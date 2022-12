Kari Hotakainen törmäsi nuorena kirjoittamiinsa runoihin rock-levyn sanoituksissa – näin hän kuvailee vanhaa tuotantoaan

Kirjailija Kari Hotakaisen palkintokaappi pullistelee kirjallisista ansioista saaduista tunnustuksista. Tiistaina Hotakainen pokkasi jälleen yhden merkittävän tunnustuksen: kirjallisuuden valtionpalkinnon.

Palkintoperustelujen mukaan Hotakainen on 40-vuotisen kirjailijanuransa aikana rakentanut omintakeisen tyylin, jolle on ominaista hätkähdyttävät kielikuvat, aforistinen lause sekä koomisen ja vakavan limittäminen.

Kirjailija pohti omaa tekemistään takuuvarmaan hotakaistyyliin Ylen aamussa keskiviikkona.

– Omat kirjathan eivät ole terveellistä luettavaa kirjailijalle. Siinä huomaa kaikki noloudet ja mokat, mitä on tehnyt. Luen mieluiten kollegojen kirjoja.

Hotakaisen vanhoja runoja päätyi lyriikoiksi blues-rockiin

Lukeva yleisö ja palkintolautakunnat ovat löytäneet Hotakaisen teokset, mutta kirjailija ei omien sanojensa mukaan palaa omiin teksteihinsä. Niiltä on kuitenkin vaikea välttyä.

Hämeenlinnalainen muusikko Petri Keinonen on julkaissut levyn, jonka kappaleissa on käytetty sanoituksena runoja Kari Hotakaisen runokokoelmasta Kalikkakasa.

– Kun kuuntelee niitä biisejä, niin joskus tulee mieleen, että kukahan on kirjoittanut tämän tekstin. Että “onpa hassu teksti”. Ja sitten tajuaa, että nehän onkin mun. On unohtanut täysin, mitä on kirjoittanut aikaisemmin, Hotakainen sanoo.

Miltä se 25-vuotias Kari Hotakainen runoilijana oikein kuulosti?

– Kuulosti aika rehvakkaalta, vähän hassulta ja ehkä vähän överiltä, kaikin puolin. Hauska mies varmaan ollut, mutta en halua tutustua, Hotakainen veistelee.

Kari Hotakaiselle on aiemmin myönnetty muun muassa Finlandia-, Pro Finlandia-, Runeberg-, Topelius- ja Kalevi Jäntin -palkinnot.