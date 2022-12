Tunturipöllöllä on käsillä kohtalon hetket – Keski-Suomessa ihastuttanut saalistaja joutui letkuruokintaan

Tunturipöllö on Keski-Suomessa hyvin harvinainen vieras. Lintua on käyty Muuramessa ja myös Jyväskylän puolella katsomassa ja kuvaamassa sankoin joukoin.

Joulukuun alkupuolelta asti Muuramessa majaillut tunturipöllö on heikossa kunnossa.

Nälkiintyneen oloinen lintu otettiin kiinni haavilla sunnuntaina iltapäivällä Jyväskylän Keljonlahdessa. Pöllö vietiin lintuhoitolaan Toivakkaan.

Toivakassa lintuhoitolaa pitävän Suomen eläinsuojelun (SEY) eläinsuojeluneuvoja Vesa Virtasen mukaan lintu oli pysytellyt kuusi tuntia paikoillaan ennen kuin se päätettiin ottaa kiinni.

Virtasen mukaan lintu on todennäköisesti nuori naaras ja se on noin 600 grammaa alipainoinen

Eläinlääkäri tutki tunturipöllön maanantaina Jyväskylässä ja totesi, että lintu on ennen kaikkea nälkiintynyt. Ohjeita pöllön hoitoon on saatu Korkeasaaren eläinlääkäriltä.

– Linnun kunto on vielä aika heikko. Eläinlääkärissä se sai ravintoa mahaletkun kautta ja lähiaikoina sitä nesteytetään ravintolisällä. Toivotaan, että kunto lähtisi paranemaan. Tämä ilta ja tuleva yö näyttävät varmaan, alkaako lintu virota ja mikä sen kohtalo on, sanoo Virtanen.

Pöllö on Toivakassa rauhallisessa paikassa ja hoitotilassa sitä voi tarkkailla myös kameran välityksellä.

Virtanen ei osaa tarkkaan arvioida, mikä on johtanut linnun nälkiintymiseen.

– Aluksi sillä meni ihan hyvin ja se löysi ravintoa, mutta se on ilmeisesti törmännyt sähkölinjaan ja siitä on voinut aiheutua ongelmia. En osaa sanoa muuten, mistä ravinnon loppuminen yhtäkkiä on johtunut.

Tunturipöllö otettiin haavilla kiinni sunnuntaina iltapäivällä 11. joulukuuta. Kuvassa pöllöä pitelee Vesa Virtanen. Kuva: Sari Ursin / Yle

Poikkeuksellisen etelään saapunut tunturipöllö on saanut liikkeelle sakoin joukoin, jopa satamäärin, sekä lintuharrastajia että uteliaita.

Ilmoille on heitetty myös kysymys, onko hälinä linnun ympärille vaikuttanut siihen, ettei sillä ole ollut saalistusrauhaa?

Virtanen arvelee, ettei se ole ainakaan yksin syy linnun kuntoon.

Ihmisiä on ohjeistettu koko ajan, ettei tunturipöllöä saa hätistää eikä lähestyä. Valtaosa on kunnioittanut näitä ohjeita, mutteivät ihan kaikki, sanoo Virtanen.

Tunturipöllö on Keski-Suomessa erittäin harvinainen vieras. Edellisen kerran se on havaittu Keski-Suomen lintutieteellisen yhdistyksen alueella 22 vuotta sitten.

– Tämä kyseinen yksilö on tällä hetkellä ehkä Suomen kuvatuin lintu. Harvinainen laji kiinnostaa, sanoo Virtanen.

Jos pöllö kuntoutuu, se voidaan Virtasen mukaan siirtää vapautettavaksi muuallekin kuin Keski-Suomeen.

– Päivä kerrallaan katsomme, miten tilanne etenee. Tehdään kaikki mitä voidaan.