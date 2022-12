Julia Thurénin kolumni: Tarkoitus ei ole loukata, mutta ei kiitos muovikrääsää

Kolumni Kolumneja kirjoittaa laaja joukko Ylen ulkopuolisia tekijöitä. Lue kolumneja

Kuuntele kolumneja Yle Areenassa

Joulu se tulla jollottaa, ja joulupöydässä on tarjolla herkullinen kattaus sukupolvien välisiä arvoristiriitoja. Yksi jokavuotinen hankaluus on joululahjat.

Näen kiinalaisen tehtaan ja pitkän logistiikkaketjun, millä lelut on tänne toimitettu.

Homma on nimittäin sellainen, että kun päähän on kerran asettunut kulutuskriittiset silmälasit, moni asia alkaa näyttää irvokkaalta, eikä paluuta ole. Tässä perusesimerkki: Isovanhemmat ovat ostaneet lapselle kasan erinäisiä muovisia leluja, joita sitten aattoiltana revitään paketista yksi toisensa jälkeen.

Paketteja avatessa…

Lapsi näkee ihania uusia esineitä. Uutta, kiiltävää, isoa, enemmän, minulle, jee!

Isovanhempi näkee lapsen riemun, jonka hän on lapselle tuottanut. Lahja on rakkaudenosoitus, minä pidän sinusta ja haluan näyttää sen tällä totutulla tavalla.

Minä näen kyllä lapsen riemun ja isovanhemman lapsen riemusta aiheutuvan riemun. Mutta näen samalla myös öljyesiintymän ja massiiviset kaivokset, jotka tarvitaan, jotta näihin soiviin peleihin saataisiin raaka-aineet. Näen kiinalaisen tehtaan ja pitkän logistiikkaketjun, millä lelut on tänne toimitettu.

Ennen kaikkea näen, miten lapsi leikkii ehkä kaksi kertaa noilla satunnaisilla härpäkkeillä. Sen jälkeen lelut seilaavat meidän pikkukotimme lattioilla kuukausitolkulla. Sitten jonain päivänä jaksan roudata ne Kyläsaaren kierrätyskeskukseen tuntien huonoa omaatuntoa siitä, että laitan ongelman kiertämään. Sillä niin minulle monet esineet nykyään näyttäytyvät: ongelmina.

Koen syyllisyyttä ja vastuuta niistä kaikista esineistä, joita meidän kotiimme ajautuu, ja joista yritän hankkiutua aika ajoin eroon. (Pikaruokaloiden pienet muoviset leikkimiskelvottomat mutta himottavat lelut – niille on luultavasti yksi kerros Danten helvetissä.)

Lisäksi näen, miten tätä “koko ajan uutta kamaa minulle” -kertakäyttökulttuuria yritetään juurruttaa lapseeni, vaikka nyt pitäisi olla kaikilla medialukutaitoisilla jo tiedossa, että tämä tällainen sekopäinen kulutusbakkanaali on tullut ajat sitten tiensä päähän.

Normi siitä, että uusi on parempi kuin käytetty, istuu tiukassa.

No niin, sellainen purkaus. En haluaisi olla tällainen ilonpilaaja, mutta kun uusien tavaroiden ilo on pilattu minulta.

Vaatii valtavasti tunnetyötä ja muiden loukattujen tunteiden kannattelua yrittää muuttaa totuttuja normeja ja pyytää läheisiä kunnioittamaan omia arvoja. Ajaudun äkkiä hankalan ihmisen rooliin, kun pyrin selittämään toiselle, että ihan oikeasti arvostan käytettyä tai aineetonta lahjaa enemmän kuin uutta kamaa.

Monen on vaikea ymmärtää tätä, sillä normi siitä, että uusi on parempi kuin käytetty, istuu niin tiukassa. Vaikkapa 1960-luvulla syntyneiden sukupolvi on vielä elänyt tavaraniukkuuden aikaa. Meikä-milleniaali ei todellakaan.

Tällaista tunnetyötä moni ympäristö- ja ilmastoasioihin herännyt joutuu tekemään jatkuvasti. Psykologi Edmund J Bourne on puhunut niin sanotuista jämäkkyysoikeuksista, joista luettelen nyt muutaman. Nämä kannattaa pitää mielessä, kun käy lahjakeskusteluja suvun kanssa:

Minulla on oikeus toimia omien arvojeni mukaan. Minulla on oikeus olla selittelemättä tai puolustelematta käytöstäni. Minulla on oikeus vastata kieltävästi pyyntöihin, joita en voi toteuttaa. Minulla on oikeus muuttaa mieltäni. Minulla on oikeus olla epätäydellinen ja tehdä virheitä.

Ei lahjoista tietenkään kannata tehdä kynnyskysymystä tai herättää ilmiriitaa, mutta asiasta pitäisi voida neuvotella ystävälliseen sävyyn. Isovanhempien pitäisi kunnioittaa lasten toiveita.

Ja kyllä, toki minäkin ostan uusia luonnonvaroja kuluttavia ja päästöjä tuottavia esineitä lapsilleni joululahjaksi. Mutta selkein säännöin: lapselle vain hyvin harkittu lahja, sellainen josta tietää, että tämän parissa vietetään aikaa ja jonka lapsi todella haluaa.

Kulttuuri voi kuitenkin muuttua, nopeastikin.

Meidän perheessä joululahjoista on keskusteltu jo monta vuotta, välillä kivuliaasti. Pikkuhiljaa olemme päässeet sellaiseen pisteeseen, että lelut hankitaan enimmäkseen käytettyinä, eivätkä kaikki hanki kaikille lahjoja, vaan jokainen hankkii yhdelle lapselle.

Äitini ilmoitti jo hyvissä ajoin vievänsä meidän lapset, eli serkuskatraan, joululahjaksi kiipeilemään – erinomainen aineeton lahja, jonka avulla lasten riemun näkeminen on taattu.

Julia Thurén

Kirjoittaja saa isosiskoltaan joka joulu lahjaksi paketillisen suklaamuroja. Ne hän pyrkii syömään salaa lapsiltaan.

Kolumnista voi keskustella 22.12. kello 23:een saakka.