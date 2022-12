Häirintäväitteet kuohuttavat kokoomusta Tampereella: valtuustoryhmän varapuheenjohtaja eroaa, koska pettyi syytösten käsittelyyn

Kokoomuksen Tampereen valtuustoryhmällä on maanantai-iltana ylimääräinen valtuustoryhmän kokous. Siellä on tarkoitus valita uusi varapuheenjohtaja. Myös Ilkka Sasin asema voi nousta uudelleen käsittelyyn.

Tamperelaista kokoomuspoliitikkoa Ilkka Sasia vastaan esitetyt väitteet epäasiallisesta käytöksestä aiheuttavat myllerrystä Tampereella. Nyt asian käsittely on johtanut eronpyyntöön.

Kokoomuksen Anne-Mari Jussila aikoo pyytää eroa kokoomuksen Tampereen valtuustoryhmän varapuheenjohtajan paikalta.

Jussila perustelee eroaan sillä, että hänen mielestään Ilkka Sasia kohtaan esitettyjä väitteitä on käsitelty liian kevyesti sekä kokoomuksen Tampereen valtuustoryhmässä että kokoomuksen Pirkanmaan hyvinvointialueen valtuustoryhmässä.

– Tuntuu siltä, että meillä on hieman erilaiset säännöt politiikassa kuin muussa yhteiskunnassa ja mielestäni tämä ei ole sellainen kokoomus, jota haluan tällä hetkellä edistää, Jussila sanoo.

Kokoomuksen Tampereen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Anne-Mari Jussila (oik.) Tampereen valtuustosalissa. Arkistokuva. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Ilkka Sasin mahdollinen epäasiallinen käytös nousi julkisuuteen lokakuun lopussa, kun Sasi kertoi tiedotteessa joistakin häntä vastaan esitetyistä väitteistä. Sasi sanoi silloin, että hän oli harkinnut eduskuntavaaliehdokkuutta, mutta oma puolue kokoomus oli torjunut ehdokkuuden häntä kohtaan esitettyjen väitteiden vuoksi.

Sasi katsoi, että hän ei ole toiminut väärin.

Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Sasi oli kokoomuksen ehdokkaana eduskuntavaaleissa, mutta ei tullut valituksi.

Sasia ei epäillä piirijohdossa Ylen tietojen mukaan rikoksista, vaan epäsopivasta ja osaa naisia ahdistaneesta käytöksestä. Osa epäillyistä tapauksista on kymmenen vuoden takaa.

Piirijohto ei ole kertonut tarkkaan tapauksista naisia suojellakseen, mutta on sanonut, että häirintäepäilyissä ei ole kyse vain huhuista. Tämän takia myös puolueen sisällä asia on herättänyt hämmennystä, kun puolueen jäsenet eivät tiedä tarkkaan, mistä on kyse.

Kummola: ”Jussila saa esittää yhtä sun toista”

Kokoomuksen Tampereen valtuustoryhmä kokoontuu tänään maanantaina illalla ylimääräiseen kokoukseen. Siellä on tarkoitus käsitellä Anne-Mari Jussilan eronpyyntöä.

Jussila uskoo, että kokouksessa keskustellaan uudestaan myös Ilkka Sasin asemasta. Hän arvioi, että hänen näkemykselleen on tukea kokoomuksen valtuustoryhmässä.

– Ainakin puhelin on täynnä tukiviestejä. Viesteissä käytetään ilmausta ”rohkea ulostulo”.

Kokoomuksen Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Kalervo Kummola kertoo, että hän on kutsunut valtuustoryhmän koolle maanantai-illaksi uuden varapuheenjohtajan valitsemiseksi.

Kummola sanoo, että kokouksessa saatetaan käsitellä uudestaan Ilkka Sasin asemaa.

– Jussila nyt saa esittää yhtä sun toista, mutta eiköhän tämä homma nyt tästä ratkea aika rauhallisesti, Kummola sanoo.

Jussilan mielestä kokoomuksessa pitäisi keskustella muun muassa Sasin mahdollisuudesta aloittaa apulaispormestarina. Hän tarkensi tämän artikkelin julkaisun jälkeen, että apulaispormestarikysymys ei ole maanantai-illan ylimääräisen ryhmäkokouksen asia.

