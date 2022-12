Parlamentin lahjussotku ei yllättänyt EU:n vahtikoiraa – asiantuntijan mukaan kyseessä on merkittävin skandaali kahteen vuosikymmeneen

BRYSSEL Euroopan parlamentin jäseniin ja avustajiin kohdistuvat lahjusepäilyt ravistelevat EU:ta. Neljä henkilöä on pidätetty epäiltynä korruptiosta ja rahanpesusta MM-kisajärjestäjä Qatariin liittyvässä tapauksessa.

Qatarin epäillään pyrkineen ostamaan itselleen vaikutusvaltaa Euroopan parlamentissa. Korruption vastaisen Transparency International-järjestön mukaan tapaus on hyvin poikkeuksellinen.

– Tämä on merkittävin skandaali joka EU:ssa ja EU:n parlamentissa on nähty kanteen vuosikymmeneen. Sillä tulee olemaan erittäin suuret vaikutukset, arvioi Ylelle vanhempi asiantuntija Vitor Teixeira järjestön Brysselin konttorista.

Teixeiran mukaan on huomionarvoista, että tapauksessa epäillään niin entistä meppiä ja avustajia kuin myös parlamentin istuvaa varapuhemiestä. Hänen mukaansa on tärkeä selvittää, onko taustalla systemaattista toimintaa.

Tiukempia sääntöjä tarvitaan

Lahjusskandaali ei poikkeuksellisuudestaan huolimatta yllättä Teixeiraa. Hänen mukaansa väärinkäytösten paljastuminen on vain ollut ajan kysymys.

– Tämä on peiliin katsomisen paikka niille, jotka ovat väittäneet, että ongelmia ei ole.

Teixeiran mukaan on ilmeistä, että EU-parlamentin toimintaa säätelevät säännöt eivät ole tarpeeksi tiukkoja. EU:n eri toimielimillä olisi myös oltava yhtenäisemmät pelisäännöt, hän huomauttaa.

– Instituutioiden olisi käytettävä tilaisuutta korjatakseen pitkä-aikaisia ongelmia, joita me järjestöinä olemme korostaneet.

Transparencyn mukaan parlamentissa esiintyviin väärinkäytöksiin olisi puututtava tiukemilla sanktioilla. Teixeiran painottaa, että parlamentilla olisi oltava eettinen toimielin, jolla olisi mahdollisuus tutkia väärinkäytöksiä ja puuttua ongelmiin.

– Parlamentin on määriteltävä mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Kysymys on heidän julkisuuskuvastaan. Heillä on valta puuttua ongelmiin, ja heidän olisi tehtävä se saman tien.

Lobbaus on osa Brysselin arkea

Teixeira korostaa, että Transparencyn tavoitteena ei ole lobbauksen kitkemin Brysselistä. Järjestö pyrkii myös itse muokkaamaan asenteita, ja tuomaan esille korruptioon liittyviä ongelmia.

Keskeistä on, että mielipidevaikutamiselle on selvät pelisäännöt, johon sekä päättäjät että lobbarit sitoutuvat.

EU:lla ei ole varaa lepsuiluun väärinkäytösten suhteen, Teixeira toteaa.

– Euroopan parlamentilla on äärimmäisen paljon valtaa. Heillä on äänestäjien luottamus. Siksi tämän tason korruptiolla voi olla vaikutuksia koko maanosaan, Teixeira sanoo.