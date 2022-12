Päivystyksessä oli hetken nolla sänkyä vapaana, toinen potilas odotti petiä ambulanssissa: ylilääkärin mukaan TAYSin tilanne pahempi kuin koskaan

Tiistaina Tampereen yliopistollisen sairaalan TAYSin päivystyksessä Acutassa oli hetken aikaa nolla sänkyä vapaana.

Acutan vastuualuejohtaja, ylilääkäri Mikko Franssila huokaisee, että onneksi juuri sillä hetkellä ei tullut uutta sänkypaikkaa tarvitsevaa potilasta. Normaalisti uusia potilaita tulee tunnissa 20.

Yhtenä toisena päivänä yksi potilas joutui odottamaan ambulanssissa sisällä, että hänelle saatiin monitoripaikka.

Yle on uutisoinut Helsingin ja Uudenmaan päivystyskriisistä. Päivystysongelmien kriisi näkyy myös Pirkanmaalla.

– Tilanne on varmaan pahin sairaalan historiassa. Ei ole helppoja päiviä ollut, Franssila kuvaa.

Acutassa on aamulla jo 20-40 potilasta odottamassa. Ruuhkat eivät koske vain iltoja ja viikonloppuja.

Kädestä suuhun

Acutassa on ollut usein alle viisi vapaata sänkypaikkaa, vaikka yhteensä sänkyjä on 65.

– Puolenpäivän jälkeen eletään kädestä suuhun. Kun yksi potilas lähtee, toinen tulee tilalle, Franssila sanoo.

Tilanne on ollut paha jo kesästä 2021, mutta nyt se on vaikeutunut.

Yhteensä Acutassa käy noin 240 potilasta päivässä.

TAYS tiedotti ruuhkista keskiviikkona myös Twitterissä. Tviitissä sairaala kehottaa soittamaan numeroon 116117 ennen Acutaan tuloa.

Jatkohoitopaikkojen puute ja hoitajapula pahentavat

Franssilan mukaan Acuta selviäisi, jos se saisi keskittyä perustehtäväänsä. Nyt kuitenkin potilaspaikat täyttyvät nopeasti, sillä potilaita ei saada siirrettyä jatkohoitoon palveluiden vähyyden takia.

Jos vanhus asuu kotona, ei tarvitse olla Franssilan mukaan iso vaiva, ettei kotihoito kolmesti päivässä enää riitä. Jos muuta hoitoa ei ole, potilas tulee Acutaan.

Tilanteen odotetaan pahenevan jouluna, sillä hoitajapula sulkee vuodeosastoja sijaispulan vuoksi.

– Influenssa nostaa päätään ja liukkaat kelit ovat tulossa. Tämä voi olla potilasturvallisuusriski.

Pirkanmaalla päivystystä on ympärivuorokautisesti vain Acutassa ja TAYS Valkeakoskella. Siksi ambulansseja ei käännytetä muihin sairaaloihin. Kiireelliset tilanteet on tähän mennessä voitu hoitaa. Joitakin potilaita on jouduttu käännyttämään takaisin omaan terveyskeskukseen, elleivät he ole tarvinneet sairaalahoitoa.

– Joudumme tekemään linjauksia, joita normaalisti ei tehtäisi, Franssila pahoittelee.

