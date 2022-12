Puotilan ammuskelun tutkinta etenee – poliisi julkaisi kuvan silminnäkijöistä

Poliisin mukaan henkirikoksella on muutamia todistajia, joita poliisi haluaa kuulla tapahtumien selvittämiseksi.

Puotilassa marraskuun lopussa tapahtuneen henkirikoksen tutkinta etenee.

Itä-Uudenmaan poliisi on julkaissut kuvan (siirryt toiseen palveluun) mahdollisista silminnäkijöistä. Kuvassa on kaksi henkilöä, joista toisella on päällään punainen ja toisella oranssi takki.

– Poliisi pyytää nyt tapahtuma-aikaan kuvassa näkyviä kahta henkilöä ottamaan yhteyttä poliisiin tapatumien kulun selvittämiseksi, sanoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Mikko Minkkinen.

Minkkisen mukaan kuvassa näkyviä henkilöitä kuullaan asiassa todistajina.

Meripellontiellä tapahtunut ampumavälikohtaus tapahtui Helsingin Puotilassa Meripellontiellä 23. marraskuuta. Yksi ihminen menehtyi.

Poliisin alustavan tutkinnan mukaan kyseessä olisi ollut kahden miehen välienselvittely.