Tanska saa poikkeuksellisen sinipunahallituksen – vaalien päävastustajat kumppaneiksi

Tanskassa hallitusneuvottelija ja edellisen hallituksen pääministeri Mette Frederiksen on saanut koottua harvinaisen sinipunahallituksen. Frederiksen on ilmoittanut hallitussovun syntymisestä kuningatar Margarethelle.

Hallitusneuvottelut kestivät tanskalaisittain poikkeuksellisen kauan, 43 päivää. Tanskan radiolla on ollut nettisivuillaan laskuri, joka on laskenut aikaa, jolloin maa on ollut ilman hallitusta.

Tuloksena on erikoinen hallituskoostumus. Pääministerin paikan saa suurin puolue, Frederiksenin johtamat sosiaalidemokraatit. Molemmat hallituskumppanit edustavat Tanskan porvariblokkia.

Liberaali Venstre -puolue ja sen puheenjohtaja Jakob Ellemann-Jensen julistivat vaalikampanjassaan sosiaalidemokraatit päävastustajakseen. Hallitukseen nousee myös uusi Maltilliset-puolue (tansk. Moderaterne), jonka johtaja on aiemmin Venstressä toiminut Lars Løkke Rasmussen. Hän on sanonut haluavansa olla ”silta” oikeiston ja vasemmiston välissä.

Mette Frederiksen Kuva: Liselotte Sabroe / AFP

Tuleva pääministeri Mette Frederiksen on todennut, että tuleva hallitus joutuu tekemään paljon kompromisseja, mutta niitä tehdään, jotta Tanska selviää poikkeuksellisen hankalasta tilanteesta. Tanskaakin vaivaa raju hintojen nousu, jonka taustalla on suurelta osin Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.

Tanskassa on viimeksi ollut oikeisto-vasemmisto-jaon ylittävä hallitus vuonna 1993. Tuo hallitus on myös ollut maan viimeisin enemmistöhallitus, kertoo Tanskan Radio DR (siirryt toiseen palveluun).

Äärioikeistolla on ollut viime aikoina suuri vaikutus Tanskan politiikkaan. Marraskuun vaaleissa kolme oikeistopolulististista puoluetta kärsivät tappion ja saivat vain 14,4 prosenttia äänistä.

Lähde: AFP