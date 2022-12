Tampereella noin kymmenen prosenttia keskustan liiketiloista on tyhjillään – elinvoimamittauksessa se on Suomen kärkikastia

Tampereen keskustan elinvoima on heikentynyt hiukan tänä vuonna, mutta valtakunnallisessa vertailussa Tampere pärjää edelleen hyvin.

Lauantaisin avoinna olevien liikkeiden väheneminen nakersi Tampereen elinvoimalukua. Keskustan tyhjien liiketilojen määrä on puolessa vuodessa kasvanut viidellä.

Tampereen keskustassa on nyt hieman enemmän tyhjiä liiketiloja ja vähemmän lauantaisin palvelevia liikkeitä kuin puoli vuotta sitten.

Tampereen EKK-elinvoimaluku on tuoreen mittauksen mukaan nyt 3,445, kun se keväällä oli 3,547. Luku saadaan mittaamalla liiketilojen käyttöä. Mitä vähemmän tyhjiä liiketiloja on suhteessa asukaslukuun ja mitä enemmän keskustasta löytyy lauantaisin palvelevia kauppoja ja ravintoloita, sitä korkeamman elinvoimaluvun kaupunki saa.

Tampereen elinvoimaluvun pudotusta selittääkin lauantaisin palvelevien liikkeiden vähentyminen. Lauantaisin avoinna olevia kauppoja ja ravintoloita on 18 vähemmän kuin viime keväällä.

Tampereen keskustan tyhjien liiketilojen määrä on puolessa vuodessa kasvanut viidellä. Liiketiloja on keskustassa tyhjillään nyt 162. Se on 9,72 prosenttia kaikista keskustan liiketiloista.

Valtakunnallinen keskusta-alueiden tyhjien liiketilojen keskiarvo oli viime keväänä mitattuna 11,4 prosenttia.

Tampereella tiloja on tyhjentynyt hiljattain etenkin rautatieaseman alikulkutunnelissa. Vapaita tiloja löytyy myös saneerauksesta valmistuneen Tullintorin kauppakeskuksesta.

Tampereen keskustassa lauantaisin palvelevien kauppojen osuus laski ravintoloita enemmän. Kauppojen määrä väheni kuudellatoista, kun ravintoloiden määrä putosi vain kahdella. Ravintoloiden osuus lauantaisin palvelevista liikkeistä onkin nyt ennätystasolla. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Elinvoimalaskelmaa tekevän Salokorpi oy:n keskusta-asiantuntija Martti Wilhelmsin mukaan tyhjien liiketilojen määrä ei ole kasvanut Tampereella hälyttävästi. Vuodesta 2019 tyhjien liiketilojen määrä on jopa vähentynyt keskustassa 21:llä.

Mutta kuinka huolissaan keskustan elinvoiman loivasta heikentymisestä tulisi olla?

Wilhelmsin mukaan Tampere on pärjännyt valtakunnallisessa vertailussa varsin hyvin.

– Tampereella ratikan tulo ja Hämeenkadun valmistuminen on pystynyt nostamaan keskustan vetovoimaa, hän arvioi.

Yle kertoi viime viikolla, että Tampereen keskustan käyntimäärät ovat palautuneet Helsinkiä paremmin koronan aiheuttamasta laskusta.

Huolta herättää inflaatio ja energiakriisin aiheuttama ostovoiman heikkeneminen.

– Myös energialaskun myötä kasvavat kiinteistönhoitokulut vaikuttavat vuokriin ja sitä kautta myös kivijalkakauppojen talouteen. Olen erittäin huolissani tulevaisuudessa siitä, miten inflaatio ja energiakriisi vaikuttavat keskustojen elinvoimaan, Martti Wilhelms sanoo.

Tampereen kävijämäärät palautuivat koronasta Helsinkiäkin paremmin. Hämeenkadun yrittäjät kertovat, kuinka muutos näkyy heillä. Video: toimittaja Oskari Räisänen, kuvaus Marko Melto / Yle

Valtakunnallisesti Tampere on edelleen ykköskaupunkeja

Elinvoimaa mitataan Elävät kaupunkikeskustat (EKK) ry:n menetelmällä vuosittain 40:ssä kaupungissa. Tampereella tutkimus suoritetaan kahdesti vuodessa. Tampereen keskustassa kartoitettiin tänä syksynä yhteensä 1660 liiketilaa niiden käytön mukaan.

Valtakunnallisessa tarkastelussa selviää, että kauppojen osuus kaupunkien keskustoissa on vuosittain vähentynyt, kun tyhjien liiketilojen osuus on samaan aikaan kasvanut.

Keskustojen elinvoiman laskuun vaikutusta on ollut kulutuskäyttäytymisen muutoksella, verkkokaupan kasvulla ja koronapandemian tuomilla muutoksilla, kuten etätyön lisääntymisellä.

Keskustojen välisessä tarkastelussa Tampereen keskustassa lauantaisin palvelevien kauppojen osuus liiketiloista on tällä hetkellä maan kolmanneksi korkein (34 prosenttia). Edellä ovat Helsinki ja Turku.

Ravintoloiden osuus lauantaisin palvelevista liiketiloista on puolestaan maan korkein 22,2 prosentilla. Ravintolat muodostavat nyt 39,2 prosenttia lauantaisin palvelevista liikkeistä.

