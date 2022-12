Joulua edeltävä viikonloppu on Rovaniemellä talven kiireisintä aikaa – tonttuoppaat virittävät turistit tunnelmaan jo lentokentällä

Rovaniemen lentokentällä eletään vuoden kiireisintä aikaa.

Euroopan reittilentoja tulee useista eri kohteista, ja keskiviikon ruuhkaisimman tunnin aikana kentälle laskeutuu kolme konetta.

– Tämä on hyvin kiireinen päivä, mutta ei vielä kiireisin, Rovaniemen lentoaseman päällikkö Johan Juujärvi kertoo.

Juujärven mukaan tuleva joulua edeltävä viikonloppu on perinteisesti lentokentällä sesongin ruuhkaisin hetki.

Keskiviikkona Rovaniemen lentokentältä lähtee kaikkiaan 19 lentoa, joista 13 lentää muualle kuin Helsinkiin. Vain kuusi lennoista on tilauslentoja, eli reittilennot tuovat suurimman osan joulumatkailijoista.

Tonttuopas huolehtii bussillisesta jouluvieraita

Opas Minna Tuomenharju on lentokentällä ottamassa vastaan saapuvia matkailijoita. Hetki sitten hän sanoi heipat edelliselle ryhmälle, joka viipyi kaupungissa viisi päivää.

– Tässä välissä kävimme touhuilemassa kaikkia ihania joulujuttuja. Vieraat kävivät huskyajelulla, näkivät poroja ja tietenkin tapasivat joulupukin, Tuomenharju kertoo.

Tontuksi pukeutunut matkaopas Minna Tuomenharju huolehtii kerrallaan bussillisesta matkailijoita. Vieraat ovat pääasiassa lapsiperheitä. Kuva: Raimo Torikka

Viiden päivän Lapin vierailun aikataulu on huolellisesti suunniteltu ja siinä pysytään tonttuoppaan johdolla tiukasti huumorin ja leikin keinoin.

– Jos he ovat minuutin myöhässä, he saavat tulla laulamaan bussin mikkiin. Jos he ovat kaksi minuuttia myöhässä, niin laulamaan ja tanssimaan. Jos kolme minuuttia, niin sitten voi laulaa ja tanssia mielin määrin, mutta bussi on jo lähtenyt, Tuomenharju sanoo.

Lapin talvimatkailun odotetaan rikkovan tänä vuonna ennätyksiä. Jo marraskuussa Rovaniemen kärkikohteissa oli melkein 10 000 kävijää enemmän kuin samaan aikaan ennätysvuonna 2019.

Katso keskiviikkoaamun suora lähetys Rovaniemen lentoasemalta. Toimittajana on Raimo Torikka.

