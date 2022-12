Epäily: lähes 300 seksuaalirikosta ehti tapahtua ennen kuin lapset kertoivat asiasta koulussa – tapaus konkretisoi karusti somen vaarat

Epäusko, hämmennys, järkytys ja huoli – ne olivat ensimmäisiä tunteita, joita uutiset lapsiin ja nuoriin kohdistuneista rikoksista herättivät 17-vuotiaassa Elsa Nisulassa. Tiedotusvälineet kertoivat, että poliisi tutkii laajaa rikossarjaa, jossa uhreina on kymmeniä 10–17-vuotiaita.

Suuri osa uhreista oli Nisulan kotikaupungista Valkeakoskelta. Se tuntui uskomattomalta.

– Miten meidän lähellä voi tapahtua tällaista ja meillä ei ole mitään hajua, että näin tapahtuu, Valkeakosken nuorisovaltuustossa toimiva Nisula kertoo ihmetelleensä ystäviensä kanssa.

Valkeakosken seksuaalirikossarja Poliisi epäilee vuonna 1996 syntynyttä pirkanmaalaista miestä lapsiin ja nuoriin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Rikosten uhreja on tunnistettu tähän mennessä 156, ja rikoksia on yhteensä 271. Osan uhreista epäillään joutuneen usean rikoksen uhriksi.

Ensimmäiset rikokset ovat vuodelta 2014 ja viimeiset vuodelta 2021.

Epäilty on ollut vangittuna viime syksystä asti.

Rikossarjaa käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa todennäköisesti ensi kevään aikana suljetuin ovin.

Ensimmäiset uutiset rikoksista julkaistiin keväällä, mutta Valkeakosken koulujen oppilashuollossa asiasta tiedettiin jo kuukausia aiemmin. Poliisi pääsi epäillyn jäljille, kun yksittäiset nuoret kertoivat asioista koulussa.

Kuraattori Jenni Viinamäki on ollut mukana tapauksen käsittelyssä alusta asti. Hän uskoo, että nuoret uskalsivat kertoa, koska tuntevat koulun aikuiset ja luottavat heihin.

– He ovat kuitenkin koulussa viitenä päivänä viikossa, valtaosan hereilläoloajastaan. Me olemme täällä nuorten kanssa ja heitä varten, ja yhteys heihin luodaan ihan sillä päivittäisellä tekemisellä ja olemisella.

Kun vyyhti alkoi purkautua, oppilashuollossa valmistauduttiin siihen, että oppilailla voi olla tavallista enemmän tarvetta keskusteluihin. Viinamäen mukaan isoa oireilua ei ole ollut.

Valkeakosken koulukuraattorit Jenni Viinamäki ja Juuliska Jokinen ovat ottaneet somen entistä vahvemmin työlistalleen rikosvyyhdin paljastumisen jälkeen. Kuva: Marko Melto / Yle

Poliisin mukaan rikosepäillyistä vangittu mies on tutustunut uhreihinsa eri viestisovelluksissa. Hänen puhelimistaan on löytynyt satoja tuhansia seksuaalisia kuvia, videoita ja viestisovelluksissa olleita viestejä.

Tapaus on konkretisoinut karulla tavalla sosiaalisen median vaarat. Kuraattori Juuliska Jokisen mukaan kouluissa on puhuttu nyt entistäkin enemmän somesta.

– Asiasta on pitänyt itsekin ottaa selvää, mutta onneksi tietoa on tarjolla. Pidämme oppitunteja siitä, millaisia tilanteita verkossa voi tulla vastaan ja miten niihin pitää reagoida. Esimerkiksi seksuaalissävytteiset viestit eivät ole ok – niistä pitää aina kertoa aikuisille.

Kouluissa kerrotaan somen vaaroista. Myös seinällä olevista julisteista löytyy tietoa. Kuva: Marko Melto / Yle

Nuoret: Hyvä että koulussa puhutaan, mutta se ei vielä riitä

Vuoden alusta nuorisovaltuutettuna aloittava 14-vuotias Enni Takala sanoo huomanneensa, että asiasta puhutaan enemmän koulussa. Hän ei ole kuitenkaan ihan varma, riittääkö se. Vaikka nuoria kehotettaisiin kertomaan häirinnästä aikuisille, eivät he välttämättä osaa tositilanteessa niin tehdä.

