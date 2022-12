Koronatestien käyttöohjeessa oli virhe, joka ohjasi tulkitsemaan positiivisen tuloksen negatiiviseksi – kuluttaja: ”Olen aivan järkyttynyt”

Kiinalaisen Newgene Bioengineeringin testin ohjeessa on lukenut, että vaalea viiva tarkoittaisi negatiivista tulosta. Todellisuudessa vaaleakin viiva T-alueella on tarkoittanut positiivista tulosta, kuten koronatesteissä yleensä. Kuvituskuva.

Newgene Bioengineering -merkkisissä testeissä on ollut käännösvirhe, joka on jo korjattu, mutta virheellisiä testejä voi edelleen olla myynnissä.

Kiinalaisen Newgene Bioengineeringin koronan kotitestin suomenkielisestä ohjeesta on voinut ymmärtää, että tulos on negatiivinen, jos toinen viivoista on tarpeeksi vaalea. Oikeasti myös vaalea viiva tarkoittaa positiivista tulosta.

Turkulainen Eeva Jokipelto kiinnitti asiaan huomiota havaittuaan, että Newgenen testien tulkintaohjeet olivat erilaiset kuin monissa hänen tekemisssään testeissä. Hän tietää ainakin kahden tuttunsa tehneen testin ja tulkinneen ohjeen siten, että tartuntaa ei ole.

Jokipelto sanoo olevansa ”aivan järkyttynyt” siitä, että kyseessä on ohjeen virhe.

– Minusta tuo on tosi paha moka.

Kyseistä testimerkkiä on ollut laajasti markkinoilla.

Valmistaja on korjannut ohjeen jo alkuvuonna, mutta markkinoilla voi edelleen olla pakkauksia virheellisillä ohjeilla, kertoo ylitarkastaja Hanna Valo lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta.

Kyseessä on ilmeisesti käännösvirhe. Alun perin ohjeessa luki, että ”valkoinen kaistale” T-viivan kohdalla tulisi tulkita negatiiviseksi tulokseksi. Tämä kuitenkin muutettiin ohjeita päivitettäessä ”vaaleaksi viivaksi”, mikä saattoi johtaa harhaan. Englannin kielellä ohje on ollut oikein.

Valon mukaan virhe ei ole erityisen poikkeuksellinen. Hän muistuttaa, että mikään testi ei ole sataprosenttisen varma. Infektio on mahdollinen aina, vaikka testitulos on negatiivinen.

”Ei tällaista voi jättää asiakkaan vastuulle”

Testit katsotaan lääkinnällisiksi laitteiksi, ja niistä on tullut Fimealle joitain yhteydenottoja kuluttajilta.

Fimean tiedossa ei kuitenkaan ole, että virheestä olisi seurannut virheellisiä tulkintoja, eikä virheen seurauksena ole tullut vaaratilanneilmoituksia. Valo sanoo, että virheellisestä käyttöohjeesta kannattaa olla yhteydessä myyjään.

Valmistaja on tiedottanut jakelijoita virheestä.

Jokipelto kertoo, että hänen läheisensä oli ostanut testin paikasta, johon oli myöhemmin ilmestynyt lappu, jossa kehotettiin pyytämään päivitettyä käyttöohjetta tiskiltä tai katsomaan ohjeet netistä.

– Ei tällaista voi jättää asiakkaan vastuulle.

Jokipelto sanoo, että koronatesti tehdään usein, koska halutaan välttää muiden tartuttaminen.

– Sitten maksat testistä, tulkitset tulokset väärin ja pahimmassa tapauksessa tartutat jonkun läheisen.