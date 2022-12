Elokuva yrmyistä irlantilaisista keräsi eniten Golden Globe -ehdokkuuksia

The Banshees of Inisherin -elokuvassa irlantilaisia kaveruksia esittävät Brandan Gleeson (vas) ja Colin Farrell.

Tv- ja elokuva-alan Golden Globe -palkintoehdokkaat on julkistettu.

Eniten ehdokkuuksia eli kahdeksan sai Martin McDonaghin ohjaama elokuva The Banshees of Inisherin, joka kertoo kahden irlantilaisen ytävyksen erosta.

Kuusi ehdokkuutta sai puolestaan Daniel Kwanin ja Daniel Scheinertin metaversumielokuva Everything Everywhere All at Once.

Parhaan draamaelokuvan palkinnosta kisaavat:

The Fabelmans

Top Gun: Maverick

Elvis

Tar

Avatar: The Way of Water

Parhaan komedia- tai musikaalielokuvan ehdokkuudet saivat:

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

Glass Onion: Veitset esiin -mysteeri

Babylon

Triangle of Sadness

Parhaan draama-tv-sarjan ehdokkaat ovat:

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

Ozark

Severance - Erotus

Parhaan komedia- tai musikaali-tv-sarjan palkinnosta kilpailevat:

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Wednesday

Golden Globe -gaala järjestetään 10. tammikuuta. Gaala palaa vuoden boikotin jälkeen televisiossa nähtäväksi juhlaksi.

NBC-kanava kieltäytyi näyttämästä gaalaa tänä vuonna, koska sitä järjestävä Hollywood Foreign Press Association -järjestö joutui arvostelun keskelle. Sitä syytettiin epäilyttävästä rahankäytöstä ja jopa korruptiosta. Lisäksi paljastui, ettei Yhdysvalloissa työskentelevistä toimittajista koostuvan järjestön jäsenistö edustanut etnistä monimuotoisuutta.