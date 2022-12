HK-Scan myy Baltian-liiketoimintansa virolaiselle yritykselle

HKScanin pääkonttori on Turussa. Kuvituskuva.

Elintarvikeyhtiö HK-Scan on toiminut Baltiassa vuodesta 1998 asti.

Elintarvikeyhtiö HK-Scan myy Baltian tytäryhtiöidensä AS HKScan Estonian, AS HKScan Latvian ja UAB HKScan Lietuvan virolaiselle AS Maag Gruppille.

Velaton kauppahinta on yrityksen tiedotteen mukaan 90 miljoonaa euroa, josta 20 miljoonan euron osuus on ehdollinen erikseen määritellyn kaupan kohteena olevan lihaliiketoiminnan ja Maag Gruppin Baltian lihaliiketoiminnan seuraavien vuosien yhteenlasketulle tulokselle. Kiinteästä 70 miljoonan euron kauppahinnasta 55 miljoonaa euroa maksetaan yrityskaupan toteuttamisen yhteydessä ja loput seuraavan kolmen vuoden aikana.

– Baltian liiketoimintojen myynti parantaa HKScanin kannattavuutta ja vahvistaa tasetta. Lisäksi myynti edistää mahdollisuuksiamme parantaa tuotannollista tehokkuuttamme ja toteuttaa pitkän aikavälin strategiaamme, jonka tavoitteena on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi, sanoo HKScanin vt. toimitusjohtaja Juha Ruohola tiedotteessa.

Yrityskauppa muuttaa HKScanin rakennetta ja taloudellisia tunnuslukuja. Baltian liiketoiminta siirretään lopetettuihin toimintoihin HKScanin vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Yrityskaupan seurauksena konsernin vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan laskevan noin 210 miljoonaa euroa, liiketuloksen paranevan noin 26 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan noin 11 miljoonaa euroa.

Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2023 toisella puoliskolla ja sen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää Virossa ja Latviassa. HKScanin Baltian tytäryhtiöiden liiketoiminnot sekä henkilöstö siirtyvät uudelle omistajalle vasta kaupan toteuttamisen yhteydessä.

Baltian liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2021 oli 170 miljoonaa euroa, liiketulos -5,4 miljoonaa euroa. Henkilöstöä kolmessa maassa on keskimäärin noin 1 500. HKScan on toiminut Baltiassa kesästä 1998 asti, kertoo yritys tiedotteessaan.