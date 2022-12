Pohjoisessa pakkasmittari huitelee 30 asteessa ja sähkön hinta on pilvissä – ihmiset ovat huolissaan toistensa pärjäämisestä

Sähkön hinnan arvioidaan nousevan tiistaina 70-80 senttiin kilowattitunnilta. Nyt pärjäävät ne, joilla on kiinteähintainen sähkösopimus.

Pakkanen paukkuu ja sähkön hinta on pilvissä. Utsjoen Kevolla mitattiin tiistaiaamuna talven pakkasennätys, 33,8 astetta.

Utsjokelaisia kova sähkön hinta ei henkilökohtaisesti vielä hetkauta, mutta huolta kannetaan vähempiosaisten puolesta.

Muun muassa Aamulehti uutisoi maanantaina (siirryt toiseen palveluun), että sähköä oli markkinoilla enemmän kuin sitä käytettiin. Silti sähkö on nyt erittäin kallista ja keskiviikolle odotetaan jälleen uutta hintapiikkiä.

Nyt pärjäävät ne, joilla on kiinteähintainen sopimus sähkönmyyjän kanssa.

– Minuun se ei niinkään vaikuta, koska minulla on monen vuoden sopimus. Minulla on tapana tehdä monen vuoden sopimus, sillä menoihini voin itse vaikuttaa, mutta en tuloihini, kertoo utsjokelainen kauppias Uula Tapiola

Jotkut ovat energiaa säästääkseen uusineet talonsa lämmitysjärjestelmän. Hinnat kirpaisevat silti.

Utsjokelainen Maria Sofia Aikio maksaa sähköstä pörssihintaa. Hinta on vaihdellut neljästä sentistä 60 senttiin. Sähkön ollessa kallista Aikio miettii kulutustaan, vaikka ilma-vesilämpöpumpulla onkin saanut kulutustaan alas.

– Vaikka kulutukseni lämmityksessä on laskenut yli puolella, on hinta kallistunut.

Huolta ihmisten pärjäämisestä kalliin sähkön takia

Utsjokelainen Aino Snellman on huolissaan niistä, jotka kärsivät korkeista hinnoista.

– Pelottaahan se, mitä tästä seuraa. Kyllähän me pärjäämme, joilla on tulisijat eikä elämä ole niin sähköstä kiinni, mutta miten kaupungeissa pärjäävät sellaiset, joilla ei ole paljon rahaa, eivätkä pysty maksamaan laskuja. Se on todella huolestuttavaa.

Vielä kallistunut sähkön hinta ei näy ainakaan Inarin sosiaalitoimessa. Sosiaalitoimen johtaja Tiina Kanniainen kertoo, että jonkin verran on kyselyjä tullut, mutta varsinaisia hakemuksia ei ole vielä näkynyt. Kanniainen toivoo, että ihmiset ottavat ajoissa yhteyttä sosiaalitoimeen, ennen kuin sähköjen katkaiseminen uhkaa.

Inarin sosiaalitoimessa varaudutaan siihen, että tammikuussa kalliit sähkön hinnat alkavat näkyä.

– Viimeistään tammi-helmikuun aikana yhteydenottoja todennäköisesti tulee. Nyt on tosiaan nämä ensimmäiset pakkaset, ja se ei vielä näy meillä, mutta arvelen, että alkuvuoden jälkeen yhteydenottoja tulee.

Sähkön hinnan ennustetaan tiistaina nousevan jopa 70–80 senttiin kilowattitunnilta. Jos sähkön hinta on nyt pilvissä, niin keskiviikkona se voi olla jo suorastaan taivaissa. Pakkanen voi vielä lisätä hintoja, jotka määritellään pohjoismaisessa Nord Pool -sähköpörssissä.

Karigasniemeläisen Jarmo Rasmuksen mielestä hintapolitiikka on käsittämätöntä.

– Näkeehän sen uutisista, että sähköyhtiöt takovat voittoja täyttä päätä ja sähkön hinta vain nousee. Tuntuu omituiselta. Poliitikot eivät muista sitä, että me köyhät ihmiset joudumme maksamaan.

Myös utsjokelainen Mateusz Moilanen on huolissaan kovista hinnoista.

– Nyt nähdään, että Suomessa sähkön hinta voi tulla jo euroon. Onhan se ihan järkyttävää. Minä näen sen niin, että sähkölaskut voivat olla niin valtavia, että ihmiset eivät välttämättä selviä niistä.

Ensi vuonna Verohallinnosta voi hakea sähkövähennystä ja Kelan kautta on mahdollista saada tukea kalliin sähkön takia. Sähkötukea myönnetään pienituloisille talouksille.

Joulukuun alusta lähtien myös sähkön arvonlisäveroa on laskettu 24 prosentista 10 prosenttiin. Alennus on voimassa huhtikuun loppuun saakka.

Huolestuttaako sähkön hinnan nousu? Voit keskustella aiheesta 14.12. klo 22.00 saakka.