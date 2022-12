Vuoden 2023 äitiyspakkaus on tavanomaista niukempi

Pakkauksen bodyista suurin osa on kietaisubodyja. Irrotettavalla jatkopalalla varustettuja bodyja pakkauksessa on kaksi ja kaikissa pakkauksen housuissa on käännettävät resorit vyötäröllä, mikä lisää tuotteiden käyttöikää.

Kuva: Stoodio Oy / Kela