Ukraina on vastaanottanut suorana aseapuna ja asehankintoihin myönnettynä rahoituksena kaikkiaan nelisenkymmentä miljardia euroa. Taloustutkimuslaitos The Kiel Institute for the World Economyn eli IfW:n joulukuun alussa julkaisemien laskelmien mukaan luku on 7,5 kertaa suurempi kuin Ukrainan puolustusbudjetti. Hyökkääjävaltio Venäjän vuotuisista sotilasmenoista Ukrainan saama sotilasapu on 86 prosenttia, Saksassa toimiva IfW ynnäilee.