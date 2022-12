25 työntekijää evakuoitiin savun täyttämästä kaivoksesta Keminmaassa

Outokummun Kemin-kaivos jouduttiin evakuoimaan tiistain vastaisena yönä runsaan savun vuoksi, kertoo pelastuslaitos. Voimakkaan savunmuodostuksen lähteeksi paljastui tulipalo suurteholämmittimessä, joka antaa puhtaan ja lämmitetyn ilman kaivokseen.

Pelastuslaitos sai hälytyksen Keminmaassa sijaitsevalle kaivokselle puoli kahden aikoihin aamuyöllä. Kaivoksen tuotannonohjaus käynnisti evakuoinnin, ja kaikki yöllä töissä olleet 25 ihmistä saatiin evakuoitua puolessa tunnissa. Ensihoito tarkisti evakuoidut, ja viimeisimmän tiedon mukaan kenenkään oireet eivät vaadi sairaalahoitoa.

Paloa luultiin ensin suureksi, mutta koska se oli ilmastointikoneessa, suurista ilmastointikanavista pukkasi paksua savua. Ilmastointikanavat ovat palomestarin mukaan niin suuret, että niissä pystyisi ajamaan rekalla.

Outokummun Kemin-kaivos on laaja. Siellä on kymmeniä kilometrejä kaivoskäytäviä, ja esimerkiksi pohjalle laskeutuva luiska on yli seitsemän kilometriä pitkä.