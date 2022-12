Saga Furs peruutti joulukuun huutokaupan – Kiinan korona ja Ukrainan sota ovat vähentäneet turkisten kysyntää

Aikaisemmin Venäjälle on myyty jopa 30% nahoista. Maaliskuussa Saga Furs suunnittelee pitävän turkishuutokaupan. Toiveena on, että Kiina lieventäisi rajoituksiaan.

Huutokauppatalo Saga Furs ei järjestä turkishuutokauppaa Vantaalla joulukuussa. Päätös perustuu markkinatilanteen arvioon.

Asiasta kertoo yhtiön toimitusjohtaja Markus Gotthardt.

– Emme ole suunnitelleet huutokauppaa ennen maaliskuuta. Markkinat eivät yksinkertaisesti vedä juuri nyt, Gotthardt kertoi Yle Österbottenille.

Heikon kysynnän syynä on se, että markkinoita dominoineet Kiina ja Venäjä puuttuvat ostajista.

Kiinan osalta koronarajoitukset jarruttavat pyörää. Venäjälle markkinat ovat olleet kiinni maaliskuusta lähtien Ukrainan sodan vuoksi.

– Venäjä on ollut merkittävä toimija markkinoilla, sillä se on aiemmin ostanut 25–30 prosenttia kaikista huutokaupatuista nahoista, Gotthardt sanoo.

Myydään suoraan ostajille

Perinteisen joulukuun huutokaupan sijaan Saga Furs myy nahkoja suoraan ostajille kymmenen päivän ajan. Kyse on pienempien määrien myynnistä.

– Syys-maaliskuu on pitkä tauko. Siksi haluamme varmistaa pääsyn niille ostajille, jotka tarvitsevat nahkoja, Gotthardt sanoo.

Maaliskuussa Saga Furs suunnittelee pitävän Vantaalla turkishuutokaupan tuttuun tapaan. Toiveena on, että Kiina lieventäisi rajoituksiaan.

– Suunnittelemme ketun-, minkin ja supikoirien nahkojen livehuutokauppaa, ja Kiina on erittäin suuri ostaja, Gotthardt kertoo.

Hankala vuosi

Markus Gotthardtin mukaan kaikki viittaa siihen, että tulevakin vuosi tulee olemaan suomalaisille turkistarhoille erittäin hankala.

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton Pohjanmaan alueen tiedotuspäällikkö Steven Frostdahl kertoo omalta osaltaan, että Pohjanmaan turkiskasvattajilla on ollut jo nyt erittäin vaikea syksy.

– Viljelijät kamppailevat kohonneiden rehujen ja sähkön hintojen sekä heikkojen kassavirtojen kanssa, Frostdahl sanoo.

Markus Gotthardt lisää, että tuotantoa on vaikea jatkaa, kun nahoilla ei ole terveitä markkinoita. Jalostusprosessi on pitkä, joka muodostaa perustan tilojen turkisviljelylle. Työ, joka on nyt osittain vaarassa mennä hukkaan.

– Monet turkiskasvattajat pitävät siitoseläimiään tulevaa tuotantoa varten. Ainoastaan ​​pitämällä ne, kustannukset pienenevät, Gotthardt sanoo.

Saga Furs odottaa hinnankorotuksia

Tällä hetkellä Saga Fursilla on varastossa paljon nahkoja ja niitä on myös Pohjanmaalla, Gotthardt kertoo. Tilanne voi toki muuttua, vaikka ei tämän tai ensi vuoden aikana.

Ukrainan sota tarkoittaa myös sitä, että maa yksin vie tänä vuonna 350 000 nahkaa. Ennen sotaa luku oli hieman yli kaksi miljoonaa.

– Ilman koronapandemiaa nahkoja syntyi vähemmän kuin markkinat vaativat. Siksi hinta voi nousta merkittävästi muutamassa vuodessa, Gotthardt sanoo.

Artikkeli on käännös Yle Österbottenin jutusta: Saga Furs ställer in decemberauktionen – corona i Kina och kriget i Ukraina har minskat efterfrågan på skinn