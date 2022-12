Tällainen on Avatarin vuosia odotettu jatko-osa – Na'vin kieltä kehittänyt Seth Wright uskoo, että uudet fanit löytävät elokuvasarjan

Avatar: The Way of Water on teknisesti mykistävä elokuva. Sen budjetiksi on arvioitu jopa 400 miljoonaa dollaria.

Avatar: The Way of Water on visuaalisesti vangitseva spektaakkeli, jota kriitikot kutsuvat ohjaaja James Cameronin henkilökohtaisimmaksi elokuvaksi. Vain miljardituotot voivat tyydyttää tekijöitä.

Nì’i’a! Vihdoin!

Vuosia odotettu Avatar: The Way of Water saa ensi-iltansa huomenna keskiviikkona. Se on jatkoa James Cameronin ohjaamalle Avatarille, joka oli ilmestyessään vuonna 2009 täysin poikkeuksellinen elokuvatapaus.

Pandoran vehreään kuuhun sijoittunut tieteisseikkailu nosti erikoistehosteiden rimaa ja rikkoi ennätyksiä. Uudelleenjulkaisuineen Avatar on tuottanut valkokankailla yli 2,7 miljardia euroa. Se on enemmän kuin yksikään toinen elokuva.

Mutta kun katsojilta on vuosien mittaan kysytty heidän muistikuviaan Avatarista, tulokset ovat olleet laihoja. Siinä missä Marvelin supersankareita ja Tähtien sodan hahmoja on helppo nimetä, monet eivät muista yhtäkään Avatarin hahmoa nimeltä (siirryt toiseen palveluun).

Miten jostakin niin unohdettavasta tuli niin iso? Ja miten on mahdollista, että The Way of Waterista ennustetaan nyt vuoden isointa elokuvaa?

Soitimme yhdelle niistä harvoista, jotka eivät koskaan unohtaneet Avataria.

Jake (Sam Worthington) opettaa poikaansa Neteyamia (Jeremy Irwin) kalastamaan jousella. Kuva: 20th Century Studios

Kolme tuntia vieraalla planeetalla

Yhdysvaltalainen Seth Wright pyörittää Kelutral-nimistä Avatar-faniyhteisöä, joka keskittyy elokuvassa kuullun na'vi-kielen kehittämiseen ja opettamiseen. Kelutralin nimi tulee na'vien Kotipuusta.

Wright saattaa olla joillekin tuttu HBO Maxin dokumenttisarjasta How to With John Wilson. Siinä vieraillaan Kelutralin tilaisuudessa, jossa luennoidaan na'vin kielestä, keskustellaan Avatarin merkityksestä ja katsotaan elokuvaa 3D-kakkuloilla.

Tarjolla on sinisiä karkkeja, sinistä limpparia ja mustikoita. Osallistujia on kourallinen.

Wright näki Avatarin valkokankaalta 14-vuotiaana joulukuussa 2009. Pandora-kuu oli niin kutkuttava paikka, että sinne olisi halunnut jäädä asumaan.

Uneksijaksi itseään kuvaileva Wright kävi katsomassa Avatarin teatterissa vielä seitsemän kertaa uudestaan.

– Se oli ensimmäinen elokuva, jonka nähtyäni minusta tuntui aidosti siltä kuin olisin viettänyt kolme tuntia vieraalla planeetalla.

Seth Wright kävi katsomassa Avatarin valkokankaalta kahdeksaan otteeseen. Nyt hän puhuu sujuvasti na'via. Kuva: Seth Wright

”Tsun oeng pivlltxe nìNa’vi nì’aw”

Kerrataan Avatarin juoni lyhyesti. Jättiyritys louhii 2100-luvulla arvokasta älymetallia Pandoralla, jota asuttavat kolmimetriset ihmisenkaltaiset na'vit. Saadakseen planeetasta lisätietoa tieteilijät soluttautuvat na'vien joukkoon avatareiksi kutsutuilla lainakehoilla.

