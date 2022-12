Toni Lindgren on työskennellyt yli 20 vuotta vartijana, ja tällä hetkellä heistä on pulaa – katso, mihin ammatteihin nyt tarvitaan kipeimmin tekijöitä

Vartiointiala on yksi niistä, joilla vallitsee työvoimapula. Toni Lindgren viihtyy vartijana.

Suomessa on nyt eniten pulaa hoitoalan työntekijöistä. Työ- ja elinkeinoministeriössä uskotaan, että työvoimapulaa voidaan vielä ratkoa muun muassa uudelleenkouluttaumisella.

Toni Lindgren on tehnyt 22 vuotta vartijan töitä samassa yrityksessä.

Hän viihtyy työssään ja uskoo, että alalle olisi nykyistä enemmän tulijoita, jos työstä tiedettäisiin paremmin.

– Täällä löytyy monenlaisia työtehtäviä, joita pystyy tekemään. On aulavartijaa, piirivartijaa ja järjestyksenvalvojaa. Pystyy tekemään joko virastotyöaikaa tai 24/7-työaikaa, ihan mikä kenellekin parhaiten sopii.

Hän uskoo vartiointialan työvoimapulan heijastelevan palvelualan yleistä tilannetta.

Lindgrenin työnantaja Avarn Security työllistää noin 3 000 vartijaa. Viime vuosina vartijoita on ollut vaikeampi saada töihin kuin aiemmin.

– Kyllä mekin työnantajana joudumme kaikki kivet kääntämään, että hakijoita löydetään. Onneksi kuitenkin vielä tilanne on sellainen, että sen kanssa pystytään elämään, kertoo henkilöstön kehittämispäällikkö Mari Plukka.

Henkilöstön kehittämispäällikkö Mari Plukka Avarn Securitystä luottaa siihen, että työvoimatilanne paranee lähivuosina. Kuva: Silja Viitala / Yle

Hyvien hakijoiden houkuttelemiseksi yhtiö on lisännyt rekrytointimarkkinointia ja tekee tiiviimmin yhteistyötä oppilaitosten kanssa.

– Eli mennään sinne, missä yksityisen turvallisuusalan potentiaalisia työntekijöitä on, Plukka sanoo.

Hän luottaa siihen, että työvoimatilanne paranee lähivuosina.

Pulaa on muun muassa hoitajista ja tarjoilijoista

Työ- ja elinkeinoministeriön johtamassa hankkeessa on etsitty toimia, joilla avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat saadaan paremmin löytämään toisensa.

Ministeriön mukaan toimia tarvitaan, jotta työllisyys kohenee, yritysten kasvumahdollisuudet paranevat ja hyvinvointivaltion rahoituspohja vahvistuu.

Työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen sanoo, että työvoimapula on vielä ratkaistavissa.

– Ehdottomasti kannattaa nyt satsata siihen, että ne ihmiset, jotka työskentelevät aloilla, joilla ei ole kovin hyvät työnäkymät, siirtyisivät koulutuksen kautta ammatteihin, joilla on työvoimapulaa.

Pylkkänen korostaa muuntokoulutuksen, jatkokoulutuksen ja uudelleenkoulutuksen lisäksi työperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälistä rekrytointia, koulutuspaikkojen riittävää tarjontaa ja alueellista liikkuvuutta.

Kiireisimpiä ratkottavia ovat Pylkkäsen mukaan yksityisellä puolella teknologia-alan ja julkisella puolella sote-alan sekä varhaiskasvatuksen työvoimapula.

Työ- ja elinkeinoministeriön laskennan mukaan esimerkiksi lähihoitajia tarvittaisiin yli 2 300 lisää, jotta kaikki avoimet työpaikat saataisiin täytettyä. Luvut ovat syyskuun lopulta.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) katsoo, että nopeita ratkaisuja työvoimapulaan ei ole helppo löytää.

– Esimerkiksi täsmäkoulutuksilla ja työvoimapalveluiden vahvistamisella voidaan löytää nopeammin ratkaisuja, mutta hoitajien ja ICT-alan osaajien työvoimapula on kaikkialla, hän viittaa kansainväliseen tilanteeseen.

Avoimet työpaikat ja työnhakijat eivät kohtaa

Alivaltiosihteeri Elina Pylkkäsen mukaan Suomessa varsinaista työvoimapulaa enemmän kyse on siitä, että avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat eivät kohtaa.

– On paljon ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta työllisty, vaikka olisi ammattitaitoa. Se näkyy esimerkiksi siinä, että Uudellamaalla on auki paljon työpaikkoja ja on myös paljon työttömiä työnhakijoita.

Toni Lindgren uskoo vartiointialan työvoimapulan heijastelevan palvelualan yleistä tilannetta. Kuva: Silja Viitala / Yle

Hän näkee kohtaanto-ongelman taustalla muun muassa sen, että avoimet työpaikat voivat olla määräaikaisia ja osa-aikaisia ja ylipäätään lyhyitä.

– Työvoima ei tartu niihin juuri sen takia, että ne eivät takaa toimeentuloa ja joutuu olemaan samanaikaisesti tukien varassa.

Kohtaanto-ongelman ratkaisemisessa Pylkkänen korostaa myös työnvälityksen vahvistamista.

