maasta vai ei. Sairaaloita oli jo pommitettu. Miten voisin synnyttää pommisuojassa?

Lopulta Inna pakeni Odessasta Lviviin, jossa pommitukset ovat olleet harvinaisempia. Lapsen isä Dmytro on ollut suuren osan sodasta rintamalla, mutta pääsi vapaille seuraamaan esikoisensa syntymää.

Nos ei ole julkaissut perheenjäsenten sukunimiä.

Satoja sairaaloita pommitettu

Venäjä on pommittanut sodan aikana lukuisia sairaaloita Ukrainassa. Maailman terveysjärjestö WHO on varmentanut jo yli 700 iskua ukrainalaisiin terveydenhoitolaitoksiin ja -ajoneuvoihin, kertoo Britannian yleisradio BBC (siirryt toiseen palveluun).

Viimeksi eilen lauantaina Venäjä teki iskun hersonilaisen sairaalan synnytysosastolle, sanoo Ukrainan puolustusministeriö Twitterissä. Kukaan ei loukkaantunut iskussa.

Marraskuun lopulla Ukrainan viranomaiset kertoivat Venäjän tehneen raketti-iskun sairaalan synnytysosastoon Zaporižžjan alueella. Vastasyntynyt lapsi kuoli, hänen äitinsä pelastettiin raunioista.

Sodan alussa maaliskuussa paljon huomiota sai ilmaiskujen kohteena ollut synnytys- ja lastensairaala Mariupolissa, jossa kuoli kolme ihmistä.

Ylen kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen ja kuvaaja Rinna Härkönen vierailivat Odessassa synnytyssairaalassa, jossa sota näkyy naisten kehoissa.

Tuore äiti Inna kertoo Nosille, että pommitusten lisäksi koko odotusajan häntä vaivasi pelko rintamalla olevan Dmytron turvallisuuden puolesta.

– Koko raskauteni oli erittäin stressaavaa aikaa. Ensimmäisten kolmen kuukauden aikana miestäni ei päästetty rintamalta kotiin. Oloni oli hyvin turvaton, Inna sanoo.

Lviviläinen lääkäri Valentyn Usyk sanoo Nosille, että ukrainalaisilla stressi oli etenkin sodan ensimmäisinä kuukausina erittäin korkealla tasolla.

– Stressi ei suoraan vaikuta vauvaan, mutta jos äiti on stressaantunut, se voi vaikuttaa raskauteen ja sitä kautta vauvaan. Adrenaliini on stressin suurin aiheuttaja, Usyk sanoo.

Sofian isä palaa rintamalle

Lvivissä syntyneen Sofia-vauvan vanhemmat kertovat olevansa onnellisia ja helpottuneita lapsensa syntymästä mutta pelkäävät hänen tulevaisuutensa puolesta.

Tuore isä Dmytro joutuu jo ensi viikolla palaamaan rintamalle.

– Tämä on hyvin vaikeaa. En tiedä, palaanko kotiin hengissä, Dmytro sanoo.

Sofian syntymä on kuitenkin muuttanut kaiken.

– Hän on syyni palata elävänä.