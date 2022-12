Metsähallitus uudistaa Repoveden kansallispuiston pääsisäänkäyntiä ja etsii uutta kahvilayrittäjää – nykyinen yrittäjä ei tiennyt asiasta

Repoveden kansallispuiston yksi suosituimmista reiteistä kulkee Lapinsalmen sillan yli. Tästä on parkkipaikalle lyhyt matka. Arkistokuva.

Retken aloittamista helpotetaan yhdessä Suomen suosituimmassa kansallispuistossa.

Lapinsalmi on Kouvolassa sijaitsevan Repoveden kansallispuiston tärkein sisääntulo. Noin 70 000–100 000 kävijää saapuu vuosittain puistoon Lapinsalmen kautta.

Tungosta on ollut, koska kävijämäärät ovat viime vuosina lisääntyneet reilusti. Useimmat saapuvat omalla autolla.

Lapinsalmen pysäköintialuetta laajennettiin viime kesänä.

Kuva: Jasmina Kauta / Yle

Metsähallituksen suunnittelija Jussi Järvisen mukaan pysäköintialuetta ei olla laajentamassa lisää, mutta retkeilijät voisivat pysäköidä autot aiempaa tiiviimmin.

– Parkkeeraaminen ei ole ollut hallittua parkkialueen keskiosassa. Keskikaiteilla autot voi ohjata pysäköimään nokikkain.

Kuva Lapinsalmen pysäköintipaikalta on vuodelta 2021. Kuva: Antti-Jussi Korhonen / Yle

Järvisen mukaan Repoveden kahta muuta pysäköintialuettakin on nostettu esiin. Tervajärven pysäköintipaikkaa ei väliaikaisesti voinut käyttää remontin takia, mutta nyt tien siltaremontti on saatu valmiiksi.

Muitakin yhteyksiä kuin omalla autolla saapumista on kehitetty.

– Viime kesänä kokeiltiin junayhteyttä Hillosensalmelle. Se kokeilu oli menestys. Paikallisliikenteen bussillakin pääsee.

Hillosensalmen junayhteyden jatkumisesta Metsähallituksella ei vielä ole tietoa.

Lisäksi Ketunlenkin lähtöpisteelle on tulossa uudet opastaulut.

Uusi kioski polkujen lähtöpisteelle

UPM ja Metsähallitus hakevat vuokralaista ja kioski- tai kahvilayrittäjää Repoveden kansallispuiston Lapinsalmen sisäänkäynnille.

Vuokrattava maa-alue kuuluu kansallispuiston yhteydessä sijaitsevaan yksityiseen Aarnikotkan metsän suojelualueeseen. Alueelle voi Metsähallituksen mukaan sijoittaa esimerkiksi kioskin tai kahvilan ja pienimuotoisen matkamuistojen myyntipisteen.

– Parhaiten Lapinsalmelle sopii esimerkiksi yhdestä tai useammasta kontista koostuva, siirrettävä, maisemaan sopiva rakennelma, kertoo suunnittelija Jussi Järvinen Metsähallituksesta.

UPM vuokraa rakennuspaikan ympärivuotisesti. Siellä ei ole vesiliittymää eikä viemäröintiä, vaan käyttöveden voi tuoda paikalle esimerkiksi tankissa. Paikalle vedetään sähkökaapeli.

Järvisen mukaan toiminta halutaan pitää pienimuotoisena, ja kahvila sijoitettaisiin ihan polkujen alkupisteelle nykyisen parkkialueen sijaan.

Ainakin yksi yrittäjä on jo osoittanut kiinnostusta.

– Aiempi konsepti on ollut toimiva, mutta nyt halutaan vaihtaa paikkaa.

Paikallistuntemus on Järvisen mukaan tärkeä kriteeri, kun uutta yrittäjää haetaan.

– Suuri osa kävijöistä on pääkaupunkiseudulta saapuvia päiväretkeilijöitä ja harrastajia, joten paikallistuntemuksesta on varmasti hyötyä.

Uusi yrittäjä valitaan ensi vuoden alkupuolella.

Repotassun yrittäjä haluaisi jatkaa

Lapinsalmen pysäköintialueella on toiminut kahdeksan vuoden ajan pieni kesäkahvila Repotassu.

Repotassun yrittäjä Anzhela Frekauan-Takkala kertoo, että hänelle uuden yrittäjän haku tuli yllätyksenä.

– Olen pitkään jo yrittänyt parantaa Repotassun olosuhteita. On esimerkiksi aika raskasta tuoda kaikki vedet itse paikan päälle. Haluaisin jatkaa, mutta saa nähdä, mitä Metsähallitus toivoo.

Frekauan-Takkala on talvisin tuttu näky ulkoilijoille toisessa paikassa Kouvolassa. Hän on alivuokralaisena pyörittänyt latukahvilaa Paaskosken majalla, jonka tulevaisuus on sekin epävarma.

– Sähkökustannusten vuoksi en osaa sanoa, avataanko majaa ollenkaan.

Kouvolan Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kirjoittaa keskiviikkona, että Paaskosken maja myydään. Myynti ei kuitenkaan vaikuta majan avaamiseen.