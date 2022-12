Työvoimapula aikaistaa kesätöiden hakua – ensi kesänä on työntekijöiden markkinat: ”Paikoissa on varmasti valinnanvaraa”

Monet yritykset ovat jo avanneet haun tulevan vuoden kesätöihin, vaikka joulukuu on vasta puolessa välissä.

Usealla alalla on pulaa osaavista työntekijöistä, joten työntekijöistä käydään kovaa kilpailua.

Pohjanmaan TE-palveluiden palvelupäällikkö Hannu Vierula ennakoi, että työpaikkoja on ensi kesänä runsaasti tarjolla.

– Tässä alkavat olla hakijan markkinat, koska paikkoja on paljon auki, ja hakijoista oli jo viime kesänä pulaa tietyillä aloilla. Työnhakijoilla on varsin hyvät näkymät, ja kesätyöpaikoissa on varmasti valinnanvaraa, Vierula sanoo.

Esimerkiksi UPM-Kymmene, Metsä Group ja eräät osuuskaupat ovat jo avanneet kesätyönhakunsa.

Jo viime kesänä kesätyöpaikkojen määrä oli suurinta vuosiin, ilmeni SAK:n kyselystä.

Aikaistettu työvoimapulan takia

Kesätyöhakujaan ovat aikaistaneet juuri työvoimapulan vuoksi muun muassa Pohjanmaan hyvinvointialue ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite.

Soitesta kommentoidaan, että rekrytoinnin avaaminen aikaisemmin antaa rekrytoijalle pienen etulyöntiaseman.

Myös tavarataloketju Halpahalli avasi kesätyöhakunsa reilun kuukauden aikaisemmin edellisiin vuosiin verrattuna. Halpahallin henkilöstöjohtaja Janne Syri on huomannut, että muutkin toimijat ovat olleet samalla asialla.

– Me haluamme tietenkin olla kisassa mukana eli poimia ne aktiivisimmat nuoret meille kesäksi ja ehkä vähän pitemmäksikin aikaa töihin.

TE-palveluiden Hannu Vierulan mukaan kovin kysyntä työntekijöistä on tulevana kesänä hoiva-alalla, hotelli- ja ravintola-alalla sekä teollisuuden ja kaupan alalla.

Toista vuotta sairaanhoitajaksi opiskeleva Lotta Valo haluaa, että tulevan kesän työpaikka on tiedossa hänellä aikaisin. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Harjoittelupaikkoihin kesätöihin

Vaasan ammattikorkeakoulussa toista vuotta sairaanhoitajaksi opiskeleva Lotta Valo kertoo huomanneensa, että kesätyöpaikkoihin rekrytoiminen on aikaistunut.

– Olen huomannut, että se on aikaistunut edelliseen koulutukseen verrattuna, kun olen opiskellut lähihoitajaksi. Silloin etsin paikkaa ja kesätöihin kyseltiin vasta loppukeväästä.

Työpaikkojen hakemiseen ei tarvitse käyttää hoitoalalla paljoa aikaa.

– Enemmän on ollut niin, että edellisistä paikoista kysytään, että mitä teet tänä kesänä. Ja harjoittelupaikoissa tullaan monesti muutaman viikon jälkeen kysymään, että haluaisitko tulla tänne kesätöihin.

Toisaalta ajatus hoitoalan käymästä kilpailusta työntekijöistä huolestuttaa häntä.

– Haku aikaistuu enemmän ja enemmän. Se ehkä kielii siitä, että tekijöistä on pulaa. Tietyissä paikoissa jännittää, että mikä työmäärä siellä odottaa.

Valolla on jo tiedossa varma työpaikka, mutta hän aikoo ensiksi hakea muita kesätyöpaikkoja. Tähän asti hän on työskennellyt pääasiassa vanhusten kanssa ja kotihoidossa.

– Minua kiinnostaa hyvin paljon kaikki muukin, kun en ole ollut niin kauaa alalla. Melkeinpä kaikki paikat kiinnostavat.

Kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Iida Hippi aikoo hakea kesätöitä joulun jälkeen. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

”Töistä ei ole ollut puutetta”

Kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Iida Hippi toteaa myös, ettei töistä ole ollut puutetta hoitoalalla.

