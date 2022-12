Hoitajat tekevät vuoden aikana jopa yli 70 päivää töitä, jotka eivät kuulu heille: ”Tämä on tapahtunut salakavalasti”

Sairaanhoitaja Nina Manninen työskentelee osastolla, jonka potilailla on moninaisia aivoverenkierron häiriöitä: aivoinfarkti, aivoverenvuoto tai aivokasvain. Heidän vointinsa seuraaminen on hyvin tärkeää, sillä aivoverenkierron häiriöiden uusimisriski on korkea.

– Aiemmin, kun sairaanhoitajan piti jakaa myös ruokia, seuranta ei onnistunut yhtä hyvin kuin nyt, hän kertoo.

Sairaanhoitaja seuraa potilasta arkisissa toimissa. Kuinka potilas syö, puhuu, liikuttaa raajoja tai ottaa kontaktia.

– Näitä seuraamalla voi havannoida esimerkiksi näkökenttäpuutokset, hahmottamisen vaikeudet, puheen sujumisen tai nielemisongelmat, kuvaa Manninen.

Sairaanhoitaja Nina Manninen pitää työstään juuri nyt. Kuva: Heidi Kononen / Yle

Kymmeniä työpäiviä vuodessa hoitajille kuulumattomia töitä

Käytännön esimerkki osoittaa, kuinka tärkeää hoitajan on keskittyä hoitotyöhön. Kehittämisylihoitaja Lilli Väisänen Kanta-Hämeen keskussairaalasta aloitti vuoden alusta projektin, jossa hoitajille valuneiden tukitöiden määrä selvitettiin kaikille sairaalan osastoille lähetetyn kyselyn avulla.

Tulos hämmästytti Väisästä, osastojen johtajia ja itse hoitajiakin.

Hoitajien aikaa kuluu muihin kuin hoitotöihin useita kymmeniä työpäiviä vuodessa. Pienemmillä osastoilla tukitöihin kuluu noin 34 työpäivää vuodessa, ja suuremmilla osastoilla se voi olla jopa 70 työpäivää vuodessa.

Ruoanjako on yksi suurista aikasyöpöistä, mutta muutakin löytyi. Hoitajille on valunut esimerkiksi varastojen täydennystä, pahvilaatikoiden purkamista ja pyykkitilausten tekemistä.

Miksi?

– Tämä on tapahtunut salakavalasti, useamman vuoden aikana. Kun eri puolilla sairaalaa on tehostettu omaa toimintaa, ovat tämänkaltaiset työt jääneet pois ja ne ovat valuneet hoitajien tehtäväksi, kertoo Väisänen.

Hoitajat loppuvat, ellei meno muutu

Hoitajakysymys on tullut päätepisteeseen. Ellei meno muutu, ei hoitajia Väisäsen mukaan enää ole. Kuinka tukityöt järjestetään niin, etteivät ne ole hoitajien vastuulla?

Kanta-Hämeen keskussairaalassa työnkuvien selkiyttäminen jatkuu vaihe vaiheelta. Ruoan jakamisesta huolehtivat sairaalahuoltajat. Hyllytyspalveluihin, tilauksiin ja sihteeritöihin haetaan tekijöitä ostopalvelun, hoitologistikkojen ja välinehuoltajien kautta, kertoo Väisänen.

– Sairaalan tukipalvelut ottivat hienosti koppia tilanteesta ja ymmärsivät sen vakavuuden, kiittelee Väisänen.

Jääkö Nina Manninen alalle?

Sairaanhoitaja Nina Manninen on valmistunut viisi vuotta sitten. Nyt työnkuva vaikuttaa vastaavan koulutusta.

– Minulla on paremmin aikaa lääkkeiden jakamiseen ja potilaiden seuraamiseen. Koska hoitajaa ei ole sidottu ruoan jakamiseen, voimme auttaa potilaita istumaan ruoan ääreen silloin, kun se on vielä lämmintä, Manninen kertoo.

Nina Manninen on halunnut erikoissairaanhoitoon, ja neurologia on kiinnostanut jo opiskeluaikana. Tällä hetkellä tuntuu, että työ on juuri sitä, mitä hän on halunnut.

– Ainakin toistaiseksi viihdyn tällä osastolla hyvin.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 14.12.2022 klo 23:een saakka.