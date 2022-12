Kari Enqvistin kolumni: Jos haluaa rationaalista keskustelua, sitä pitää käydä kielellä, jonka toinen ymmärtää

Kolumni Kolumneja kirjoittaa laaja joukko Ylen ulkopuolisia tekijöitä. Lue kolumneja

Miksi sukupolvet eivät ymmärrä toisiaan? Tätä olen pohtinut lukiessani uutisia nuorista, jotka museoissa liimasivat itsensä tauluihin.

Odottaako aktivisti, että teko havahduttaa mummot ja vaarit toteamaan: ”Juma, en tiennytkään ilmastonmuutoksesta, hyvä että liimasit pääsi tauluun”?

Ongelma on syvä, kuin sukupolvien sisäiset koordinaatistot sijaitsisivat eri ulottuvuuksissa.

Kaksi kolmannesta siitä, minkä näemme, on silmiemme takana. Lausumaa väitetään kiinalaiseksi sananlaskuksi. En oikein usko kiinalaisuuteen, mutta ajatus tuntuu oikealta.

Tapa, jolla näemme maailman, riippuu muustakin kuin mykiön optiikasta. Siihen vaikuttavat aiemmat kokemukset, kasvuympäristö, arvot. Ne muokkaavat käsitteitä ja kielen merkityksiä.

Lyhyesti: vaikka nuoret ja ikääntyneet tuntuvat puhuvan samaa kieltä, sanat eivät heille aina tarkoita samoja asioita.

Kauan sitten ensimmäisellä Savon-matkallani minulle sanottiin painavasta tiinusta: En kehtoo sitä kantoo. Ihmettelin silloin, mitä hävettävää kantamisessa olisi. Sitten selvisi, ettei kyse ollut kehtaamisesta vaan viitsimisestä.

Vastaavasti minulle on kerrottu, että päänsä Vermeerin tauluun liimaava aktivisti toivoo (siirryt toiseen palveluun) ilmastotoimia. Mutta en tajua kontekstia.

Jos joku ojentaa kupin teetä ja sanoo ”Ole hyvä”, normaali reaktio on sanoa ”Kiitos”. Tässä operoidaan samassa käsitteellisessä koordinaatistossa.

Mikä edellisessä tapauksessa olisi normaali reaktio? Odottaako aktivisti, että teko havahduttaa mummot ja vaarit toteamaan: ”Juma, en tiennytkään ilmastonmuutoksesta, hyvä että liimasit pääsi tauluun”?

Aktivistille itselleen teko on tavattoman merkityksellinen. Mutta minut ja luultavasti monet muut varttuneet se jättää kylmäksi. Se ei edes ärsytä. Voisin jopa mennä katsomaan tauluun liimautunutta aktivistia, jos museokortilla pääsisi.

Tässä on esimerkki tilanteesta, jossa eri sukupolvet eivät kuule toisiaan ja puhuvat toistensa ohi.

Nuorten maailmassa, heidän silmiensä takana, ikääntynyt nukkuu luonnon tuhonneen paksun porvarin itsekästä unta. Hänet pitää hätkähdyttää hereille.

Valitettavasti hätkähdyttäminen, jonka historia on yhtä vanha kuin ihmiskunta, ei milloinkaan ole johtanut hedelmälliseen vuoropuheluun. Sen iäkkäät tietävät.

Nuorina pitkätukkina, puoli vuosisataa sitten, he yrittivät hätkähdyttää silloisia porvareita syyttämällä heitä moraalittomiksi sortajiksi ja ahnureiksi. Ja nämä tekopyhät vastasivat: ”Juma, en tiennytkään.”

Jos haluaa rationaalista keskustelua, sitä pitää käydä kielellä, jonka toinen ymmärtää.

En kuitenkaan halua moittia nuoria. On paljolti heidän ansiotaan, että ihmiskunta on hitaasti havahtumassa ilmastonmuutoksen vakavuuteen.

Sen torjumiseksi sukupolvien välinen vuoropuhelu on välttämättömyys.

Mutta jos haluaa rationaalista keskustelua, sitä pitää käydä kielellä, jonka toinen ymmärtää. Tässä suhteessa varttuneempi väki on sekin juuttunut omaan koordinaatistoonsa. He tulkitsevat nuorten puheen vaikeuksistaan omien kokemustensa kautta ja tuhahtavat, että 50-luvulla elämä vasta vaikeaa olikin. Niin kuin olikin.

Mutta kuten äärettömyydet, myös vaikeudet voivat olla yhteismitattomia.

Vuoropuhelu ei siis synny itsestään vaan sen saavuttamiseksi pitää ponnistella.

Kyse ei ole akateemisesta nillittämisestä vaan ongelmasta, joka ilmenee lähes kaikessa kanssakäymisessä. Hyvä esimerkki on Lännen ja Venäjän välinen niin sanottu dialogi.

Brittitutkija Keir Giles on äskettäin kuvannut tilannetta (siirryt toiseen palveluun) todella osuvasti. Hän kirjoittaa:

”Koska Venäjä ei itse tarkoita mitään puhuessaan demokratiasta, ihmisoikeuksista ja oikeusvaltiosta, olettaa Venäjä myös lännen puhuvan niistä lähinnä kohteliaisuuttaan ja huiputtaakseen Venäjää.”

Uskonnollisessa puheessa kielen merkitykset sumentuvat äärimmilleen. Uskovalle lause ”Jumala on olemassa” tarkoittaa iloa ja turvaa, uskonnottomalle se ei merkitse yhtään mitään.

Tämä on toteamus, joka toimii samalla esimerkkinä keskustelun kielioppiakin laajemmasta tukkeesta. Olen näet varma, että se riehaannuttaa jonkun äärikristityn kuvittelemaan, että haluan sanoa jotakin muuta kuin minkä juuri sanoin.

Usein emme vaivaudu kuuntelemaan toista vaan panemme hänen suuhunsa sanat, jotka olemme hänelle roolittaneet. Tämä ei enää ole keskustelua vaan pantomiimia, joka tapahtuu kokonaan omien silmien takana.

OK boomer, nuori kuittaa kuuntelematta. Varttunut voi väittää, että sanoipa tämä mitä tahansa, kyse on hyökkäyksestä metsätaloutta vastaan.

Kari Enqvist

Kirjoittaja on kosmologian emeritusprofessori Helsingin yliopistossa ja kirjailija. Hän on kiinnostunut ihmisen paikasta maailmankaikkeudesta ja kaikesta siitä, mikä on liikuttavaa tai ihmeellistä.

