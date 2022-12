Roope Tonteri osti metsää ja turhautui siitä, että metsiltä halutaan sitä sun tätä

Metsuri Roope Tonteria huolestuttaa se, miten keskustelu luonnon tilasta on kärjistynyt kahteen leiriin.

Roope Tonteri on metsänomistajien keskuudessa pieni harvinaisuus. 30-vuotias Tonteri osti pari vuotta sitten omaa metsää kolmesta maakunnasta ja on täten ensimmäisen polven metsänomistaja.

Nämä metsät eivät ole talousmetsiä: Tonterille ne ovat ajanviettopaikka ja mahdollisuus kokeilla, mitä metsät tykkäävät ”free style” -hoidosta eli kaikenlaisen uuden kokeilusta.

– Metsään liittyy mulla metsänomistajana paljon erilaisia arvoja. Vaikka kaadankin puita, pidän itseäni luontoihmisenä. Mulle merkkaa luontoarvot ja virkistysarvot. Toki taloudellinenkin puoli on olemassa, mutta ajattelen, että on sitten mahdollisten perillisten asia korjata sato, Tonteri sanoo.

Valkealassa asuva Roope Tonteri on myös tuore yrittäjä ja tarjoaa asiakkaille metsurina taimikonhoitoa sekä koneellisia käsittelyjä. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Pelkkää onnea metsän omistaminen ei ole. Roope Tonteri on yksi niistä, joita nykyinen keskustelu metsistä ärsyttää. Isoin syy ärsytykseen on tämän hetkinen keskustelu metsien ennallistamisesta – aihe, joka on horjuttanut jopa Suomen hallituksen rivejä.

– On sääli, että metsäala näyttäytyy nyt niin huonossa valossa. Nämä ennallistamisasiat ovat monimutkaisia, eikä niistä ole helppo puhua ymmärrettävästi. Itsekin liputan ihan täysin monimuotoisuuden puolesta, mutta tuntuu, että nykyinen keskustelu vaan pahentaa tilannetta, Tonteri sanoo.

Lisää: Oja tukkoon, kiviä koskeen – tätä tarkoittaa EU:n ennallistamisasetus, josta hallitus riitautui

Tämä metsänomistajia nyppii

Mikä metsänomistajia sitten ennallistamiskeskustelussa nyppii? Metsäfoorumeilla aiheesta kirjoitettiin paljon jo vuosi sitten, kun lakia valmisteltiin EU:ssa.

Tänä syksynä asetus tuli hallituksen työpöydälle, josta keskusta torppasi sen läpimenemisen vedoten muun muassa yksityisten metsänomistajien omaisuudensuojaan.

Metsänomistajia kismittää se, että ennallistamiskeskustelun myötä elinkeino näyttäytyy kielteisessä valossa. Suomi taas on pienessä kiipelissä, koska metsäteollisuudella tehdään valtavat määrät rahaa. Samaan aikaan metsiä tarvitaan myös ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Nykyään halutaan, että asiat tapahtuisivat heti, mutta luonnossa asiat tapahtuvat hitaasti. Metsuri Roope Tonteri

Tonteri toivoisi, että luonnon ennallistamisesta voitaisiin puhua ymmärrettävämmin, kansankielellä. Hänen mukaansa metsiin liittyvässä keskustelussa menevät usein sekaisin ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuus.

Kuuntele tästä minuutissa, mistä EU:n ennallistamisasetuksessa on kyse:

Asialla on monta eri kulmaa

Metsänkasvatus on tähän asti ollut yksi Suomen keskeisistä keinoista vähentää ilmastopäästöjä, sillä puut sitovat hiiltä maasta ja ilmasta. Yksityiselle metsänomistajalle keskeinen päämäärä on kasvattaa ja hoitaa metsää niin, että puiden kasvu on tavoitteista riippuen mahdollisimman vahvaa tai nopeaa.

Metsäteollisuuden tarve taas on turvata raakapuun eli käsittelemättömän raaka-aineen saanti niin valtion metsistä kuin yksityisiltä markkinoilta. Tämän puun ei välttämättä tarvitse olla korkealaatuista, sillä suuri osa siitä menee energiapolttoon ja selluksi.

Siten metsäelinkeinoon ja sen ekologisiin ratkaisuihin kohdistuvat odotukset saattavat olla ristiriitaisia.

Näiden tarpeiden jonon jatkeeksi on tullut ennallistaminen. Ennallistamisella tarkoitetaan ihmisen muokkaaman ympäristön palauttamista takaisin luonnontilaan tai mahdollisimman lähelle sitä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että suolle kasvatettu metsä tahdotaan palauttaa takaisin suoksi. Ennallistaminen turvaa luonnon monimuotoisuutta.

Suomessa on laskentatavasta riippuen noin 8,7 miljoona hehtaaria suota, josta noin 4,7 miljoonaa hehtaaria on ojitettua suometsää. (siirryt toiseen palveluun)Viidennes Suomen metsätalouskäytössä olevasta metsästä on ojitettua suometsää.

Kuusikon ennallistaminen suoksi voi olla esimerkiksi jotakin tämän kaltaista:

Suon ennallistaminen on yksinkertaista, mutta hidasta.

Metsien palauttaminen takaisin erilaisiksi soiksi on yksi tapa ennallistaa metsää. Ihminen on metsittänyt myös maataloudelle raivattuja peltoja ja niittyjä.

