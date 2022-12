Kuka perii Ilkka Kanervan muhkean äänisaaliin? Tutkija toivoo, ettei kukaan ilmoittaudu manttelinperijäksi

Ensi keväänä Suomessa järjestetään poikkeukselliset eduskuntavaalit. Vuodesta 1975 asti kansanedustajana toiminut kokoomuksen Ilkka Kanerva ei ole enää ehdolla, sillä hän kuoli viime huhtikuussa.

– Kyllä tämä kokoomukselle suuri menetys on. Koko kokoomuksen eduskuntaryhmästä Kanerva olisi ollut yksi takuuvarmimpia valituksi tulevia, sanoo Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja, apulaisprofessori Markku Jokisipilä.

Yksi ensi huhtikuun 2. päivänä järjestettävien eduskuntavaalien (siirryt toiseen palveluun) ympärillä pyörivistä kysymyksistä on ollut, kuka perii Ilkka Kanervan äänet? Pysyvätkö ne kokoomuksella, vai meneekö osa niistä muille puolueille.

– Se mahdollisuus tässä on, koska Kanervalla oli poikkeuksellinen kyky kohdata ihmisiä. Hän tunsi aivan valtavan määrän, varmasti tuhansia ihmisiä.

Ilkka Kanerva oli Suomen pitkäaikaisin kansanedustaja. Hän meni läpi peräkkäin 12 eduskuntavaaleissa ja istui eduskunnassa yhteensä 47 vuotta.

Äänien keräämisessä iso työ

Viime eduskuntavaaleissa Ilkka Kanerva sai 7 350 ääntä ja oli kokoomuksen toiseksi suosituin kansanedustaja Varsinais-Suomessa puolueen puheenjohtajan Petteri Orpon jälkeen.

Politiikan tutkija Markku Jokisipilän mukaan kokoomuksella on iso työ saada pidettyä Kanervan äänet.

– Jos katsoo näitä Kanervan tämän vuosituhannen vaalituloksia, niin siellä on tullut huonoinakin vaalikertoina vähintään 5 000 ääntä. Sitten on menty lähelle 10 000 parhaimmillaan. Se on iso lovi äänisaaliiseen.

Jokipilän mukaan on vaikea arvioida, miten Kanervaa aiemmin vaaleissa äänestäneet aikovat toimia ensi kevään eduskuntavaaleissa. Kanervaa äänestivät niin vaaleissa ensi kertaa äänestäneet, kuin ikäihmisetkin – jopa yli puoluerajojen.

– Nimenomaan sen takia sitä on vaikea sanoa, koska häntä äänestäneissä on miehiä, naisia, nuoria ja vanhoja ja monenlaisilla yhteiskunnallisilla näkemyksillä varustettuja.

Markku Jokisipilän mielestä Ilkka Kanerva oli monella tapaa ainutlaatuinen politiikko, jolta monella ehdokkaalla olisi paljon opittavaa. Kuva: Hannu Vähämäki / Yle

Markku Jokisipilä ei suosittele kenellekään Kanervan manttelinperijäksi ilmoittautumista. Kanervan nimellä ratsastaminen voisi koitua ehdokkaan kohtaloksi.

– Uskon, että tässä ainakin toistaiseksi yritetään ihan omilla ansioilla mennä, ja annetaan Iken levätä rauhassa.

Sosiaalisissa taidoissa muita edellä

Markku Jokisipilän mukaan Ilkka Kanerva oli sosiaalisilta taidoiltaan piirun verran muita edellä. Muilla ehdokkailla olisi häneltä paljon opittavaa.

– Hän oli ilmiömäinen siinä, että kun hän Turun kauppatorillakin käveli, hänellä oli aina aikaa morjestaa ja jutella. Hän muisti ihmisten kesämökkipaikat ja koirien nimet. Varsinais-Suomessa on paljon ihmisiä, joille Ilkka Kanerva oli se tutuin kansanedustaja.

Kokoomuksella on tällä hetkellä Varsinais-Suomessa neljä kansanedustajaa. Vaikka yksi runsaasti ääniä kerännyt onkin joukosta poissa, Jokisipilä uskoo, että kokoomus pitää vähintään nykyiset paikkansa tulevissa vaaleissa.

– Kokoomus on gallup-johdossa ja Varsinais-Suomi on perinteisesti ollut heille vahvin vaalipiiri. Aika lailla turvallisin mielin he täältä saavat vaaleihin lähteä. Tuo neljä paikkaa tulee, ja uskoakseni tavoitteena on saada yksi lisäpaikka täältä.

