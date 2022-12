Timo Koivisto jatkaa Jyväskylän kaupunginjohtajana

Jyväskylän nykyinen kaupunginjohtaja Timo Koivisto on valittu jatkamaan virassaan seuraavatkin kahdeksan vuotta.

Jyväskylän kaupunginjohtajaksi on valittu Timo Koivisto. Koiviston haastajana oli Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä palveluketjun johtajana toimiva Ismo Korhonen.

Vuoden viimeisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa järjestettiin virkavaali suljettuna lippuäänestyksenä. Koivisto sai 59 ääntä ja Korhonen kuusi ääntä. Kaksi valtuutettua äänesti tyhjää.

– Jyväskylä on loistava kaupunki ja on kunnia-asia tulla valituksi toiselle kahdeksanvuotiskaudelle. Me olemme tässä salissa linjattu kaupungille strategia ja sen mukaan eletään, totesi Koivisto tuoreeltaan valinnan jälkeen.

– Meidän pitää pystyä entistä paremmin asemoimaan Jyväskylä Suomen vetovoimaisimmaksi kaupungiksi Tampereen ja Oulun välissä. Se on ainoa tae sille, että meillä säilyy täällä vetovoimaiset oppilaitokset, meillä on työvoimaa ja yrityksillä on hyvä olla.

Kaupunginjohtajan virkavaalia ennen kuultiin kuitenkin perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Joni Parkkosen esitys, jossa asia haluttiin laittaa uudelleen valmisteltavaksi ja uuteen hakuun. Esitys sai kannatusta, joten siitä äänestettiin. Perussuomalaisten tukema esitys jäi kuitenkin vähemmistöön äänin 59 - 8.

Kaupunginjohtajan virka täytetään 1.5.2023 alkaen kahdeksaksi vuodeksi.