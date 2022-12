Ranskassa asuva näyttelijä Peter Franzén tunnistetaan lähikylässä vain harvoin: ”Nyt kun ei ole partaa, niin saa olla aika rauhassa”

Näyttelijä Peter Franzén on asunut Etelä-Ranskassa perheensä kanssa vuodesta 2013. Parhaillaan hän on Suomessa promoamassa uusinta elokuvaansa Hamsterit, joka saa ensi-iltansa tammikuussa.

Franzén vieraili Puoli seitsemän -ohjelman lähetyksessä, jossa hän kertoi saavansa elää Ranskan maaseudulla rauhassa. Aikansa hän viettää kunnostamalla kotitilan puutarhaa, joka onkin jo alkanut tuottaa satoa.

– Oliivit poimittiin juuri, ne riittävät meillä kesään asti. Granaattiomenia tuli paljon ja niitä siemeniä pistetään pakkaseen.

Hänen mukaansa Ranskan kotitila ei kuitenkaan ole omavarainen.

– Joskus olisi hauska olla. Hilloja ja kirsikoita riittää.

– Maalla ihmisillä on kaikenlaista kellarissa jemmassa, ei pelkästään viiniä, Franzén nauraa.

Aivan incognito eli tunnistamattomana Franzén ja hänen puolisonsa ei maaseudulla elä. Lähimmät naapurit tietävät Franzénin mukaan kyllä millä alalla pariskunta työskentelee.

– Meidän lähimmät naapurit tietää meidän ammatin, mutta kaikki haluaa olla siellä omissa oloissaan. Siellä on aika tiivis pieni yhteisö, joka katsoo toisensa perään ja pitää salaisuuden.

Franzénin kansainvälisesti tunnetuin rooli on huippusuositussa Netflixin Viikingit-sarjassa.

Suomalaisnäyttelijä esittää sarjassa kuningas Harald Finehairia. Franzénin mukaan helpoiten hänet tunnistaa silloin, kun parta on kasvanut pitkäksi.

– Nyt kun ei ole partaa eikä pitkää tukkaa, niin saa olla aika rauhassa.

Oppia maatilan töihin Youtubesta

Franzénin mukaan työt kotitilalla antavat tarvittavaa tasapainoa näyttelijän työhön.

– Se on tosi tärkeää, siksi varmaan maalla asunkin ja olen joka päivä tekemisissä luonnon kanssa. Se on ihanaa vastapainoa kaikelle tälle pörhellykselle ja matkustamiselle, mitä tässä ammatissa on.

Franzén kertoo joutuneensa opettelemaan paljon uutta kotitilaa pyörittäessä. Jotain oppia hänellä oli ennestään isovanhempien perunamaan kuokkimisesta, mutta nyt hän on ottanut modernit keinot käyttöön.

– Kyllä paljon on tullut Youtubesta katsottua niksejä ja kylän ihmisiltä kysyttyä neuvoja. Joskus he tulee ohikulkiessaan neuvomaan kysymättäkin, Franzén nauraa.

Suomalaisnäyttelijä on tämän vuoden aikana näytellyt kolmessa eri elokuvassa neljässä eri maassa. Matkapäiviä siis kertyy paljon. Kuka kotitilaa hoitaa sillä aikaa, kun Franzén on muilla mailla?

– Naapurin rouvan eläkkeellä oleva isä pitää hyvää huolta eläimistä ja kasveista, kun olemme matkoilla. Hän hoitaa sitä meidän poissaollessa, se on ihan hyvä järjestely.

Sadonkorjuu ja omavaraisuus ovat vahvasti läsnä myös Franzénin tuoreessa Hamsterit-elokuvassa, jonka on ohjannut Markku Pölönen. Elokuva on kuvattu Tampereen seudulla.

Pölönen ja Franzén ovat tuttu työpari jo vuoden 1998 elokuvasta Kuningasjätkä. Siitä lähtien Franzén on ollut mukana kaikissa Pölösen pitkissä elokuvissa. Näyttelijä luonnehtii Pölöstä sydänystäväkseen.

– Se [Kuningasjätkä] oli mun ensimmäinen pitkä elokuva. Olin mahtavassa opassa, Markun lämpimän sydämen valvonnassa. Sain tehdä aikamoisen hahmon, joka oli nuorelle näyttelijä mahtava paikka lyödä itsensä läpi ja se onnistui.

Katso koko Puoli seitsemän lähetys, jossa vieraana Peter Franzén.