Yksi soluttautujista on merijalkaväen sotilas Jake Sully (Sam Worthington). Hän tutustuu ja rakastuu Neytiriin (Zoë Saldaña), eikä pian ole varma, haluaako enää palata.

Neytiri (Zoë Saldaña) ja Jake (Sam Worthington) olivat ensimmäisen Avatarin päähenkilöitä. Kuva: James Cameron

Avatarin nähtyään Seth Wright halusi uppoutua syvemmälle sen maailmaan. Se vaati vaivannäköä, sillä elokuvan ympärillä ei ollut samanlaista rikasta fanikulttuuria kuin vaikka Tähtien sodan kohdalla.

Hän löysi verkosta kaltaisiaan ja alkoi perehtyä na'vin kieleen. Valmista sanakirjaa tai kielioppia ei ollut, joten fanit kehittivät niitä elokuvassa kuultujen repliikkien pohjalta.

Apua tuli lingvisti Paul Frommerilta, joka oli aikanaan palkattu luomaan kielen perusteet Cameronin elokuvaan. Frommer laajensi kielioppia pisteeseen, jossa na'vi on nyt täysin toimiva kieli.

– Kielessä on noin 2300 juurisanaa. Niitä muuttamalla ja modifioimalla voit sanoa na'viksi aikalailla mitä tahansa, Wright sanoo.

Voisimmeko siis tehdä tämän haastattelun na'viksi?

– Srane, tsun oeng pivlltxe nìNa’vi nì’aw. (”Kyllä, voisimme puhua pelkästään na'via.”)

Pandora on Avatarin päähenkilö

Wright ei ihmettele, että monet katsojista ovat unohtaneet Avatarin hahmot. Hän myöntää, että hahmot ovat yksiulotteisia arkkityyppejä ja juoni kaavamainen.

Niitä kritisoivat keskittyvät hänen mielestään kuitenkin väärään asiaan.

– Muistitko sinä hahmojen nimet ennen kuin katsoit Avatarin uudestaan, Wright kysyy.

En, myönnän.

– Mutta muistitko Pandoran? Aivan.

Pandora on Wrightin mielestä Avatarin todellinen päähenkilö. Pandoraan hän rakastui vuonna 2009, ja Pandora on se, mikä on saanut hänet omistamaan ison osan elämästään Avatarille.

James Cameron työryhmineen näyttää ajattelevan samoin. The Way of Waterin trailereissa ei kerrota juonesta tai hahmoista juuri mitään. Tämä on isojen viihde-elokuvien kohdalla poikkeuksellista.

Pandoraa ja sen uusia vedenalaisia maailmoja sen sijaan esitellään huolella. Oletus on, että juuri ne tuovat katsojat huomisesta lähtien elokuvateattereihin.

James Cameronin ohjaama Titanic on kaikkien aikojen kolmanneksi tuottoisin elokuva. Kuva: SF Film Finland Oy

Cameron on aina ollut mestari elämysten luomisessa. Sellaisten kuin Terminator (1984) ja Terminator 2 (1991), Abyss – syvyys (1989) ja Titanic (1997). Elämyksiä mahdollistaakseen hän on vienyt eteenpäin tietokonetehosteita ja 3D- sekä liikkeenkaappausteknologiaa.

Kehitystyö on hidastanut elokuvien valmistumista. 2000-luvulla Cameronilta on tullut yksi pitkä fiktioelokuva, yksi dokumentti ja ja joitain tv-hankkeita.

Avatar: The Way of Waterin piti ilmestyä jo vuonna 2014, mutta projekti venyi ja vanui. Jatko-osien määrä paisui yhdestä neljään, ja Cameron tajusi vedenalaisten kohtausten vaativan teknologiaa, jota ei vielä ollut olemassa.

