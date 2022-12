Rakennusfirma menetti töitä toimitusjohtajan viskottua kalusteita mereen – työntekijälle tilanne voisi olla eri

Tallink Siljalta porttikiellon saaneen toimitusjohtajan yritys on menettänyt urakoita kohun takia. Pirkanmaalaisen yrityksen toimitusjohtaja heitti sviitin kalusteita Itämereen ja latasi tästä videon Tiktokiin. Lisäksi seurue oli virtsannut laivan kiukaalle.

Kohu on johtanut siihen, että aliurakoitsijana toiminut firma on menettänyt töitä. Yle on vahvistanut asian luotettavasta lähteestä. Toimitusjohtaja ei vastaa Ylen kommenttipyyntöön.

Purkamisperustetta voi olla vaikea löytää

Vapaa-ajan juhlinta voi vaikuttaa monella tavalla työelämään.

Turun yliopiston työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen sanoo, että kohussa kyse on yrityksen kanssa tehdyistä sopimuksista. Paljon riippuu siitä, millainen sopimus on tehty ja onko siinä purkamispykälää.

Koskisen mukaan jo solmittuja sopimuksia voi olla vaikea purkaa.

– En osaa nähdä, mikä olisi tässä sopimuksen purkamisperuste, hän pohtii.

Purkamisperusteita ovat yleensä sovitun suorituksen viivästyminen ja erilaiset virheet suorituksessa. Vapaa-ajan sopimaton käytös ei liene Koskisen mukaan aiheuttanut tällaista. Sen sijaan tulevien sopimusten aikaansaamiseen mainehaitta voi olla isokin.

Työntekijän asema erilainen

Koskinen arvioi, että palkansaaja tuskin saisi tässä laivatapauksesta potkuja. Hän perustelee tätä sillä, että toimitusjohtaja kertoi porukan ottaneen yhdessä 12 tuntia ”kuppia”.

– Juhlissa tapahtuu raskaasti humalaisten toimesta aina jotain sopimatonta. Epäasiallista käyttäytymistä lieventää kuitenkin olennaisesti se, jos toimitusjohtaja on siinä mukana.

Työntekijältä ei voi odottaa parempaa käytöstä kuin pomolta. Sekin vaikuttaa, kuinka paljon yritys tarjoaa ilmaista juotavaa.

– Tarjottavaa pitäisi olla niin vähän, ettei siitä pitäisi tulla humalaan.

Jokainen irtisanominen on yksittäistapaus. Sitä arvioitaessa otetaan huomioon esimerkiksi, miten huono käytös vaikuttaa palkansaajan asiakkaisiin ja julkiseen kuvaan. Myös aikaisemmat varoitukset, työhistoria ja teon vakavuus painavat päätöksessä.

Vapaa-ajan sopimaton käytös voi oikeuttaa työsopimuksen päättämiseen.

– Jos esimerkiksi työntekijä tuomitaan varastamisesta tai syyllistymisestä kotiväkivaltaan, se on usein vähintään irtisanomisperuste.