– Se, että joku tuntematon lähestyy somessa, on niin yleistä. Ja joku saattaa vaikuttaa tosi mukavalta. Sitä ei välttämättä ymmärrä, että siitä pitäisi huolestua tai kertoa jollekin. En tiedä oikein, mitä se vaatisi, että osaisi toimia oikein.

Elsa Nisula on samoilla linjoilla. Hänestä on hyvä, että koulussa asiasta puhutaan, mutta tarvittaisiin myös matalan kynnyksen tapahtumia ja teemapäiviä, jossa aihetta käsitellään nuorten ehdoilla.

– Jos terveystiedon tunnilla kerrotaan, mitä on seksuaalinen häirintä ja miten se voi esiintyä somessa, eivät kaikki kuuntele. Siksi esimerkiksi nuorisotoimi, nuorisojärjestöt tai nuorisovaltuusto voisivat järjestää tapahtumia, joissa saisi konkreettisia ohjeita, miksi se pitää ottaa tosissaan ja kenelle siitä voi puhua.

Enni Takala ja Elsa Nisula toivovat, että häirinnän, ahdistelun tai suoranaisten rikosten uhriksi joutuneet uskaltaisivat puhua asiasta edes kavereilleen. Heidän kanssaan on helpompi mennä aikuistenkin puheille.

Kuraattori Jenni Viinamäki sanoo ottavansa nykyään somen puheeksi aina myös tapaamisissa nuorten kanssa.

– Kun aiemmin kysyin, miten koulussa ja kavereiden kanssa menee, nyt kysyn aina myös, miten somessa menee. Kyselen, millaisia yhteyksiä siellä on ja esimerkiksi kiusataanko siellä.

Viinamäki kannustaa vanhempia ottamaan käyttöön samoja somekanavia, joita nuoretkin käyttävät. Lasta kannattaa pyytää näyttämään, miten Snapchat, Tiktok ja muut nuorten käyttämät sovellukset toimivat.

– Samalla näkee vähän, millaisia yhteyksiä hänellä on ja millaisia videoita hän niissä katselee.

Yhteisen tekemisen kautta syntyy myös parempi yhteys nuoreen, ja vaikeistakin asioista on helpompi puhua.

Vika ei ole koskaan uhrissa

Nuoriin kohdistuneet rikokset pysyivät pitkään piilossa. Enni Takala ymmärtää, miksi uhrien on ollut vaikea kertoa tapahtumista aikuisille.

– Voi olla tosi vaikeata myöntää itselleen, että jotakin tuollaista olisi tapahtunut. Ehkä he miettivät sitäkin, että mitä tästä seuraa, kun kerron, ja syyllistivät itseään.

Elsa Nisulakin pelkää, että nuoret voivat ajatella tehneensä itse väärin. Itsensä syyllistäminen on kuitenkin turhaa.

– Vika ei koskaan tietenkään ole uhrissa, hän sanoo painokkaasti.

Myös vanhemman voi olla vaikea kuulla nuoren ahdistavista kokemuksista. Kuraattori Juuliska Jokisen mukaan vaikeimmista asioista onkin usein helpompaa kertoa kodin ulkopuoliselle ihmiselle.

– Esimerkiksi seksuaaliseen häirintään puuttuminen on tärkeää. Toivon vanhemmille myös ymmärrystä siitä, että tärkeintä on, että lapsi puhuu asioista, on aikuinen sitten oma vanhempi tai esimerkiksi koulukuraattori.

Julisteissa kerrotaan myös, mistä apua voi hakea. Koulussa voi kääntyä vaikka terveydenhoitajan tai kuraattorin puoleen. Kuva: Marko Melto / Yle

Se, miten valtavan laajaksi rikossarja on osoittautunut, yllätti ja jopa pelästytti, sanoo kuraattori Jenni Viinamäki.

– Olen tosi huolissani. Mietin myös, millaisia vaikutuksia sillä on myöhemmin näihin lapsiin ja nuoriin, joihin rikokset ovat kohdistuneet.

Elsa Nisulan mielestä rikokset ovat satuttaneet ennen muuta uhreja, mutta myös muita nuoria.

– Siitä jäi sellainen haava, joka heijastuu meihin muihinkin Valkeakosken tyttöihin, jotka tunnemme näitä uhreja.