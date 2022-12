Töölön sairaalan leikkaukset peruttiin loppuviikoksi ja niitä perutaan vielä lisää – ”Olemme kuin suuronnettomuustilanteessa”, sanoo HUS-johtaja

Tilanne HUSin päivystyksissä on hyvin vaikea.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin päivystykset ovat täynnä potilaita, jotka odottavat osastolle pääsyä.

– Potilaita on niin paljon, että meillä on vaikeuksia löytää jokaiseen päivystykseen päivittäin saapuvalle, noin 150 uudelle päivytyspotilaalle paikkaa, HUS Akuutin toimialajohtaja Maaret Castrén kertoo Ylelle.

Päivystyspaikat ovat täynnä Jorvin, Peijaksen, Hyvinkään ja Töölön sairaaloissa. Töölön sairaalan kiireettömät leikkaukset on peruttu loppuviikolta, ja leikkauksia tullaan perumaan lisää.

– Tilanne on potilaiden kannalta todella ikävä, ja me emme voi taata heille päivystyksissä sitä laadukasta ja parasta hoitoa, jota me haluaisimme heille antaa.

Ruuhkautumisen juurisyy on Castrénin mukaan hoitajapulassa. Kotisairaanhoito ja perussairaanhoito eivät toimi, kun tekijöitä ei ole.

– Erikoissairaanhoidon osastoilla makaa potilaita, jotka ovat odottaneet pitkään pääsyä perusterveydenhuollon vuodeosastoille.

– Me olemme vähän kuin suuronnettomuustilanteessa. Työvoima ei oikein vastaa potilasmäärää meidän päivystyksissä.

Castrénin mukaan ihmisten pitäisi nyt pyrkiä välttämään sairaalaan joutumista. Hän kuitenkin vakuuttaa, että kriittistä hoitoa vaativat hoidetaan.

– Toivomme ymmärrystä. Me emme voi päivytyksessä muuttua vuodepaikoiksi. Emmekä me osaa kertoa potilaille, milloin he pääsevät eteenpäin. Kärsivällisyyttä vaaditaan.

Juttua päivitetään.