– Ei ole tarvinnut ainakaan stressata, että pääseekö töihin. Niitä on aina löytynyt.

Tänä vuonna hän aikoo hakea kesätöihin, vaikka viime kesänä työnantajat ovat lähestyneet häntä.

– Viime kesänä minua ihan kysyttiin töihin, eli ei tarvinnut hakea. Tähän asti olen valinnut töitä lähinnä vain sillä perusteella, että mikä paikka minua on kiinnostanut.

Hipillä on jo selvät suunnitelmat.

– Saan tehdä tulevana kesänä ensimmäistä kertaa sairaanhoitajan sijaisuuksia, joten ajattelin päästä sairaanhoitajan töihin.

Sen sijaan Vaasan yliopistossa kauppatieteitä toista vuotta opiskeleva Ahti Nissinen arvelee, että kilpailu kauppatieteen alan työpaikosta on kovaa.

– Kaikkea voi aina hakea, mutta mitään automaattisia työpaikkoja ei ole olemassa. Sinänsä kilpailu on kovaa, riippuu toki, että minne päin Suomea hakee.

Hakeminen vaatii ahkeraa työtä.

– Hakemuksia tulee laitettua runsaasti. Toivotaan, että omalla kohdalla nappaa.

Tällä hetkellä Nissinen viimeistelee syksyn opintojaan ennen keskittymistä kesän työnhakuun.

– Olen pitänyt vuodenvaihdetta sellaisena mittatikkuna, että silloin pitää ottaa vimeistään asiasta kiinni.

Kauppatieteiden opiskelija Ahti Nissinen luottaa siihen, että hän löytää tulevalle kesälle oman alansa töitä. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Nissinen uskoo löytävänsä kauppatieteen opintoja vastaavia töitä.

– Pakko on olla luottavainen. Ei siitä muuten oikein mitään tule.

Ilmiö kesätyöpaikkojen valikoimisesta on tullut tutuksi rekrytoijille

TE-toimiston Hannu Vierula arvelee, että työnantajien kannalta kesästä tulee haastava sopivien työntekijöiden löytämisessä.

Työnantajien tulee olla näkyvillä ja markkinoida työpaikkojaan, jotta mahdolliset työntekijät löytävät avoinna olevat kesätyöpaikat.

Alueen isoimmat ja tunnetuimmat yritykset saavat hyvin työntekijöitä.

– Vaasan seudulla on paljon alihankintateollisuutta, jotka eivät ole niin laajasti tunnettuja. Se voi tuottaa haasteita, että työntekijät löytävät nämä yritykset, Vierula pohtii.

Pohjanmaan TE-palveluissa ei ole havaittu, että kesätyöpaikkojen haku käynnistyisi vuosittain yhä aikaisemmin. Kuvituskuva Porvoosta. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Suuri valinnanvara työpaikoista voi saada kesätyöläisen peruuttamaan jo sopimansa kesätyöpaikan paremman tarjouksen perässä, mutta tällaiset tapaukset ovat Vierulan mukaan harvinaisia.

– Viime keväänä ja kesänä tuli jonkin verran peruutuksia ja muutoksia. Pääsääntöisesti väki on mennyt hyvin niihin paikkoihin, joihin ovat ensin hakeutuneet ja mistä ovat paikat saaneet.

Ilmiö, jossa työtekijät peruuttavat tulonsa ennen kesätöiden alkamista on tuttu myös Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten resurssipäällikkö Heidi Gleviczkylle.

– Niitä tulee, koska nyt on työntekijän markkinat. Tekijä on saanut töitä useammasta paikasta ja haluaa valita jotain, mikä on itselle mielekästä.

Keski-Pohjanmaan osuuskauppa KPO:n henkilöstöjohtaja Leif Lindbergin mukaan heillä työpaikkojen peruutuksia tulee kohdalle korkeintaan muutamia kymmeniä vuodessa.

Siksi ilman kesätyöpaikkaa olevien kannattaa olla hereillä vielä varsinaisten hakujen jälkeenkin.

– Peruutukset avaavat mahdollisuuden sellaisille ihmisille, jotka eivät ole saaneet kesätyöpaikkaa vielä keväällä, Lindberg sanoo.

