Pyrkikö Qatar parantamaan imagoaan lahjomalla EU-päättäjiä? ”Kuin suoraan vaikuttajaviestintätoimiston papereista”, sanoo Eurooppa-tutkija

Qatar on noussut Euroopan parlamentin korruptioepäilyn keskiöön.

Euroopan parlamentin korruptiovyyhtiin kytkeytyvä Qatar on pyrkinyt edistämään positiivista maakuvaa vaikuttamalla EU-päättäjiin, arvioi Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettinen maanantai-illan A-studiossa.

Belgian poliisi on pidättänyt neljä henkilöä epäiltyinä korruptiosta, rahanpesusta ja rikollisjärjestön toimintaan osallistumisesta. Yksi heistä on EU-parlamentin varapuhemies Eva Kaili.

– Luin Kailin lausuntoja Qatarista, ja ne olivat kuin suoraan vaikuttajaviestintätoimiston papereista tulevia muotoiluja siitä, minkä tyyppinen maa Qatar on, Miettinen toteaa.

Miettisen mukaan korruptioon liittyviä kohuja on ollut EU-instituutioissa ennenkin, mutta yleensä vaikuttamiseen pyrkinyt osapuoli on ollut esimerkiksi yritys. Tuoreimmasta epäilystä poikkeuksellisen tekee Miettisen mukaan juuri se, että kyseessä on valtiollinen toimija.

Vaikka tutkinnan yhteydessä on toistaiseksi puhuttu virallisesti vain Persianlahden valtiosta, epäilyt lahjusten antajasta kohdistuvat vahvasti Qatariin. Eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtajan ja entisen europarlamentaarikon Satu Hassin (vihr.) mielestä EU-parlamentti olisi voinut reagoida asiaan jo paljon aiemmin.

– Kaili meni Qatariin yksin ja siellä ollessaan antoi näitä ylistäviä lausuntoja maan kehityksestä. Se jo olisi voinut olla peruste parlamentin omille toimielimille ryhtyä tutkimaan, mitä tässä on takana.

Hassi ja Miettinen sanovat, että jatkossa olisi olennaista parantaa EU-parlamentin sisäisiä valvontakäytäntöjä. Miettinen korostaa myös, että on tärkeää tunnistaa autoritaaristen valtioiden puhetavat.

– Pitää katsoa se bluffi, mikä näiden tarinoiden ja viestien takana on.

