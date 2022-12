Take That esiintyy Kaisaniemessä kesällä – konsertoi Suomessa viimeksi vuonna 1994

Gary Barlow, Mark Owen ja Howard Donald muodostavat nykyisin kolmehenkiseksi typistyneen brittiyhtyeen Take That.

Vuonna 1989 perustettu brittiläinen poikabändi Take That konsertoi Helsingissä Kaisaniemen puistossa tiistaina 27. kesäkuuta 2023.

Yhtye on esiintynyt Suomessa viimeksi vuonna 1994 edellisvuonna julkaistun *Everything Changes -*läpimurtolevynsä tiimoilta. Tuolloinen konsertti oli kiertueen Euroopan-osuuden viimeinen.

Yhtyeeseen kuului alun perin viisi jäsentä: Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald, Jason Orange ja Robbie Williams. Robbie WIlliams jätti yhtyeen vuonna 1995 ja siirtyi menestyksekkäälle soolouralle. Vuonna 1996 yhtye hajosi.

Vuonna 2005 yhtye ilmoitti palaavansa keikkalavoille nelihenkisenä ja julkaisi seuraavana vuonna myös neljännen studioalbuminsa. Williams palasi bändiin vuonna 2010 ja muutaman vuoden yhtye toimi alkuperäisessä kokoonpanossaan.

Williams lähti yhtyeestä uudelleen vuonna 2014. Orange ilmoitti omasta lähdöstään muutamaa kuukautta myöhemmin.

Vuodesta 2014 lähtien yhtye on toiminut kolmehenkisenä. Owen kertoi hiljattain yhtyeen keskustelleen uusien biisien äänittämisestä ensi vuonna.

Take That on julkaissut tähän mennessä kahdeksan studioalbumia, joista viimeisin julkaistiin maaliskuussa 2017.

