Vihapuhujat haukkuvat ministerien ulkonäköä ja kehoittavat jopa itsemurhaan Twitterissä – eniten kauheuksia saa niskaansa Tytti Tuppurainen

Ministerit kohtaavat paljon vihapuhetta, kertoo tuore tutkimus. Useimmiten asialla on perussuomalaisten kannattaja, joten puolueen johtohahmot voisivat kitkeä vihapuhetta arvojohtamisella.

Sanna Marinin hallituksen ministerit kohtaavat runsaasti vihapuhetta Twitterissä. Noin joka kahdeskymmenes ministereille lähettetty tviitti on vihamielinen, selviää Jyväskylän yliopiston tuoreesta tutkimuksesta.

– Mielestäni vihapuhe on todellinen ongelma, josta on syytä olla huolissaan. Joukossa on ihan kamaliakin kommentteja, toteaa tutkimuksen tekijä, taloustieteen yliopisto-opettaja Jari-Mikko Meriläinen Jyväskylän yliopistosta .

Hän seurasi ministereihin kohdistuvia tviittejä neljän kuukauden ajan. Aineisto sisälsi 10 000 twiittiä huhti–elokuulta 2021.

Vihamielisten kommenttien skaala oli laaja.

– Joskus haukutaan ulkonäköä, joskus syytetään maanpetturuudesta ja korruptiosta, nimitellään, haistatellaan, joskus vain pilkataan, joskus kehoitetaan itsemurhaan.

Tutkijan mielestä rumimmat kommentit koskivat Maria Ohisalon (vihr.) ilmoitusta raskaudestaan. Hänelle esimerkiksi toivottiin keskenmenoa.

Puoluejohtajat saavat muita vähemmän vihaa niskaansa

Ministerien välillä on suuria eroja. Jotkut eivät kohtaa juuri ollenkaan vihapuhetta Twitterissä, toiset huomattavan paljon.

Eniten vihapuhetta saa osakseen eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sdp.) ja toiseksi eniten ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Pohjoismaisen yhteistön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (rkp.) ei saa juuri lainkaan tviittejä eikä siten vihapuhettakaan, vaikka kirjoittaa itse Twitteriin ahkerasti.

Vihamielistä puhetta voi kirvotta esimerkiksi ministerien salkkujako. Vihreiden Pekka Haavisto toimii ulkoministerinä ja saa osakseen ministereistä toiseksi eniten vihapuhetta Twitterissä. Kuva: Silja Viitala / Yle

Myös ministereinä toimivat puoluejohtajat kohtaavat muita vähemmän vihapuhetta.

Meriläinen arvelee, että erot voivat johtua muun muassa salkkujaosta ja puoluejohtajien arvostuksesta. Hän ei kuitenkaan pureutunut tutkimuksessaan vihapuheen syihin.

– Tuppuraiseen kohdistuvan vihapuheen määrä voi liittyä myös hänen mielipiteisiinsä. Hän on esimerkiksi ehdottanut pakolaiskiintiön kymmenkertaistamista takavuosina, mikä voi aiheuttaa ärtymystä joissain tahoissa.

Asialla ovat useimmiten perussuomalaisten kannattajat

Vihapuhetviittaajat ovat tutkimuksen perusteella enimmäkseen perussuomalaisten kannattajia.

Se selvisi vihapuhetviittaajien seuraamia Twitter-tilejä tarkastelemalla. Kolmestakymmenestä suosituimmasta 26 kuului perussuomalaisille tai maahanmuuttokriittisille käyttäjille. Listan kärjestä löytyivät Jussi Halla-aho ja Riikka Purra.

– Vihapuhujia on aika paljon ja useimmat tekevät sitä aika vähän. Aineistossa oli muutama aktiivinen häirikkö, Meriläinen kuvaa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra voisi auttaa vähentämään vihapuhetta, jos hän kehoittaisi kannattajiaan lopettamaan sen, tutkija pohtii. Kuva: Silja Viitala / Yle

Vihapuhe saa ihmisiä vetäytymään politiikasta ja vähentää poliitikkojen halukkuutta nettikeskusteluihin, kertovat aiemmat tutkimukset (siirryt toiseen palveluun).

Twitterin vihapuhetta on Meriläisen mukaan hankala kitkeä. Viestien lähettäminen on vaivatonta ja uuden tilin perustaminen helppoa, vaikka somejätti päättäisi sulkea tilin.

Yksi apu voi olla arvojohtaminen.

– Tässä tapauksessa Halla-aho, Purra ja muut perussuomalaiset päättäjät voivat arvojohtaa ja kehoittaa kannattajiaan lopettamaan hallituksen häiriköinnin, Meriläinen toteaa.

