Yhä useammassa kodissa loistaa muovinen joulukuusi, jonka valot sytytetään jo reilusti ennen joulua – perinne muuttuu, mutta voi hyvin

Muovikuusi voi olla helppo ja ekologinen, mutta aidollakin puulla on kannattajansa. Tänä jouluna muovikuusia on myyty paljon ja musta on must.

Muovisia joulukuusia saa valkoisena, mustana ja tietysti vihreänä. Joku suosii muovista joulupuuta, toiselle ainoa oikea Seinäjoellakin on luonnonkuusi.