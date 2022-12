Ylen pääkonttori muuttui miljoona-asunnoiksi – ennen Kesäkadulla paloi tupakka, nyt rakennusta markkinoidaan Suomen hienompana asuintalona

Valtava ala-aula kalkkikivilattioineen ja design-valaisimineen tuo mieleen hotellin. Tämä Helsingin kantakaupungissa kivenheiton päässä merenrannasta sijaitseva Töölön Kesäkatu on kuitenkin ihan tavallinen asuintalo.

Tai tavallinen ja tavallinen. Kesäkadun asukkaiden yhteiskäytössä on muun muassa hulppea kylpylä, yhteiskäyttöauto, verstas, kuntosali ja autonpesupaikka. Rakennuksessa on yhteensä 146 asuntoa, joista kolmannes on yli miljoonan euron arvoisia. Pienin asunto on 38-neliöinen ja suurin 221-neliöinen.

Lisäksi talolla on varsin mielenkiintoinen historia.

Talosta löytyi työpaikka ja rakkaus

Toimittaja Tiina von Martens kiinnittää ensimmäisenä huomiota ala-aulan penkkeihin ja valaisimiin. Ne tuovat mieleen muistoja 30 vuoden takaa, jolloin Kesäkatu toimi vielä Ylen päätoimipisteenä Helsingissä.

– Tässä alakerroksessa oli ruokala, jonne tultiin usein jatkamaan aamukokouksia. Siihen aikaan tupakkaa poltettiin joka paikassa, jopa studioissa, von Martens muistelee.

Ylen henkilöstöä syömässä ala-aulan ruokasalissa vuonna 1991. Kuva: Kalevi Rytkölä / Yle kuvapalvelu

Kesäkatu valmistui Yleisradion pääkonttoriksi vuonna 1968. Tarve oli ilmeinen, sillä Ylen toiminta laajeni 1950- ja 1960-luvuilla nopeasti ja se oli joutunut jakamaan toimintojaan pienempiin tiloihin ympäri Helsinkiä.

Tiina von Martens on työskennellyt Ylellä 1990-luvun alusta. Ensimmäinen työpaikka oli Kesäkadulla, jonka porraskäytävä näyttää pääosin samalta kuin 30 vuotta sitten. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

1970-luvun puolivälissä Kesäkadulla aloitti toimintansa Pohjoismaiden ensimmäinen alueradio, pääkaupunkiseudulla kuulunut Ylen aikainen sekä sen ruotsinkielinen vastinpari Radio Mellannyland.

– Me tehtiin Melliksen kanssa hyvin tiivistä yhteistyötä, von Martens muistelee.

Jopa niin tiivistä, että yhteistyö jatkui työpaikan ulkopuolelle asti. Kesäkadulla Radio Mellannylandissa työskennelleestä Staffan von Martensista tuli Tiinan puoliso.

Paljon uutta, vähän myös vanhaa

Rakennuksen alakerran länsipäähän on rakennettu asukkaiden yhteiskäytössä oleva kylpylä, johon kuuluu naisten ja miesten saunat, höyrysauna, elämyssuihku, uima-allas, kylmäallas sekä ulkoterassi. Hulppea kylpylä saa von Martensin muistot pintaan.

– Tämä on hauskaa, koska tein täällä aikanaan radioon ohjelmaa, jonka nimi oli Kesäkadun kylpylä! Keksin sen nimen itse, ja siksi tämä lämmittää mieltä.

Luksustalon asukkaille on rakennettu yhteiskäyttöiset kylpylätilat. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

Ylen entiseen pääkonttoriin Kesäkadulle on remontoitu 146 asuntoa. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

Valtava saneerausurakka, jossa entinen toimistotalo kunnostettiin luksusasunnoiksi, alkoi vuonna 2018. Ensimmäiset asukkaat muuttivat rakennukseen tällä viikolla. Uudistuksen toteuttanut Auratum Asunnot markkinoi kokonaisuutta Suomen hienoimmaksi asuintaloksi.

Auratum Asuntojen asuntopalvelujohtajan Minna Fontellin mukaan asuntokokonaisuuden keskeisiä määrittäjiä ovat olleet laatu sekä erilaiset yhteisölliset elementit. Asukkaiden toiveiden perusteella talossa on jopa oma postipakettiautomaatti.

Järeä saneeraus, jossa valtava rakennus muutettiin toimitiloista asuinnoiksi, on laittanut kokonaisuuden monilta osin uuteen uskoon. Paljon vanhaakin on silti jäljellä: esimerkiksi aulatiloja koristavat sisustusarkkitehti Leena Kolisen suunnittelemat sohvat ja valaisimet ovat suojeltuja.

– Talossa on paljon suojeltuja yksityiskohtia, mutta niistä yksikään ei haitannut uuden kokonaisuuden toteuttamista, enemminkin päinvastoin. Täällä voi aistia Ylen henkeä edelleen, Fontell sanoo.

Ylen aikaisen studion tarkkaamossa tammikuussa 1977 toimittaja Reijo Suojanen ja äänitarkkailija Kaija Kurki. Studiossa toimittajat Pirkko Peltonen ja Olli Ihamäki. Kuva: Leif Öster / Yle kuvapalvelu

Julkisivussa näkyvin muutos entiseen ovat parvekkeet. Fontellin mukaan lupa parvekkeiden rakentamiselle oli käytännössä ehto koko muutossaneerauksen toteuttamiselle. Nyt kaikissa talon asunnoissa on parvekkeet, joissakin jopa kaksi.

Yle keskitti kaikki Helsingin-toimintonsa Pasilaan vuonna 1993, kun Iso Paja valmistui. Kesäkadulle asettui Vesi- ja ympäristöhallitus, josta tuli sittemmin Suomen ympäristökeskus eli SYKE.

Suomen ympäristökeskus puolestaan muutti vuoden 2018 loppupuolella Töölöstä nykyisiin tiloihinsa Viikkiin, jonka jälkeen alkoi rakennuksen muokkaaminen asuinkäyttöön.

Toimittaja Tiina von Martens lähdössä työkeikalle Ylen Kesäkadun toimitiloissa 1990-luvulla. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

Kuuntele, millaista toimittajan työ Ylen Kesäkadulla oli 1990-luvulla.

Voit keskustella aiheesta 19.12.2022 kello 23:een saakka.