Pelisuunnittelija Juho Kuorikoski tarttui kasibittiseen Nintendoon pikkupoikana – pian sama firma julkaisee hänen pelinsä

Pelejä julkaistaan nykyään hurjia määriä, ja massasta erottautuminen on vaikeaa. Kaustislainen Juho Kuorikoski on loppusuoralla kehittämässä omaa peliään, joka edustaa alalla harvinaista lajia: huumoria.

Ensi toukokuussa toteutuu kaustislaisen pelitoimittajan ja -suunnittelijan Juho Kuorikosken unelma.

Silloin hänen firmansa Horsefly Gamesin peli pääsee Nintendon valikoimiin.

– Aloitin pelaamisen Commodore 64:llä kuusivuotiaana, mutta aika pian rinnalle tuli kasibittinen Nintendo. Olen aina haaveillut, että olisipa mahtavaa, jos saisi oman pelin Nintendolle, sanoo Kuorikoski.

Pelien julkaisu sinänsä on nykyään laajaa. Esimerkiksi Valven kehittämälle Steam-alustalle kuka tahansa saa ladattua pelinsä satasella. Peli käy läpi lyhyen arviointiprosessin ennen julkaisua. Peli testataan ja samalla varmistetaan, että kaikki on määritelty oikein eikä peli aiheuta ongelmia.

Nintendolle idea piti myydä ja prototyyppi kuvata arvioitavaksi.

Allekirjoitettu sopimus on paksu, eikä pelistä ennakkoon saa paljon puhua. Kuorikoski on saanut rakentaa pelin mielensä mukaan, mutta ennen julkaisua se vielä arvioidaan.

– Guidelinet ovat tarkat, ja se on hyvä. En lähtökohtaisesti ole hirveän byrokratiamyönteinen ihminen, mutta tässä tapauksessa sille on kyllä ihan selkeät perusteet.

Kääntöpuolena on parempi näkyvyys, sillä pelejä julkaistaan valtavasti, eikä erottautuminen ole helppoa varsinkaan tietokonepuolella,

– Steamiin julkaistaan noin 15 000 peliä vuodessa, Nintendolla tuosta määrästä 10 prosenttia. Todennäköisyys että saa näkyvyyttä sieltä, on aika paljon suurempi kuin pc-puolella, sanoo Kuorikoski.

Huumori on hankala laji myös peleissä

Työn alla olevasta pelistä Kuorikoski ei voi kertoa edes nimeä.

Kyseessä on yksinpeli, ensimmäisen persoonan näkövinkkelistä tehty tarinallinen seikkailu, joka käsittelee paikallisuutisia humoristisesta näkökulmasta.

Toimittajataustainen mies haluaa näyttää, millaista toimittajan työ on ja viedä pelaaja maailmaan, josta ei pelejä ole juuri tehty.

– Paikallisuutisista ei taida olla tehty yhden ensimmäistäkään. Minua kiehtoo se, milloin pienet uutiset voivat olla valtavan suuria.

Lievää kansanvalistustakin Kuorikoski haluaa harrastaa: näyttää ihmisille, millaista toimittajan työ on eli miten tiedot hankitaan ja mistä asioista voi uutisoida.

Ennen kaikkea peli pyrkii kuitenkin olemaan hauska. Oikeasti hauskat pelit ovat markkinoilla harvassa, eikä ihme, sanoo Kuorikoski.

– Se on hyvin, hyvin vaikeaa, sillä huumori on henkilökohtainen juttu. Kyllä tässä monenlaisia haasteita riittää, mutta vankka usko on, että tästä tulee tosi hyvä peli.

Ammattikoomikosta apua

Aivan yksin ”pelialan kirvesmieheksi” itseään kutsuva Kuorikoski ei peliään ole tehnyt. 2D-taiteesta vastaa Riina Rytkönen ja käsikirjoittajakaverina on ollut koomikko Iikka Kivi.

– Pallottelu on äärimmäisen tärkeää. Kun tehdään huumoria, on hyvä, että mukana on joku, joka tekee sitä työkseen. Ammattikoomikosta on ollut tosi suuri apu.

Kuorikosken mukaan synkkä pelottelupeli syntyisi helpommin..

– Siihen tarvitaan vain pimeä huone, vähän valoa ja zombie naaman eteen – kärjistetysti sanottuna.

Kehittäminen, luominen ja eteenpäin vieminen ovat olleet mukavaa hommaa, mutta nyt meneillään on hiomis- ja testaamisvaihe. Se haastaa.

– Olen pelannut pelin monta kertaa alusta loppuun, enkä ole tällä hetkellä yhtään niin varma, että se on hauska. Mutta kyllä tässä vahva usko on, että siitä hyvä ja hauska peli tulee, nauraa Kuorikoski.

Kuorikoski työskentelee Centria-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja on mukana virtuaalitodellisuuden kehitystyössä. Kuuntele, miten hän arvioi Ismo Vähäsarjan haastattelussa pelaamisen kehittyvän tulevaisuudessa.

Aiheesta voi keskustella maanantaihin 26. joulukuuta kello 23:een asti.