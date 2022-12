EU-parlamentin korruptiotutkinta on massiivinen imagohaitta, johon populistiset toimijat varmasti tarttuvat, arvioi tutkija

Korruptioskandaali ryvettää Euroopan parlamenttia, jolla on ollut maine demokratian ja ihmisoikeuksien puolustajana. Lahjustutkinta heittää varjon myös korruptiosta syytetyn Unkarin kovistelun ylle.

Ylen aamussa ja Ykkösaamussa tiistaina haastatellut tutkijat pitävät EU-parlamentin korruptioskandaalia aivan poikkeuksellisena tapauksena, koska kyse on vakavista rikosepäilyistä kuten lahjuksen ottamisesta.

– Nämä ovat sellaisia syytöksiä, joita ei ole oikeastaan koskaan aikaisemmin EU-toimielinten historiassa kuultu tässä laajuudessa, että useisiin henkilöihin ihan EU-lainsäädäntövallan ytimessä kohdistuu tällaista, sanoo väitöskirjatutkija Pekka Pohjankoski.

Korruptiotutkinta ravistelee EU-parlamenttia erityisen rajusti siksi, että parlamentilla on maine hyvien asioiden puolustajana. Parlamentti on puolustanut järjestelmällisesti oikeusvaltioperiaatetta, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia.

– Ne kaikki ovat tämän kriisin keskiössä, huomauttaa puolestaan Euroopan politiikan tutkimuksen professori Johanna Kantola.

Mediatietojen mukaan lahjonnasta epäillään Qataria, jonka ihmisoikeusongelmat ovat olleet valokeilassa jalkapallon MM-kisojen edellä ja aikana. EU-parlamentin varapuhemies Eva Kaili on puhunut myönteisesti Qatarista. Qatar on kiistänyt syytökset lahjonnasta.

Belgian poliisi on pidättänyt neljä henkilöä epäiltyinä korruptiosta, rahanpesusta ja rikollisjärjestön toimintaan osallistumisesta. Yksi heistä on varapuhemies Kaili. Poliisi on tehnyt etsintöjä parlamentissa, ja viranomaisten kiinnostuksen kohteena ovat olleet muun muassa avustajien tietokoneet.

EU vaatii Unkaria kitkemään korruptiota

Erityisen kiusalliseksi parlamentin korruptioepäilyt tekee se, että EU haluaa kitkeä korruptiota jäsenmaastaan Unkarista.

EU on jäädyttänyt Unkarin EU-tukia, kunnes Unkari tekee uudistuksia, jotka parantavat maan oikeusvaltion tilaa. EU-komission mukaan Unkarille annettuja tukia on valunut vuosien ajan korruptioon muun muassa julkisten hankintojen kilpailutuksessa. Myös parlamentti on arvostellut Unkaria (siirryt toiseen palveluun).

Parlamentin oman korruptioskandaalin seuraukset EU:n toimintaan jäävät vielä nähtäväksi, mutta ainakin poliittisia seurauksia lienee luvassa.

– Vaikka parlamentin toimintakyky säilyneekin, imagohaitta on tietysti massiivinen haitta. Siihen populistiset poliittiset toimijat varmasti tarttuvat ja käyttävät sitä polttoaineena, Pekka Pohjankoski arvioi.

EU-maat tekivät maanantai-iltana Unkarille myönnytyksiä, joilla Unkari saatiin hyväksymään miljardien tukipaketti Venäjän hyökkäyssodan kohteena olevalle Ukrainalle.