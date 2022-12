Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja Ylen haastattelussa: Pelkään, että maamme jää Putinin ”lohdutuspalkinnoksi”

Valko-Venäjä on käynnistänyt ilmoittamatta joukkojensa taisteluvalmiuden tarkastuksen. Suomessa vieraileva oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja ei usko, että Valko-Venäjän armeija liittyy sotaan Venäjän liittolaisena.

Samaan aikaan kun maanpaossa elävä Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja vierailee Suomessa, Valko-Venäjä tarkastaa joukkojensa taisteluvalmiutta.

Valko-Venäjän itsevaltainen presidentti Aljaksandr Lukašenka antoi käskyn joukkojen siirtämisestä ja eri osastojen testaamisesta. Viime viikon sotaharjoituksen lisäksi tämä on herättänyt pelkoa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan Valko-Venäjän alueelta tulevina kuukausina.

Valko-Venäjän näkyvin oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja uskoo, että kyse on pelottelusta.

– Näin pidetään kansalaiset varpaillaan eikä maan sisäisiin ongelmiin kiinnitetä huomiota. Lukašenkalle olisi poliittinen itsemurha lähettää joukkoja Ukrainaan Venäjän rinnalla Ukrainaan, sanoo Tsihanouskaja Ylen haastattelussa.

Tsihanouskaja on Suomessa kaksipäiväisellä vierailulla, ja hänet on otettu vastaan lähes valtiojohtajan tavoin. Tänään Tsihanouskaja tapasi pääministeri Sanna Marinin (sd.) ja huomenna vuorossa on Tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Pääministeri Sanna Marin ja Valko-Venäjän opposition sanansaattaja Svjatlana Tsihanouskaja tapasivat eduskuntatalossa tiistaina. Kuva: Lehtikuva

”Valko-Venäjä on sodassa, mutta kansa ei”

Tsihanouskaja uskoo, että ihmiset pakenisivat maasta eivätkä suostuisi rintamalle, jos Valko-Venäjä todella lähtisi näkyvästi sotaan Venäjän liittolaisena.

Yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioituoreimmassa raportissaan (siirryt toiseen palveluun) arvioi uusimmassa raportissaan, että tarkoituksena olisi ennemminkin saada sidottua Ukrainan joukkoja Valko-Venäjän rajalle.

Todellisuudessa Venäjä osallistuu Ukrainan sotaan jo nyt. Se tarjosi alueensa Venäjän hyökkäykseen sodan alussa ja antaa edelleen Venäjän käyttää maaperäänsä ohjusten laukaisualustoina. Lisäksi Valko-Venäjän puolella hoidetaan haavoittuneita venäläissotilaita.

Tsihanouskaja uskoo, että sota kiihtyy entisestään.

– Uskon, että näin käy. Tilanne on juuri nyt epäselvä, mutta en usko, että Venäjä tulee luovuttamaan, toteaa Tsihanouskaja.

”Valko-Venäjä ei saa olla Putinin lohdutuspalkinto”

Tsihanouskaja on yksi Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Valko-Venäjän johtajan Aljaksandr Lukashenkan kovasanaisimmista kriitikoista.

Hän pakeni Valko-Venäjältä pian vuoden 2020 vilpillisinä pidettyjen presidentinvaalien jälkeen. Nyt Tsihanouskaja pelkää, että Valko-Venäjän tilanne unohdetaan.

– Olemme Euroopan ainoa maa, jossa on vieläkin käytössä kuolemanrangaistus. Nyt sitä laajennetaan koskemaan maanpetoksesta tuomittuja sotilaita ja valtion työntekijöitä. Tämä on sotaa diktatuurin ja demokratian välillä, toteaa Tsihanouskaja.

Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Valko-Venäjällä on poliittisin perustein vangittuna lähes 1 400 ihmistä, heidän joukossaan tänä vuonna Nobelin rauhanpalkinnon saanut ihmisoikeusaktivisti Ales Bjaljatski. Tsihanouskajan mukaan poliittisten vankien määrä on kaksinkertaistunut sodan aikana.

Lisäksi kaikki itsenäiset mediat on julistettu laittomiksi.

– Lukašenka voi toimia nyt piilossa, koska huomio on sodassa. Ja totta kai huomion pitää olla siellä. Pelkään kuitenkin, että jäämme Putinin ”lohdutuspalkinnoksi”, Tsihanouskaja sanoo.

Tsihanouskajan mukaan juurisyy on se, että Venäjä ei hyväksy Ukrainaa ja Valko-Venäjää itsenäisinä valtioina. Putin haluaa Ukrainasta samanlaisen valtion kuin Valko-Venäjä – eli Venäjästä taloudellisesti ja poliittisesti riippuvaisen diktatuurin.

Maanpaossa syyskuusta 2020 lähtien

Vielä ennen vuoden 2020 vaaleja Tsihanouskaja oli kotimaassaankin lähes tuntematon perheenäiti ja englanninopettaja. Tsihanouskajan mies Sjarhei Tsihanouski sen sijaan oli tunnettu videobloggaaja, jonka piti olla ehdolla presidentinvaaleissa syksyn 2020 vaaleissa.

Kun puoliso ja muu opposition johto pidätettiin, ennen kuin ehdokasasettelu ehti edes alkaa, Tsihanouskaja ryhtyi itse presidenttiehdokkaaksi. Hän kokosi taakseen Lukašenkaa vastustavan ryhmän.

Tsihanouskaja joutui kuitenkin lähtemään maasta, kun Lukašenka julistautui vilpillisinä pidettyjen vaalien voittajaksi ja alkoi tukahduttaa oppositioliikehdintää.

Puolisoaan Tsihanouskaja ei ole nähnyt kahteen vuoteen. Puhelu vankilaan on järjestynyt kerran.

– Saan kerran viikossa tiedon, onko hän hengissä, toteaa Tsihanouskaja.

Tsihanouskajalle myönnettiin vuonna 2020 EU-parlamentin Saharov-palkinto, joka annetaan vuosittain tunnustuksena ihmis- ja perusoikeuksien puolesta tehdystä työstä.