– Ennallistamishankkeissa saatetaan tehdä luonnolle rajuja koneellisia toimenpiteitä, kun esimerkiksi täytetään turvemaahan kaivettuja ojia kaivinkoneella. Lisäähän se työllisyyttä, mutta on myös aika hölmöä. Jos vanhat ojat vain jätetään vuosittain huoltamatta ja kaivamatta auki, niin kyllä se luonnontilaan palaa, Tonteri pohtii.

Vanha metsä muuttuu hitaasti

Roope Tonterin omistamat metsät ovat pääasiassa nuoria, ja niissä on vielä mahdollista tehdä isoja kasvatukseen liittyviä ratkaisuja. Tonteri suosii sekametsää ja siten pohjustaa metsää jatkuvalle kasvatukselle. Tulokset eivät kuitenkaan näy vuodessa eikä kahdessa.

– Nykyään halutaan, että asiat tapahtuisivat heti, mutta luonnossa asiat tapahtuvat hitaasti, Tonteri sanoo.

Jatkuva kasvatus tarkoittaa metsänhoidon tapaa, jossa puita ei kaadeta kerralla kuten avohakkuussa. Siinä eri ikäisiä puita poimitaan metsästä yksi kerrallaan niin sanotusti harsimalla. Jatkuva kasvatus pitää maaperän peitteisenä, jolloin hiiltä ei vapaudu maaperästä kuten avohakkuussa.

Tonterilla on kuusikymmenvuotias kuusikko, joka on istutettu aikanaan pellon tilalle. Esimerkiksi tällaisella palstalla jatkuvaan kasvatukseen ei voida siirtyä sormia napsauttamalla.

– Olenkin Tiktokissa kysynyt, pitäisikö minun nyt sitten kaataa kuuset ja palauttaa metsäpalsta takaisin 1950-luvun maalaismaisemaksi. Silloin tarvitsisin myös karjaa laiduntamaan, jotta sinne syntyisi luontoarvoiltaan monimuotoinen perinnebiotooppi, Tonteri sanoo.

Metsänhoitoyhdistys penää malttia

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan johtaja Jarkko Ruokonen sanoo jutelleensa ennallistamisasetuksesta metsänomistajien kanssa muiden asioiden lomassa.

Ruokosen mukaan jäsenissä huolta on herättänyt se, voiko ennallistaminen johtaa tilanteeseen, jossa itsemäärääminen omasta metsästä on uhattuna. Ruokosen mukaan on mahdollista, että metsänhoidon voidaan jatkossa edellyttää olevan monitavoitteista pelkästään taloudellisen metsänkasvatuksen sijaan.

Etelä-Karjalan aluejärjestöllä on 5400 jäsentä, jotka ovat yksityishenkilöitä, perikuntia tai yhtymiä. Yksityisten metsänomistajien keski-ikä alueella on arviolta 55–65 vuotta. Kuva: Timo Turpeinen / Yle

Metsänhoitoyhdistykset ovat alueellisia järjestöjä, jotka jakavat jäsenilleen eli metsänomistajille tietoa metsänhoidosta ja avustavat metsänhoidon toimenpiteissä.

Ruokonen toivoo ennallistamisesta käytyyn julkiseen keskusteluun kultaisen keskitien löytymistä.

– Muutokset eivät tapahdu yhdessä yössä. Kuitenkin myös meidän metsänhoidon suosituksemme ovat muuttuneet lähivuosina. Esimerkiksi metsäojituksia ei enää juurikaan tehdä eikä suositella. Se ei ole enää perusteltua toimintaa, kun ennallistaminen vie meitä juuri toiseen suuntaan, Ruokonen sanoo.

Metsänhoitoyhdistys voi Ruokosen mukaan suositella avohakkuille vaihtoehtona harsintahakkuita, joissa aukkojen syntymistä pyritään välttämään. Myös sekapuustoisuutta suositaan tänä päivänä.

Yksi syy lehtipuun jättämiselle havumetsään on ilmastonmuutos. llmastonmuutoksen myötä uudenlaiset tuholaishyönteiset ja kasvitaudit löytävät tiensä Etelä-Suomeen. Yhden puulajin varaan perustetut metsät ovat vastustuskyvyltään heikkoja.

Tonteri käyttää metsänhoidossa 8000 kiloa painavaa pientä traktoria. ”Tämä on kevyt, kun isot metsäkoneet painavat yleensä yli 15 000 kiloa.” Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Uutta liiketoimintaa

Roope Tonteri näkee metsänhoidon tulevaisuuden metsän kevyemmässä käsittelyssä.

– Ihanteellista olisi sellainen metsänhoito, jossa korjattaisiin pieniä määriä useammin ja kevyemmällä kalustolla. Sellainen isäntätyyppinen metsänhoito, joka olisi pienimuotoisempaa ja pitkäjänteisempää kuin nykyinen, Tonteri sanoo.

Metsän ja luontoarvojen ympärille kehittyy jatkuvasti myös uudnelaista liiketoimintaa. Metsänomistajilla on suojeluohjelmiin liittymisen lisäksi kasvavassa määrin mahdollisuuksia tarjota ekologisen kompensaation palveluja.

Tonteri on mukana yrityksessä, joka metsitti vastikään kokeiluna vanhaa turvesuota ja myy puita kompensaatiotarkoituksessa.

– Jokaiselle istutetulle taimelle annettiin GPS-koordinaatti, jonka avulla sen kasvua voi seurata. Olisihan se hienoa, jos metsänomistaja voisi saada tuloa omaisuudestaan ilman, että metsästä täytyisi tuoda yhtään kalikkaa pois, Tonteri toteaa.