Tamperelaisia lämmittää pian jättimäinen ”vedenkeitin” – uusi sähkökattila tuottaa kaukolämpöä silloin, kun pörssisähkön hinta on alimmillaan

Tampereen sähkölaitoksen Lielahden voimalaitokselle on eilen maanantaina saapunut uusi, sähköllä toimiva lämpökattila. Lähes seitsemän metriä korkea kattila on kokoluokassaan yksi Suomen ensimmäisistä.

Norjalaisen Parat Halvorsen -yrityksen valmistaman kattilan teho on 45 MW, ja sitä tullaan hyödyntämään ympäri vuoden. Käytön painotus on kuitenkin hetkissä, jolloin tuulivoimalla tuotettua sähköä on paljon saatavilla. Sähköpulatilanteessa kattilaa ei käytetä.

Uuden kattilan lämmittämää vettä virtaa Tampereen kaukolämpöverkostossa tammi–helmikuun vaihteesta alkaen. Projekti on pysynyt täysin aikataulussa, kertoo Tampereen sähkölaitoksen energia-yksikön johtaja Paavo Knaapi yhtiön tiedotteessa.

– Kattila on juuri saapunut Lielahteen ja nyt sitä nostetaan paikoilleen. Sen jälkeen tiedossa on putki- ja erilaisia liitostöitä sekä kattilan koekäyttö. Kun kattila on testattu ja se toimii, kuten on suunniteltu, se voidaan ottaa käyttöön, hän sanoo tiedotteessa.

Paavo Knaapin mukaan 45 MW:n teho riittää kattamaan Tampereella esimerkiksi koko Lielahti-Lentävänniemen alueen lämmityksen. Kattilan tuottamaa lämpöä aiotaan johtaa kaukolämpöverkoston muihinkin osiin, esimerkiksi keskustan suuntaan. Kuva: Tampereen sähkölaitos

Kuin jättimäinen vedenkeitin

Lielahden uusi sähkökattila on toiminnaltaan verrattavissa vedenkeittimeen. Vesi kiertää kattilan sisällä kahdessa tasossa: yläosassa vesi lämmitetään 125-asteiseksi, josta se sitten johdetaan alaosaan luovuttamaan lämpöä kaukolämpöveteen putkiston ja lämmönvaihtimen välityksellä.

Tämän jälkeen vesi johdetaan takaisin kattilan yläosaan, jossa se lämmitetään taas uudelleen.

Kattila tulee olemaan käytössä jopa seuraavat 20 vuotta. Siksi se on myös merkittävä huoltovarmuusinvestointi pitkälle tulevaan, tiedotteessa todetaan.

Lielahden voimalaitoksen tontille saapunut sähkökattila on lähes seitsemän metriä korkea ja kolme metriä leveä. Kuva: Tampereen sähkölaitos

Paavo Knaapi uskoo sähkökattiloiden yleistyvän tulevaisuudessa, sillä ne mahdollistavat polttoon perustumattoman lämmöntuotannon.

– Parhaillaan myös Tampereen sähkölaitoksella on käynnissä suunnittelu ja laskenta toisen kattilan hankinnasta, hän sanoo tiedotteessa.

Tampereen sähkölaitoksen tavoite on, että sen energiantuotanto muuttuu päästöttömäksi jo 2020-luvun aikana. Tiedotteen mukaan uusi kattila on yksi ratkaisuista, joilla laitos voi vaikuttaa ilmastonmuutoksen etenemiseen ja korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 14.12. kello 23:een asti.