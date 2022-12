Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella toimii kymmenisen katujengiä. Niissä keskeisiä henkilöitä on noin kymmenen per jengi, joten alueella on satakunta jengiläistä. Turussa on tähän mennessä paljastunut yksi jengi, jossa poliisin arvion mukaan on yhteensä 20–30 jäsentä, joista vain osa on ollut tiiviimmin mukana toiminnassa.