The Way of Waterin budjetiksi on arvioitu jopa 400 miljoonaa dollaria. Cameron on laskenut (siirryt toiseen palveluun), että elokuvan täytyy olla vähintään kaikkien aikojen neljänneksi tuottoisin elokuva, jotta se voisi tehdä voittoa.

Ensisignaalit ovat ainakin lupaavia.

”Cameronin herkin elokuva”

The Way of Waterille ennustetaan massiivista tulosta (siirryt toiseen palveluun) lippuluukuilla. Kriitikot ovat ylistäneet sitä maasta taivaisiin. The New York Timesin Bilge Ebiri kuvaili The Way of Wateria Cameronin herkimmäksi ja henkilökohtaisimmaksi elokuvaksi (siirryt toiseen palveluun).

Suomessa elokuva esitettiin toimittajille tiistaiaamuna 3D IMAX -näytöksessä.

Kyseessä on kolmetuntinen spektaakkeli, joka laajentaa ensimmäisessä osassa pedattua tarinaa uusiin suuntiin. Dialogi on yhä paikoin kliseistä, mutta Cameronin visuaalinen tarinankerronta on niin tehokasta, ettei se ehdi juuri haitata.

Sigourney Weaver näyttelee elokuvassa sekä tutkija Grace Augustinea että tämän tytärtä Kiriä. Kuva: Courtesy of 20th Century Studios

Teknisesti The Way of Water on uskomaton. Erikoistehosteet ovat hulppeita, digitaaliset hahmot liikkuvat realistisemmin kuin missään aiemmin. Elokuvaa esitetään perinteisen version lisäksi HFR-versiona, jossa yhteen sekuntiin mahtuu 24:n sijasta 48 kuvaa. Lopputulos on terävämpi, samanlainen kuin esimerkiksi urheilulähetyksissä.

Kuin työryhmänsä taidoilla leveilläkseen Cameron on roolittanut seitsemänkymppisen Sigourney Weaverin näyttelemään teini-ikäistä na'via. Hahmo näyttää nuorelta, mutta on samaan aikaan tunnistettavasti myös Weaver.

Juonesta ei tarvitse sanoa paljon, sillä paljon tärkeämpi on jälleen elokuvan maailma. Vedenalaiset kuvat luovat The Way of Waterille tunnistettavan, ykkösosasta erottuvan visuaalisen ilmeen.

The Way of Water on elokuva perheistä. Lisäksi se käsittelee Hollywood-elokuvaksi poikkeuksellisen suoraan eläinten oikeuksia. Planeetallamme elää älykkäitä lajeja, joita kohtelemme kaltoin. Cameron on ollut kymmenen vuotta vegaani.

Avatar: The Way of Water on edeltäjänsä tapaan kiinnostunut ympäristöön liittyvistä kysymyksistä. Isoon rooliin nousevat eläinten oikeudet. Kuva: © 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Uudet fanisukupolvet heräämässä

Avatar-fani Seth Wright arvioi, että na’via puhuu korkeintaan muutama kymmentä ihmistä. Faniyhteisö on pieni ennen kaikkea siksi, ettei heille ole yli vuosikymmeneen tarjottu juuri mitään sisältöä.

Nyt kuitenkin tapahtuu. Avatar-saagan kolmas elokuva on jo kuvattu, ja ensi-illaksi ilmoitettu joulu 2024. Nelososaakin on jo kuvattu. Cameronilla on suunnitelmia ainakin seiskaosaan asti.

Joko vuonna 2023 tai 2024 julkaistaan myös iso videopeli Avatar: Frontiers of Pandora.

Wright uskoo, että kokonaan uusi fanisukupolvi löytää pian Avatarin maailman. Kelutralin nettiyhteisön kävijämäärät ovat tänä syksynä moninkertaistuneet.

– Nyt kun lisää sisältöä on tulossa, ihmiset alkavat heräämään ja muistamaan, millainen kokemus Pandora on.