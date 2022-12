Venäjä tiukensi sääntöjä ulkomaalaisille yrityksille – Tapio Tolonen ei meinaa päästä eroon yrityksestään Pietarissa

Lappeenrantalainen yrittäjä Tapio Tolonen pyörittää Lappeenrannassa pientä CM Works -konepajayritystä. Hänellä on toinen yritys, OAO Dest, Pietarissa. Siitä hän on pyrkinyt eroon jo yhdeksän kuukauden ajan.

Pietarissa sijaitsevan yrityksen myynti ei ole kuitenkaan ollut yksinkertaista.

– Se on tehty vaikeaksi siellä. Jos osake-enemmistö on länsimainen, pitää olla erityslupa myyntiin, Tolonen kertoo.

Asian vahvistaa EastCham Finlandin eli entisen Suomalais-venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen. Hänen mukaansa Venäjä tiukensi sääntöjään ulkomaisten yritysten myynnille syyskuussa.

– Aiemmin myyntiluvan tarvitsivat vain osakeyhtiöt. Syyskuusta lähtien luvan tarvitsevat myös rajavastuuyhtiöt, joita on suurin osa Venäjällä toimivista suomalaisyrityksistä, Rekolainen kertoo.

Tapio Tolosen konepajayritys on toiminut Venäjän Kronstadtissa 30 vuotta. Tämä kuva on Tolosen konepajayrityksestä Lappeenrannasta. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Uusi säännös tarkoittaa, että käytännössä kaikki ulkomaalaisten omistuksessa olevat yritykset tarvitsevat nykyään myyntiluvan Venäjällä.

Jaana Rekolaisen mukaan myyntiprosessi on pitkä ja byrokraattinen.

– Siihen vaaditaan aikaa ja kärsivällisyyttä, mutta tietoomme ei ole myöskään tullut suoraa viranomaisten kiusantekoa, että olisi tahallaan tehty tämän prosessin aikana ylimääräistä kiusaa, Rekolainen sanoo.

Suomalaisyritysten joukkopako jo pitkällä

Vaikeuksista huolimatta on Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäksen jälkeen alkanut suomalaisten yritysten joukkopako Venäjältä jo pitkällä.

– Reilu 70 prosenttia on jo saanut lähtöprosessin päätökseen tai ovat pitkällä siinä, EastCham Finlandin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen kertoo.

Muun muassa Valio on jo lopettanut toimintansa Venäjällä. Kuva: Grigory Vorobjov

Rekolainen uskoo, että myös monet jäljellä olevista suomalaisyrityksistä ovat käytännössä lähtökuopissa Venäjältä.

– Siellä on paljon yrityksiä, jotka ovat ajaneet liiketoimintansa mahdollisimman pienelle liekille tai ovat kartoittamassa eri vaihtoehtoja. Etsivät ehkä sopivaa ostajaa tai hyväksyttävää hintatasoa kaupalle, Rekolainen sanoo.

Myös lappeenrantalaisen Tapio Tolosen yritys on säästöliekillä Pietarissa.

– Tuotantoa pyöritetään yhdellä vuorolla, kun ennen tehtiin kolmea vuoroa. Osa porukasta on irtisanottu ja osa lomautettu, Tolonen kertoo.

Myynti entistäkin vaikeampaa

Yrityksen myyntiä itänaapurissa hidastaa nyt se, että Venäjä vaatii myyntiluvan käytännössä kaikilta ulkomaalaisomistuksessa olevilta yhtiöiltä.

– Syyskuun jälkeen myös paine lupaprosessiin on kasvanut ja lupahakemuksia on tullut paljon enemmän. Se on viivästyttänyt lupien myöntämistä, Jaana Rekolainen kertoo.

Yrityksen myynti itänaapurissa ei ole muutenkaan yksinkertaista. Venäjän viranomaiset rajoittavat mahdollisia ostajia ja jopa kauppahintaa.

– Viranomainen haluaa varmistaa, että ostaja on hallinnan kannalta toivottu, mutta myös sen, että kauppahinta säilyy maltillisena. Ei se ihan suoraa sanelua ole, mutta vähintäänkin ohjausta, Rekolainen kertoo.

Yrityksiä menee halvalla

Tapio Tolosen konepajayritykselle Pietarissa on jo ilmestynyt pari varteenotettavaa ostajaehdokasta. Vielä kauppoja ei ole kuitenkaan syntynyt. Keskusteluja käydään vielä kauppojen käytännön järjestelyistä.

Kuuntele tästä Tapio Tolosen haastattelu yrityksen myynnistä Venäjällä.

Tapio Tolonen uskoo, että länsimaisia yrityksiä myydään nyt tosi halvalla Venäjällä.

– Varmasti on isojakin laitoksia myyty käytännössä niin, että on vain nimi vaihtunut, Tolonen sanoo.

Tapio Tolosen yrityksessä lappeenrannassa CM Worksin työntekijä poraamaa hyvin pientä reikää metallipalaan. Kuva: Ville Toijonen / Yle Kuva: Ville Toijonen / Yle

Jaana Rekolainen uskoo, että Venäjän yrityskaupoissa kauppasumma ei ole nyt päällimmäinen asia, jota tarkastellaan.

– Yritysten myyntitilanteissa on nyt ostajan markkinat. Myytävää tulee tarjolle paljon ja monet ulkomaiset yritykset pitävät ehkä kauppahintaa tärkeämpänä sitä, että pääsevät laillisesti ja asiallisesti pois markkinalta, Rekolainen sanoo.