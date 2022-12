Näin hieno opiskelijakerrostalo voi olla – astetta parempi varustelu voi herättää kateutta muissa opiskelijoissa

Yliopisto-opiskelija Ellaroosa Rokka seisoo tulevan asuntonsa oven takana neljännen kerroksen käytävällä.

Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön eli Loasin kerrostalo on uudenkarhea, ja Rokka on ensimmmäinen asukas, joka pääsee tutustumaan tulevaan asuntoonsa ennakkoon. Hän oli jo aiemmin katsonut asunnon materiaalivalintoja Loasin Instagram-tililtä ja tiesi, että asunnon koko olisi 24 neliömetriä.

Rokka painaa ovenkahvaa ja astuu sisään tulevaan asuntoonsa.

– Ooh, hyvältä näyttää, ihan siltä kuin odotinkin. Ja hyvin näyttää olevan säilytystilaa, viisi kaappia, Rokka ihastelee.

Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön rakennuttama talo sijaitsee aivan ydinkeskustassa, vanhan kaupunginteatterin paikalla. Asuntoja on yhteensä 133 kappaletta.

Vuokra on keskimäärin 400 euroa kuukaudessa, ja se sisältää myös sähkön, veden ja tuhannen megan nettiyhteyden.

– Olen asunut yksityisellä, ja nyt vuokra on huomattavasti edullisempi, iloitsee Ellaroosa silminnähden tyytyväisenä.

Muutto uuteen kerrostaloon tapahtuu porrastetusti, koska rakennuksessa on vain yksi porraskäytävä ja hissi. Ellaroosa Rokka pääsee muuttamaan uuteen kotiinsa 23.12. eli juuri ennen joulua. Kuva: Sirkka Haverinen / Yle

Saunat kahdeksannessa kerroksessa

Loasin uuden talon kahdeksannessa kerroksessa sijaitsevat yleiset saunatilat sekä kerhohuone. Parkkihallissa on muun muassa viisi yhteiskäyttöautoa, joita opiskelijat voivat vuokrata edulliseen hintaan.

Alakerran pesulassa voi pestä pyykit jopa puolessa tunnissa isoilla pesukoneilla. Kaikissa asunnoissa on myös asennusvalmius omalle pyykkikoneelle ja tiskikoneelle. Uutuutena kaikista asunnoista löytyy myös induktioliesi.

Kymmenen asunnoista on kooltaan noin 40 neliömetriä, ja ne on mitoitettu pariskunnille.

Kuva: Sirkka Haverinen / Yle

Parisataa jäi jonoon

Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön toiminnanjohtaja Joonas Grönlundin mukaan kysyntä uusiin asuntoihin oli erittäin suurta.

– Kaikki asunnot menivät heti, ja vielä parisataa halukasta opiskelijaa jäi jonoon, kertoo Joonas Görnlund.

Asunnon saajista ei suinkaan heitetä opiskelija-asuntosäätiöillä arpaa, vaan heidän valitaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn kriteereiden perusteella.

Mitä suurempi asunnon tarve on, sitä nopeammin asunto on järjestettävä. Esimerkiksi toiselta puolelta Suomea muuttava opiskelija on etusijalla niihin nähden, jotka asuvat jo opiskelupaikkakunnallaan.

Silti voi olla kohtalon käsissä, pääseekö opiskelija upouuteen asuntoon vai vanhaan hieman kuluneempaan.

Hieno opiskelija-asunto voi aiheuttaa kateutta

Upouusi opiskelija-asunto voi aiheuttaa kateutta niissä, jotka muuttavat opiskelemaan samoista lähtökohdista. Vanhemmissa taloissa ei välttämättä ole samanlaisia hienouksia kuin esimerkiksi Loasin uusimmassa talossa.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio kertoo, että asuntokateus on ihan mahdollista. Nykypäivänä hintaero kohteiden välillä kuitenkin vähentää kateutta.

Helsingin Myllypuroon valmistuu ensi vuoden alussa uusi opiskelijakerrostalo, jonka kaksion vuokra on 737 euroa kuussa. Se on suuri hinta verrattuna Vantaan Koivukylässä sijaitsevan 1970-luvun kerrostalon asuntoon, jonka kaksiossa saa asua 435 eurolla kuussa – ja jossa on yli seitsemän neliötä enemmän tilaa.

Opiskelijoiden yhteinen kerhotila sijaitsee ylimmässä kerroksessa. Maisemaa voi ihastella isoista ikkunoista. Kuva: Sirkka Haverinen / Yle

Hintaero voi olla suuri myös saman alueen kohteilla, jotka on rakennettu eri aikaan. Asuntoja on Tarhion mukaan nyt niin monipuolisesti, että itselle sopivan vaihtoehdon löytäminen on helpompaa kuin ennen.

– Enemmänkin on kyse siitä, mitä haluaa asumisessa arvostaa: sijaintia, uutuutta, luontoa vai asunnon väljyyttä, Tarhio summaa.

Loasin toiminnanjohtaja Joonas Grönlund kertoo, että myös heillä asunnot hinnoitellaan kustannusten ja ominaisuuksien mukaan. Loasin asunnon tahtovat opiskelijat voivat hakea suoraan haluamiaan asuntoja, eikä muita asuntoja lähtökohtaisesti tarjota.

Vanhoille asunnoille annetaan kasvojenkohotuksia

Entä tilanne, jossa sijainti on täydellinen, mutta asunnon likainen muovimatto masentaa? Sekä Loas että Hoas tekevät asuntoihin peruskorjausten lisäksi myös viihtyvyyskorjauksia, joiden avulla asuntojen ilmettä päivitetään.

Hoas on tehnyt viihtyvyyskorjauksia jo yli 2 000 asuntoon. Korjaus kestää asunnossa nopeimmillaan kaksi päivää, ja sen aikana uusitaan keittiön ovet, vetolaatikot ja pöytätasot, vaihdetaan kodinkoneet ja asennetaan lattiaan laminaatti. Opiskelija voi asua asunnossa remontin ajan – vain tavaroita pitää siirrellä syrjään.

Yksittäisiin asuntoihin viihtyvyyskorjauksia Hoas ei tee, koska se voisi aiheuttaa naapureissa kateutta. Kokonaisen talon kaikki asunnot remontoidaan kerralla.

– Viihtyvyyskorjausten yhteydessä tehdään asuntoremonttien lisäksi porrashuoneisiin parempi valaistus ja uudistetaan pintoja. Vastaavasti yhteistiloihin tulee myös pintojen osalta päivitys, Hoasin Tarhio kertoo.