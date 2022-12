Bengtskärin majakka kytkettiin sähköverkkoon – meren pohjaan vedettiin 20 kilometriä pitkä sähkökaapeli

Sähköt ovat olleet päällä marraskuun puolivälistä saakka. Siihen asti saaren sähkö on tuotettu generaattoreilla.

Turun saariston eteläpuolella sijaitseva historiallinen Bengtskärin majakka on kytketty sähköverkkoon. Kaapeleiden kautta saarelle tuotua sähköä on käytetty marraskuun puolivälistä alkaen. Siihen asti saaren sähkö on tuotettu generaattoreilla.

Tämä on majakan isännän Per Wilsonin mukaan vaatinut suuria määriä polttoainetta ja paljon huoltotyötä.

Sähköä tarvitaan majakkasaarella majoitustoimintaan ja tukiasemien ylläpitoon.

Sähköverkkoyhtiö Carunan mukaan kaapelien vetäminen kallioiselle luodolle, jossa myrskyt nostavat aallot joskus majakan ovelle asti, vaatii erityistä tarkkuutta.

Sähköverkkoon liittämisessä tuli yhtiön mukaan huomioida vuodenaika, säätilat sekä saarella pesivät haahkat.

Mittavaa kaapelityötä varten tarvittiin erikoistilauksena 20 kilometrin pituinen sähkökaapeli, joka kulkee saarelle pääosin meren pohjassa. Kahden saaren kohdalla kaapeli käy lähisaarissa pinnan yläpuolella.

Vaikea kaapelityö saatiin kuitenkin nopeasti tehtyä. Varsinainen rakentaminen kesti kaksi ja puoli kuukautta.