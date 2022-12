Trendikkäällä villalla on pimeä puoli: suuri hiilijalanjälki, josta puhutaan vain vähän

Asiantuntijan arvion mukaan villan hiilijalanjälki on keskimäärin seitsemän kertaa suurempi kuin puuvillan. Paljon riippuu kuitenkin siitä, millaisesta villasta on kyse.

Ivalolainen Marja-Maija Valtonen pitää villasta niin kovasti, että hän teki hääpukunsakin siitä. Hän ostaa valmiita villatuotteita ja neuloo itse muun muassa sukkia, lastenvaatteita ja villapeittoja.

Viime aikoina häntä on kuitenkin alkanut vaivata villan hiilijalanjälki – hänen arvionsa on, että eläinperäisenä tuotteena sen täytyy olla iso. Häntä myös ihmetyttää, miksi siitä ei puhuta, vaikka merinovilla on ollut todella trendikäs materiaali viime aikoina.

Valtonen on pyrkinyt minimoimaan käyttämänsä villan hiilijalanjäljen tekemällä itse villavaatteita muun muassa vanhoista, rikkinäisistä villavaatteista, mummonsa jämälangoista, kirpputorilangoista ja suomalaisista langoista.

Marja-Maija Valtonen käyttää villaa ja hankkii sitä lapsilleen Mari-Ellelle ja kuvassa oleville Mimosalle ja Miialle. Kuvassa Valtosella on villainen hääpukunsa yläosa. Kuva: Jarmo Siivikko / Yle

Valtonen on kuitenkin edelläkävijä. Kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia tekstiilien hiilijalanjäljestä, mutta ainakaan toistaiseksi villan hiilijalanjälki ei ole ollut tässä keskustelussa kovin pinnalla.

Villan hiilijalanjälkeä onkin todella vaikea yksiselitteisesti määrittää, sanoo Tampereen ammattikorkeakoulun tekstiili- ja materiaalitekniikan lehtori Marja Rissanen. Siihen vaikuttavat tuotanto-olosuhteet, kuten tuotantopaikka ja lammasrotu, sekä se, käytetäänkö lammasta lihaksi ja mikä osuus hiilijalanjäljestä sille lasketaan.

Varmaa on kuitenkin se, että villan valmistuksen hiilijalanjälkeä voi pitää suurena – suurempana kuin muilla yleisesti käytetyillä tekstiilimateriaaleilla, Rissanen sanoo.

Vaikka yleispätevää hiilijalanjälkeä on mahdoton sanoa, Rissanen suostuu kuitenkin esittämään yhden arvion. Se perustuu erilaisiin raportteihin, muun muassa vaateteollisuuden kestävyyden parantamiseen tähtäävään Mistra Future Fashion -raporttiin (siirryt toiseen palveluun) ja The environmental price of fast fashion -artikkeliin (siirryt toiseen palveluun), jonka teossa on ollut mukana muun muassa Aalto-yliopiston tutkijoita.

Karkea arvio ja yleistys on, että villan hiilijalanjälki on seitsemän kertaa suurempi kuin puuvillalla ja viisi kertaa suurempi kuin polyesterillä.

Yrittäjä Emma Pakanen oululaisesta Kuresta kertoo, että kuluttajat eivät juuri kysele villan hiilijalanjäljestä tai villan alkuperämaasta, vaikka yleisesti vaatteiden hiilijalanjälki on alkanut kiinnostaa ihmisiä. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Vaatekaapin naudanliha

Aku Varamäki kutsuu itseään ”planetaarisen pukeutumisen aktivistiksi”. Hän päivittää Instagram-tililleen asiaa kestävästä pukeutumisesta ja tekee aiheesta myös kirjaa.

Varamäki neuloi tänä vuonna itse ensimmäisen villapaitansa ja päivitti Instagram-tililleen samalla tietoa siitä, kuinka suuri ympäristövaikutus hänen paidallaan on. Hän sai paljon palautetta seuraajiltaan, joista monelle suuri hiilijalanjälki tuli yllätyksenä.

Hänen mielestään villasta voisi puhua vaatekaapin naudanlihana – tuotteena, jota voi edelleen halutessaan käyttää, mutta tiedostavasti. Hän uskoo, että kuluttajien suhtautuminen villaan on myös muuttumassa, samoin kuin naudanlihan kohdalla on jo käynyt.

Tällä hän tarkoittaa sitä, että villaa pitäisi arvostaa niin, että sitä hankitaan nykyistä harkitummin.

– Meidän ei pitäisi kantaa merinokalsareita marketista joka joulu, vaan pikemmin todella harkiten hankkia pitkäikäisiä ja laadukkaita villavaatteita, joista sitoudumme pitämään huolta vuosiksi.

Samoilla linjoilla on Marja Rissanen.

– Merinovillakalsarit ovat ehdottoman hyvä joululahjavaihtoehto, jos isä tai ukki oikeasti tarvitsee niitä. Jos oikeaa tarvetta ei ole, niitä ei kannata ostaa.