Kokoomuksen Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Kalervo Kummola Tampereen valtuustosalissa. Arkistokuva. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Kummolan mukaan aiemmin käydyissä keskusteluissa kukaan ei ole asettanut kyseenalaiseksi Sasin mahdollisuutta ryhtyä kesällä apulaispormestariksi. Sasista on tulossa elinvoiman ja kilpailukyvyn apulaispormestari, kuten Tampereen kaupunginvaltuusto päätti viime vuonna apulaispormestarivalintojen (siirryt toiseen palveluun) yhteydessä.

Kummola sanoo, että valtuustoryhmien lisäksi Sasia koskevaa asiaa on käsitelty aluevaltuuston, kaupunginvaltuuston ja aluejärjestön puheenjohtajien kokouksessa viimeksi viime viikolla.

Sasi katsoo, että häntä kohtaan esitetyt väitteet eivät estä häntä ottamasta apulaispormestarin tehtävää vastaan.

– Sehän on alkamassa vasta ensi kesänä. Uskon, että kokoomus pystyy nyt joukkueena käsittelemään näitä asioita eteenpäin, mitä sitten asioiden suhteen tehdäänkään.

Sasi sanoo, että hän ei halua sen enempää kommentoida kokoomuksen sisäistä toimintaa.

Tällä hetkellä Sasi on muun muassa Tampereen kaupunginvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja. Aiemmin hän on ollut esimerkiksi kokoomuksen Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen.

Jussila ihmettelee sitä, että Sasi oli läsnä molemmissa asiaa käsitelleissä kokoomuksen ryhmäkokouksissa.

– Se ei ole oikea toimintatapa tällaisessa asiassa, joka on muutenkin hankala käsitellä, Jussila sanoo.

Jussila sanoo, että hänellä ei itsellään ole kokemusta Sasin epäasiallisesta käytöksestä. Hän ei ole myöskään nähnyt Sasin käyttäytyvän epäasiallisesti muita kohtaan.

– En halua olla tässä asiassa poliisi, mutta koska kyse on näin vakavasta asiasta, asiaa ei voi sivuuttaa kevyesti.

Jussila arvostelee myös sitä, että Sasi on lähettänyt asiasta tiedotteita medialle kertomatta siitä valtuustoryhmälle.

Piirijohto nuhteli vuosia sitten

Sasi toi itse esille, että häntä olisi syytetty esimerkiksi siitä, että tamperelaiset kokoomusnaiset olivat kokeneet tulleensa epäasiallisesti kohdelluksi luottamuspaikkojen jaossa vuoden 2012 kuntavaalien jälkeen.

Myöhemmin kokoomuksen Pirkanmaan piirin toiminnanjohtaja Jari Porraslampi kertoi, että piirijohto oli nuhdellut Sasia epäasiallisesta käytöksestä ensimmäisen kerran lähes kymmenen vuotta sitten.

Porraslammen mukaan silloin johto sopi Sasin kanssa, että epäasiallinen käytös loppuu. Porraslampi sanoi, että kyse ei ole pelkistä huhuista ja että piirihallituksen työvaliokunta ei heppoisin perustein päädy suosittelemaan, että joku henkilö ei asetu eduskuntavaaleissa ehdolle.

Viime torstaina Aamulehti (siirryt toiseen palveluun) julkaisi laajan artikkelin, johon oli haastateltu 20 kokoomuksessa toimivaa tai toiminutta naista. Osa naisista kuvasi Sasin käytöstä ilmauksilla tuppautuminen tai liian lähelle tuleminen.

Sasi piti käytöstään yleisesti hyväksyttävänä ja pahoitteli sitä, jos joku on kokenut sen ikäväksi.

Apulaispormestari toivoo päätöksiä maanantaina

Pirkanmaan kokoomuksen puheenjohtaja, Tampereen apulaispormestari Aleksi Jäntti pitää Jussilan reaktiota yllättävänä ja aika vahvana.

– Kyllä taustalla täytyy olla kokemus siitä, että ei ole tullut kuulluksi tai on törmännyt jollain tavalla seinään.

Maanantai-illan kokouksessa Jäntti haluaa asialle pisteen.

– Toivon, että asia saataisiin ikään kuin loppumaan. Tämä vaatii myös päätöksiä.

Jäntti toivoo, että Jussila jatkaisi valtuustoryhmän puheenjohtajistossa. Hän uskoo, että Jussilalla on ryhmässä tukea näkemykselleen.

Artikkelia täydennetty 12.12.2022 klo 15.46: Anne-Mari Jussila tarkensi artikkelin julkaisun jälkeen, että keskustelu Sasin mahdollisuudesta aloittaa apulaispormestarina ei ole maanantai-illan kokouksen asia.