Sekä kaupasta että itse tekemällä voi saada turhia villavaatteita

Rissasen mukaan ongelma on yksinkertaistettuna ylikulutuksessa.

– En halua tuomita käsityöharrastajia, mutta alkaako harrastuskin mennä överiksi silloin, jos neuloo 50 islantilaisvillapaitaa, Rissanen pohtii.

Puseroa tehdessään myös Aku Varamäki innostui neulomisesta. Hän ei kuitenkaan halunnut antaa neuloosille periksi eikä ole tehnyt villapaitoja enempää, koska ei tarvitse niitä enempää.

Hän ei kuitenkaan halua tuomita niitä, joille villan neulominen on harrastus.

– Omin käsin tekeminen on niin hidasta, että olisi aika kohtuutonta syyllistää neulojia samalla, kun pikaketjut tuuttaavat merinoa markettiin.

Oikeassa käytössä villa onkin ekologinen

Hyvä uutinen villasta pitäville on se, että harkiten hankittuna ja hyvin pidettynä villavaate muuttuukin ekologiseksi.

Villan huono puoli on nimenomaan tuotannon korkea hiilijalanjälki. Käytössä hiilijalanjälki onkin pieni, kertoo Marja Rissanen. Se johtuu siitä, että villa ei tarvitse usein pesua ja se on myös hyvin kestävä.

Kuluttajan kannalta ongelma vain on siinä, että usein villaa sekoitetaan muihin materiaaleihin, kuten synteettisiin tekokuituihin. Se heikentää villan hyviä ominaisuuksia. Sataprosenttinen villavaate olisi myös helppohoitoinen, koska villasta nypyt lähtevät itsekseen – ominaisuus katoaa, jos mukana on paljon tekokuitua.

Synteettiset tekokuidut tekevät neuleesta usein nyppyisen, koska puhtaasta villasta nypyt lähtevät itsekseen. Kuva: Anna Polo / Yle

Ekologisin olisi siis villaneule, jossa olisi vain villaa. Käytännössä se tosin voi olla aika vaikeaa.

– Jos löydät sataprosenttista villaa olevan paidan kaupasta, onnittelut, sanoo Aku Varamäki.

Keskustelu on jumittunut suomenlampaan villaan

Suurin osa Suomessa myytävistä villatuotteista on valmistettu ulkomaisesta villasta. Trendikästä on etenkin merinovilla, joka tulee pääsääntöisesti Uudesta-Seelannista ja Australiasta.

Villan hiilijalanjäljestä on mahdotonta puhua ilman, että joku toteaa villan olevan täysin lihan sivutuotantoa ja siksi jopa ekologista tuottaa. Ulkomaisen villan kohdalla tämä ei yleensä ole aukoton argumentti, etenkään merinovillan kohdalla.

Marja Rissasen mukaan ei ole mitenkään perusteltua sanoa, että merinovilla olisi lihan sivutuote, sillä se on päätuote. Merinolampaita kasvatetaan nimenomaan villan takia, vaikka luultavasti suurin osa lampaista kuitenkin käytetään myös lihaksi.

Merinovillalla on Rissasen mukaan muitakin ongelmallisia ympäristövaikutuksia kuin vain hiilijalanjälki: muun muassa ylilaiduntaminen, eroosio, kemikaalipäästöt ja logistiikan päästöt. Suomessa myytävä merinovilla on sen sijaan enää harvoin mulesing-käsiteltyä, koska kuluttajat osaavat jo vaatia mulesing-vapaata villaa. Mulesing-käsittelyssä lampaan peräaukon ympäriltä leikataan ihoa loisten kasvun estämiseksi.

Sen sijaan suomenlampaan kohdalla villaa voi aidosti pitää sivutuotteena. Nimittäin suurin osa suomenlampaan villasta päätyy jätteeksi, koska villan myyminen ei olisi tuottajille tarpeeksi kannattavaa.

Suomenlampaanvillasta valmistetaan muun muassa pipoja. Suomenlampaanvillasta valmistettujen tuotteiden osuus kaikista villatuotteista on kuitenkin häviävän pieni. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Eettisen kaupan puolesta Eetti ry:n vastuullisuusasiantuntija Anniina Nurmi arvelee, että keskustelu suomenlampaan villan ekologisuudesta on ehkä osin peittänyt alleen muun villan hiilijalanjälkeen liittyvän keskustelun.

Todellisuus kuitenkin on se, että kuluttajan on todella hankala löytää suomenlampaan villasta tehtyjä vaatteita.

Vaikka globaalin villantuotannon ongelmia ovat suuri hiilijalanjälki, ympäristökuormitus ja eläinoikeuksiin liittyvät epäkohdat, kuluttajien käsitys villasta tuntuu olevan pääsääntöisesti positiivinen, Nurmi sanoo.

– Sitä ei ehkä mielletä, että villassa on ongelmansa.